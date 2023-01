Apparemment, tout le monde a reçu à Noël une polaire Patagonia. Enfin si l'on en croit la nouvelle dégaine uniformément arborée par les hipsters du 10ème arrondissement.

Certaines micro-tendances de niche (vous vous rappelez des styles ketamine chic et christiancore ? ) populaires en 2022 vont certainement – disent les experts mode – se démocratiser cette année. C'est le cas de la mouvance gorpcore, qui fait son grand retour depuis sa timide apparition en 2017 puis sa mise entre parenthèses pour cause de confinement, et signe l'adoption de vêtements techniques portés pour faire du sport au grand air. Le signe que nous avons tous grand besoin d'arrêter les PowerPoint pour partir à l'aventure dans un monde moins bétonné ? Probablement. En attendant, les polaires sont surtout portées dans des coffee shops parisiens où l'on boit des lattes au lait d'avoine à 5 euros. Mais l'envie est là. Clause de non-responsabilité : cet article est écrit par une personne possédant une doudoune Patagonia en velours côtelé.

C'est quoi le gorpcore ?

Comme l'expliquait récemment Vice, l'achat de parkas (et aujourd'hui les polaires) Patagonia racontent une histoire bien particulière sur la personne que vous êtes. Voilà cette histoire : « Vous êtes une personne saine qui fume du tabac à rouler. Vous possédez la joie de vivre d’une troupe d’oies du Chili. Vous êtes sympathique, toujours de bonne humeur, endetté et avez parcouru le globe. Vous étiez à Paris mais vivez maintenant à Montreuil, "et c’est vraiment super ! " » Il faudrait sans doute ajouter au panorama : vous êtes peut-être cadre à La Défense, mais dans vos fantasmes, vous parcourez l'Europe sans vous laver, tente sur dos, Opinel en main. D'accord, votre dernière rando remonte à l'été 2013 et vous aviez peiné à parcourir 300 mètres de dénivelé, mais qu’importe, l'esprit des alpinistes morts sur le K2 sommeille en vous.

Cette passion pour le port de vêtement technique tourné vers l'outdoor porte un nom : gorpcore. Il s'agit de porter des tenues qui ne dépareilleraient pas sur le chemin de Stevenson, sauf qu'on les met pour prendre la ligne 14 ou « se faire un thaï ». Le terme provient de l'acronyme Gorp, issue de la célèbre expression américaine « Good ol' Raisins and Peanuts » (Des bons vieux raisins et des cacahouètes), l'en-cas favoris des randonneurs en manque d'énergie. Au-delà de la polaire, que portent les adeptes du style gorpcore ? T-shirts en mérinos, pantalons cargos, cagoules, bandeaux, coupe-vent (préférablement de la marque K-Way), parka, doudoune, chaussures de marche (version Nike ou Superga, par exemple). Pour les plus audacieux, ne pas hésiter à accrocher un mousqueton d'escalade à votre gourde, on ne sait jamais si vous ne serez pas amené à camper près d'un lac d'altitude ce soir. Comme l’explique l'internaute Vivien, il s'agit donc de tous « les vêtements qui passent de cringe à cool. » Pour les retrouver en images, suivre le #gorpcore sur TikTok, qui affiche plus de 570 millions de vues, ou encore le plus discret #fleece (polaire), 164,8 millions de vues.

Pourquoi ce retour en force du randonneur vaguement hipster ?

La tendance gorpcore ne sort pas de nulle part. Elle est la cousine éloignée de la vieille normcore, qui fait l'apologie de tout ce qui est basique, standard, élémentaire, et de la plus déglinguée dystopiacore, inspirée des films catastrophe et de la littérature SF. À quelques différences près : « il s’agit cette fois pour le consommateur urbain, ou rurbain, de se concentrer sur des produits intelligents, utiles, qui protègent d’un futur incertain, qui rassurent, en faisant appel à des marques qui maîtrisent une technologie ou un savoir-faire, bien loin de la fameuse obsolescence programmée. Il est presque cette fois question de survivalisme », explique EXT Studio. Après un été caniculaire et un hiver tristement tiède, il pourrait sembler contre-intuitif d'investir dans des vêtements chers conçus pour résister à un froid « polaire » à Paris. C'était avant la tempête hivernale qui s'est abattue sur les États-Unis cet hiver, qui dessine un avenir climatique de plus en plus anxiogène.

À une époque qui prend la mesure de la nécessité de plus en plus évidente de moduler notre rapport au monde, l'attrait pour les vêtements outdoor témoigne aussi sans doute du besoin d'une vie tournée plus vers la nature, une nature dont la seule fonction n'est pas d'être exploitée, mais découverte et explorée avec mesure et respect. Ça, ou alors notre boulimie de fringues n'est toujours pas rassasiée.