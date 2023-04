Une récente étude quantifie l'adhésion aux thèses complotistes et conspirationnistes en France. Un état des lieux inquiétant.

À l’occasion de la sortie du livre Au cœur du Complot de Rudy Reichstadt, l’IFOP et le site AMB-USA.fr publient une enquête cartographiant les croyances dans les idées complotistes et contre-vérités scientifiques en France et aux États-Unis. De manière générale, la défiance à l’égard des discours officiels semble être devenue un « réflexe naturel » pour une part non négligeable de la population.

Plus du tiers des Français adhère aux théories du complot

Selon l'enquête, plus de la moitié des Américains (55 %) et plus du tiers des Français (35 %) adhèrent aux théories du complot. En France, les 18-34 ans (41 %), celles et ceux qui n’ont aucun diplôme (47 %) et les utilisateurs quotidiens des réseaux sociaux (55 %) font partie des populations qui souscrivent en plus grand nombre aux thèses conspirationnistes. Outre-Atlantique, ce sont les 18-24 ans (68 %) qui sont les plus sensibles aux théories du complot, de même que les électeurs de Donald Trump (65 %), contre 43 % pour les électeurs de Joe Biden.

La défiance à l’égard des discours officiels perdure

L'enquête indique également qu'un grand nombre de théories du complot résiste depuis 20 ans. Ainsi, 33 % des Français et 42 % des Américains croient que le gouvernement américain était au courant des projets d'attentat d'Al-Qaïda le 11 septembre 2001 et les ont laissés se produire pour les instrumentaliser. Mais des évènements plus anciens continuent d’alimenter la machine à fantasmes, comme le « Moon Hoax » : 16 % des Français et 20 % des Américains pensent que les images de l'alunissage d'Apollo 11 et les premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong sont le fruit d’une mise en scène.

D'autres théories émergent encore aujourd'hui. En dépit de la documentation de nombreuses ONG et de multiples témoignages, le massacre de civils ukrainiens par les forces russes à Boutcha début 2022 a été qualifié de « mise en scène des autorités ukrainiennes » par 20 % des Français et 27 % des Américains. Plus surprenant, le soutien des États-Unis à l'Ukraine est affilié est apparenté par 41 % des Américains et 31 % des Français à un moyen de dissimuler les activités du fils de Joe Biden. Un chiffre inquiétant selon Thomas Huchon, journaliste d’investigation et réalisateur de films documentaires, spécialiste des fake news et des théories complotistes : « Mais combien de médias ont, dans notre pays, évoqué cette théorie à laquelle adhère pourtant un Français sur trois ? Est-ce que cela signifie que les messages portés par le mouvement d’extrême droite américain QAnon ont à ce point pénétré notre société ? C’est, quoi qu’il en soit, très inquiétant. »

Donald Trump au centre de théories complotistes

Selon un décompte effectué par The Washington Post, l'ancien président américain est l'auteur durant son mandant de quelque 30 000 fake news et contre-vérités. Aujourd'hui, Donald Trump est au centre de plusieurs théories complotistes qui vont jusqu'à remettre en cause les fondements même de la démocratie américaine. La plus médiatisée étant celle qui veut que l'élection de 2020 lui ait été volée par Joe Biden. Une croyance partagée par 40 % des Américains et 26 % des Français. Dans la même veine, un quart des Français et 41 % des Américains pensent par ailleurs que l'assaut du Capitole était un piège organisé pour discréditer les partisans de l'ancien président Trump.

Les fake news médicales ont la peau dure

Bien que l'efficacité d'un traitement à base de chloroquine (porté par le professeur Raoult) ait largement été contredite par un grand nombre d'études, plus d'un Américain sur trois (39 %) et plus d'un Français sur quatre (29 %) croient encore en ce début d'année 2023 en son efficacité pour lutter contre le virus du Covid-19.

Toujours dans le domaine médical, l'enquête révèle certaines croyances qui font froid dans le dos. Ainsi, à l’heure où l’avortement fait l’objet d’un combat continu de la part des conservateurs aux États-Unis, 37 % des Américains interrogés sur le sujet pensent qu’il est possible d’interrompre une grossesse en ingérant certaines plantes (infusion d'armoise ou la menthe pouliot). En France, 10 % des répondants (et 13 % de ceux ayant exprimé une opinion) ont foi dans de telles « recettes ».

4 Français sur 10 adhèrent au moins à une contre-vérité scientifique

Près de la moitié des Américains qui ont exprimé une opinion (48 %) croient que les êtres humains ont été créés par une force spirituelle (Dieu par exemple) en lieu et place de l'évolution biologique. En France, cette théorie du créationnisme convainc 21 % des Français ayant exprimé une opinion. Sur la question climatique, 42 % des Américains et 29 % des Français font preuve de climatoscepticisme, estimant que le réchauffement climatique est dû à des phénomènes naturels plutôt qu'aux activités humaines.

Parmi les autres croyances, on note que 24 % de la population américaine et 1 Français sur 10 croient que des extraterrestres ont pu jouer un rôle dans l'histoire de l'humanité. Enfin, 16 % des Américains croient que la Terre est parfaitement plate, une théorie qui séduit quelque 11 % des Français dans leur globalité, mais presque le double (20 %) des jeunes âgés de 25 à 34 ans.

Méthodologie : étude Ifop pour AMB-USA.fr réalisée par questionnaire auto-administré en ligne début 2023 auprès d’un échantillon national représentatif de 1113 Américains âgés de 18 ans et plus de 1 018 Français âgés de 18 ans et plus.