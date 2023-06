D'après une étude Ifop, la recherche du confort sera cet été notre seule ambition vestimentaire. On aura de toute façon bien trop chaud pour faire les beaux.

Éplucher la mode et étiqueter les tendances est un exercice tout à fait amusant : europecore, gorpcore, royalcore, dystopiacore, le plus de core dans nos vies, le mieux. Sauf que ces tendances relativement pointues ne concernent finalement que peu de monde. Alors, comment s'habillent les Françaises pour aller à la Poste et boire une IPA quand les styles ketamine chic et christiancore ne les branchent pas ? En comfortcore bien sûr, le style qui privilégie le fait d'être à l'aise dans ses vêtements et bien dans ses pompes, avec des tissus légers et des coupes amples. Explications avec l'étude* Ifop pour LTK.

C'est quoi le style comfortcore ?

Le néologisme décrit le style qui met le confort (comfort en anglais) à l'honneur. (Pensez courbes douces, textures moelleuses, coloris apaisants, tapis épais et débauche de plaids douillets). D'après l'étude Wayfair Survey relayée par Forbes fin 2022, le comfortcore sera la tendance décoration dominante en 2023. En effet, le sondage mené en Grande-Bretagne révèle que les consommateurs veulent voir la maison comme un endroit où se sentir en sécurité (69 %), se détendre (67 %), et passer du temps avec la famille et les amis (53 %). Une appétence que l'on retrouve en ligne avec le critterspoting, ou le fait de poster des illustrations d'animaux mignons en train de boire du thé et de se relaxer dans des intérieurs chaud et cosy. Comme pour l’esthétique cottagecore qui romantise la vie de cottage, le comfortcore est autant un style qu'un art de vivre. Et comme tous les arts de vivre, il exige d'être sapé en cohérence. Sauf que cette fois, associer une tenue au comfortcore n'exige que très peu d'effort.

Mode : de quoi ont envie les Françaises ?

En effet, le confort est le facteur le plus important pour les Françaises : 61 % des répondantes estiment que leur style vestimentaire est « classique », et 21 % privilégient un style décontracté et des tenues dans lesquelles elles peuvent se sentir à l’aise. (On est bien loin du new space age ou du clowncore.) Loin des tenues extravagantes présentées dans la série Emily in Paris, les jeans et T-shirts font partie des accessoires préférés des Françaises, affectionnés dans une version plutôt oversized (très large) pour les Z. Quelques différences régionales à noter tout de même : les Normandes adoptent un style davantage edgy (avant-gardiste), favorisant bijoux et piercings (63,6 % chez elles contre 47,6 % pour la population féminine en général) et une silhouette plus « rock » (14 % contre 5 %.) En Bourgogne-Franche-Comté, les femmes se considèrent plus « féminines et élégantes » que dans le reste du pays. « Particulièrement coquettes », dit l'étude, elles sont 61 % à déclarer passer beaucoup de temps à préparer leurs tenues et accessoires, contre 46 % pour le reste des Françaises. En Ile-de-France, les femmes se décrivent plus volontiers leur style comme « féminin » (38 % contre 33 %), et montrent plus d’intérêt pour la haute couture et le luxe (35 % contre 29 %).

Les Z à l’avant-garde de la mode

En matière de mode, la génération Z montre une préférence pour les vêtements haut de gamme et la haute couture. Elle est aussi la génération qui accorde le plus d'importance à son style vestimentaire (70 % contre 63 % pour la population générale) et préfère acheter des vêtements (81 % contre 70 %). En effet, 89 % des Z dépensent jusqu’à 200 € par mois en shopping, faisant des moins de 25 ans la génération qui dépense le plus d'argent par mois pour s'habiller. Au-delà de la recherche du confort, « la mode est un moyen de développer son estime de soi (...) ainsi qu'un moyen de se sentir heureux et bien dans sa peau », rapporte l'étude. Si l'époque restée dominée par l'ultra fast-fashion avec la popularité de marques comme Shein et Boohoo, 59 % des Z sondées préfèrent acheter des vêtements d'occasion, contre 49,9 %. Parmi les principales sources d'inspiration : TikTok, Pinterest et Instagram, respectivement plébiscités par 22,7 %, 30 % et 33,4 % des sondés.

Deux salles, deux ambiances

De l'autre côté de l’Atlantique comme au Royaume-Uni, les Z accordent une importance notable à TikTok, où le style clean girl (la version 2020 de that girl) est mis à l'honneur. Si au Royaume-Uni les moins de 25 ans embrassent plutôt l’esthétique Y2K, la génération Z américaine préfère les styles gothique et grunge au style Barbiecore populaire l'année dernière. Nulle part nous ne pourrons échapper aux Crocs, chaussures moches, parangon de la tendance comfortcore, avec 40 % des Z américains et 24% des Britanniques qui en porteront cet été. Sans grande surprise, la génération Z est celle qui aux États-Unis expérimente le plus son style : 72 % aiment acheter et essayer des vêtements pour suivre les tendances, contre 66% pour les millennials et 58% pour la génération X. Les années molles n'en ont pas fini de nous ramollir ?

*Méthodologie : étude Ifop pour LTK, grande plateforme d’achat portée par les créateurs de contenus, et menée en ligne du 3 au 10 mai 2023 auprès d’un échantillon de 1 000 femmes âgées de 16 à 54 ans, représentatives des Françaises.