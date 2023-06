Selon les experts de la mode, ce sont dorénavant sur les pantalons que se concentrent nos ambitions stylistiques.

« En 2011, si vous m'aviez demandé ce que je portais pour sortir, je vous aurais répondu "un jean et un joli haut" », écrit la journaliste Megan Willett-Wei dans Insider. Comme le souligne la spécialiste de la mode, la plupart des millennials avaient probablement un « haut mignon » ou « un top de soirée » dans leur garde-robe. Il était probablement d'une couleur chatoyante, coupé dans un tissu amusant qui drapait flatteusement votre corps, et agrémenté de longs colliers à pendentifs. Pour la journaliste, c'était « l'âge d'or » de la mode. Si seulement nous avions su.

Pantalons vs débardeurs, TikTok a parlé

Le couperet est tombé : « les petits top » ne sont plus la pièce qui fera de vous une personne cool. C'est ce qu'explique Jessica Britvich, assistante sociale et tiktokeuse émérite aux 10 000 abonnés. « J'ai eu une révélation concernant les tenues de soirée, qui nous concerne surtout nous, les femmes millennials : le bon vieux combo jean familier et petit top, un incontournable, une tenue éprouvée, parfois aussi appelée "jeans et haut de sortie", a été remplacé par la Gen Z par un top et un pantalon funky. » (Comprendre : un pantalon cargo, un baggy, un jean très évasé, ceux arborés par Hailey Bieber ou Lori Harvey sur Instagram.) Inquiète, la jeune femme a contacté ses amis vingtenaires, « très stylés, très cool », pour savoir ce qu'ils portaient pour sortir. La réponse est unanime : probablement juste un pantalon cool et un débardeur. C'est bien le monde à l'envers. Rapidement devenue virale, la vidéo a été vue quelque 5 millions de fois, et générant plus 390 000 likes et une myriade de commentaires. Parmi eux : des millennials qui s’enflamment et clament qu'elles ne renonceront pas à leur top de soirée, et des Z qui se demandent pourquoi la génération précédente pense qu'elle doit s'emparer de leurs habits de lumière.

Internet a toujours son mot à dire

Le récent déclassement du top en faveur du pantalon est, entre autres, probablement imputable à un contrecoup de la fin du confinement, cette période où le télétravail se diffuse massivement, et où les employés se présentent en réunion Zoom bien apprêtés. Mais de la tête à la taille uniquement. (Sous la chemise, un pantalon de pyjama ou un vieux legging léopard.) Quelques années après la pandémie, le pantalon prend sa revanche. Mais pourquoi un tel degré d’intérêt de la part des médias et des internautes ? On le sait, disséquer et comparer les générations est l'un des passe-temps favoris des réseaux, passe-temps rendu possible par la documentation et l'exposition perpétuelle en ligne des deux générations. Pour la journaliste américaine, il est aussi question de nostalgie, à une époque où les millennials vieillissants ne peuvent plus s'enorgueillir d’instiguer les tendances niches. S'accrocher au fameux top de soirée est peut-être une sorte de chant du cygne, un hommage au fait d'armes vestimentaire le plus honorable des millennials. (Car non, ce n'était pas le jean taille basse.)