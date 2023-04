La casquette trucker de Dustin dans Stranger Things, la minirobe noire de Maddy dans Euphoria, les perles discrètes de Shiv dans Succession... Dès qu'une nouvelle saison sort, les recherches pour ces pièces

s'envolent. La preuve en chiffres.

Les séries font la mode mieux qu'Anna Wintour. En témoignent les efforts des internautes pour s'approprier les tenues colorées d'Emily in Paris, reproduire les looks années 2000 des franchises et séries Twilight et Vampire Diaries (#TwilightCore) et s'approprier les codes d'esthétiques niches. Autre signe révélateur à prendre en compte : le lancement de collections inspirées des succès du moment. Récemment, la chaîne télé américaine payante HBO a proposé une collection de vêtements inspirée de Succession, la saga familiale qui dévoile l'arrière-cuisine des grands héritiers et encapsule la quintessence du style des ultra-riches.

+ 310 % pour le sac Burberry de Succession

Suite à la diffusion du premier épisode de la saison 4 de la série contant les déboires de la famille richissime et déglinguée, les recherches « sac fourre-tout Burberry » ont selon les données récoltées par 3DLOOK augmenté de 310 %. Porté par Bridget qui ne saisit pas les codes du style old money (le luxe discret des vieilles et riches dynasties), le cabas fourre-tout, « ridiculement volumineux » est sèchement moqué par le personnage de Tom Wambsgans. À rebours de la tendance hédonisme bling-bling, l'appétence croissante pour le style old money qui infuse quant à lui la série a d'ailleurs incité HBO à lancer une collection en hommage aux vilains Roy. La collection comporte des pièces inspirées par les tenues portées par les personnages (t-shirts, sweats à capuche, sacs à dos et verres à vin), le tout estampillé des mots « Waystar Royco » en référence au conglomérat médiatique pour le contrôle duquel s’écharpe la famille. À noter aussi en parallèle : le goût de plus en plus prononcé des Z de tous genres pour les bijoux en perles, bijoux tour à tour associés à un style plutôt BCBG (comme celui de Shiv dans la série) ou décontracté et composite (comme celui de Harry Styles).

+ 900 % pour la mini-robe noire de Maddy dans Euphoria

Dans le premier épisode de la dernière saison d'Euphoria, la série pour ado où les lycéens se sapent mieux que les fashionistas des défilés les plus pointus, la mini-robe noire moulante cut-out arborée par Maddy (jouée par l’actrice Alexa Demie) en a fait chavirer plus d'une. Après la diffusion de l'épisode de la soirée du nouvel an, les recherches autour de la robe signée Amina Muaddi ont selon l'agrégateur d'e-commerce de mode Love the Sales augmenté de plus de 900 % en seulement quelques jours.

5 milliards de vues pour les corsets relancés par Bridgerton

Dire que sur TikTok les Z raffolent de mode relève de l'euphémisme. Ici, en plus d'analyser l'émergence de nouvelles tendances, à l'instar des mouvances Dystopiacore ou Hyper Gen Z, on montre comment accessoiriser le corset, remis au goût du jour par la série se déroulant sous la Régence anglaise. Ici, le #corset cumule aujourd'hui plus de 5,4 milliards de vues.

+ 194 % pour la veste Courrèges d'Emily dans Emily in Paris

Costumière de la série, Marylin Fitoussi expliquait : « Avec Emily, il fallait créer un OVNI à la forte personnalité, et je ne voulais pas me complaire dans le cliché de l’Américaine qui débarque en pull capuche. » Mission accomplie avec ce personnage qui n'hésite pas à superposer les motifs et les couleurs pétantes, pour un résultat qui parfois « grince un peu... » Mais marque les esprits. La veste Courrèges couleur lilas portée en soirée par l’héroïne a généré juste après sa sortie une hausse de recherches sur Internet de + 194 % sur le site de mode Lyst.

+ 7 800 % pour les Vans blanches des prisonniers de Squid Game

Ultra-sobres et faciles à enfiler, elles ont affolé les internautes qui suite à la diffusion de la première saison de la série sud-coréenne se sont essayés à copier le look des participants à la sanglante battle royale. D'après la plateforme Sole Suppliers, les recherches en ligne liées aux baskets blanches portées par les personnages de Squid Game auraient augmenté de 7 800 % après sa diffusion sur Netflix.

12 pièces et 4 accessoires H&M inspirés par Sex Education

Varsity jacket inspirée de l’uniforme des élèves de Moordale, t-shirt vaguement grunge... Pour la rentrée scolaire de septembre 2021, le géant suédois de la fast-fashion avait lancé une collection capsule de 12 pièces et 4 accessoires inspirés par les tenues conçues par Rosa Dias, costumière de la série britannique Sex Education à l'aura délicieusement vintage. Le mariage heureux entre mode et nostalgie a de beaux jours devant lui.