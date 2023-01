Dans les comptes TikTok des soldats ukrainiens, des vidéos amusantes et légères se mélangent à des récits déchirants de la guerre. Une « TikTok tactique », pour rendre la vérité plus attrayante. Décryptage d'une guerre du 21ème siècle.

Depuis le début de l'invasion russe, les soldats ukrainiens utilisent largement TikTok pour partager leur quotidien mais pas seulement ! Ils participent aussi aux différents challenges du réseau social, se mettant en scène au milieu des ruines, dans les tranchées où encore camouflés dans les forêts du Donbass. Un phénomène qualifié par l'armée américaine de « TikTok tactique ».

Les réseaux sociaux, des courroies de transmission de l'information et de l’émotion

L'utilisation des réseaux sociaux est autorisée par le commandement ukrainien. Bonne ou mauvaise décision ? Selon Military Review, le principal magazine de l'armée américaine, qui a publié une étude sur l'usage des réseaux sociaux par les troupes ukrainiennes, la réponse est « affirmatif, mon capitaine ». En effet, selon les auteurs du rapport, le colonel Theodor W. Kleisner et l'analyste militaire Trevor Garmey, les avantages l'emporteraient sur le risque que l'ennemi obtienne des informations sur les positions de l'Ukraine. De quels avantages parle-t-on ? Selon les auteurs, les vidéos partagées par les soldats « relèvent le moral des troupes et des civils » et participent à la « création d'une image positive et héroïque des forces armées ukrainiennes ». En outre, elle contribue à la bataille de l'opinion internationale, indispensable au regard de la forte dépendance de l'Ukraine au soutien de ses alliés. Enfin, dans ce que certains qualifient de « TikTok War » certaines de ces vidéos humoristiques résonnent comme une arme de résistance massive, un pied de nez à l'invasion russe.

TikTok au cœur de la guerre

Si Mikola Timkov, capitaine de la 3ème brigade et responsable de la communication ukrainienne, a déclaré au média El País, que « ces messages sensibilisent le jeune public à nos luttes », il reconnaît néanmoins que le partage de contenus sur TikTok comporte des risques. Sa principale crainte ? Que les troupes russes puissent identifier leurs positions grâce à une vidéo TikTok. Au-delà de l'aspect sécuritaire, Viktor Tregubov, capitaine des forces armées ukrainiennes et expert en communication, fait quant à lui part de ses inquiétudes concernant l'appartenance de TikTok à la société chinoise ByteDance, la Chine étant considérée comme un allié de la Russie. Mais en pratique, celui qui précise que Facebook est le choix officiel de l'état-major, reconnaît que sur le terrain, chaque commandant décidant des règles pour son unité, bien peu restreignent l'utilisation de TikTok.

Une « TikTok tactique » pour donner une vision authentique de la guerre

Selon le rapport de la Military Review, l'usage des réseaux sociaux s'inscrit dans la volonté de raconter une réalité sans filtre ni interprétation. En effet, à la différence des conflits précédents, les journalistes ont un accès très limité au front (décision prise par les forces armées russes et ukrainiennes). En conséquence, la plupart des témoignages sont racontés par des combattants via leurs smartphones. « En laissant ses soldats et le pouvoir de l'imagerie raconter l'histoire, l'Ukraine a assuré un enregistrement plus authentique de sa résistance », indique les auteurs de l'étude. Une interprétation confirmée par Iuliia Mendel, ancienne porte-parole du président Volodymyr Zelensky qui a déclaré : « L'un des avantages de TikTok par rapport aux médias traditionnels est qu'il rend la vérité plus attrayante ». Toutefois, elle reconnaît les risques d'un tel choix, indiquant que de faux comptes sur TikTok propagent des fake news et signalent des cas de soldats Russes se faisant passer pour des soldats ukrainiens pour nuire à leur image. Autre risque selon Mendel : « Que cela puisse donner l'impression que la guerre est amusante, ce qui n'est pas le cas. »

@ukraine.ua This is one of those moments we are fighting for ❤️‍🩹 A Ukrainian soldier approaches his home in Kherson where his grandma meets him, kneeling to the ground. Video: Yurii Sobolevskyi / Facebook ♬ оригінальний звук - Ukraine

La vidéo comme arme de guerre

L'utilisation des réseaux sociaux s'inscrit-elle dans une opération de communication de l'état-major ukrainien ? Si Tregubov reconnaît qu'au début de la guerre l'usage des réseaux sociaux a nécessité un encadrement pour déterminer ce qu'il est permis de partager, il affirme qu'il s'agit d'un phénomène spontané : « Ils sont jeunes, ils suivent les tendances actuelles, ils subissent beaucoup de stress et c'est une façon de se détendre. Avant, dans d'autres guerres, les soldats prenaient des photos d'eux-mêmes, maintenant ils publient sur TikTok parce que c'est ce qui est à la mode maintenant. » De son côté Mendel souligne que la grande majorité des troupes ne sont pas des soldats professionnels : « Il y a un an, des milliers d'entre eux étaient des civils qui utilisaient aussi les réseaux sociaux pour parler de leur vie ». Dans leur rapport, Kleisner et Garmey détaillent ces « lignes rouges » que les soldats ne franchissent pas. Il s'agit notamment de vidéos de mauvais traitements « possibles » de prisonniers russes et de tactiques de combat non conventionnelles qui pourraient « inspirer des émotions conflictuelles aux téléspectateurs des unités de l'OTAN ». L'étude souligne également que les vidéos montrent rarement des images de victimes ukrainiennes ou de soldats blessés.