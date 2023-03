Habitué aux canulars médiatiques controversés, Vincent Flibustier a réussi à faire passer Myriam Palomba, une figure du complotisme, pour une sataniste pédophile.

Tel est pris qui croyait prendre ! Bien connue pour avoir régulièrement lâché des attaques diffamatoires et complotistes à l’encontre de plusieurs personnalités, la chroniqueuse de TPMP Myriam Palomba a pris la monnaie de sa pièce sur Twitter durant le week-end du 11 et du 12 mars 2023. Celle qui a notamment déclaré que Céline Dion buvait du sang d’enfants violés (une idée proche de la mouvance QAnon) ou appuyé la thèse selon laquelle Brigitte Macron avait été un homme du nom de Jean-Michel Trogneux, s’est retrouvée sous le feu d’accusations délirantes et parodiques. GIF la montrant en train de faire des cornes de diable sur un plateau de télévision, selfie trafiqué dans une église sataniste, extrait de séquences sorti de son contexte la présentant comme une buveuse de sang… Sous le hashtag #myriampalombapedosataniste, près de 17 000 internautes s’en sont donné à cœur joie pour retourner à l’envoyeuse la rhétorique complotiste qu’elle aime tant utiliser.

Un réseau de buveurs d’adrénochrome

Cet épisode de trolling, on le doit à Vincent Flibustier, une figure connue et plutôt controversée du Web. Ce dernier est le fondateur de Nord Press, une parodie de sites d’information qui se voulait proche du Gorafi, mais dont les articles ont été un peu trop souvent pris au premier degré par des internautes. La méthode mise en avant par Vincent est celle de la « vaccination anti fake news ». Concrètement, il produit des articles qui paraissent vraisemblables sur des informations fausses et souvent loufoques dans l’idée de piéger ses lecteurs et de les inciter à vérifier leurs informations la prochaine fois.

Pour le hashtag #myriampalombapedosataniste, l’idée semble être la même : faire réfléchir à travers le pastiche. Pour ce faire, il a produit une vidéo virale totalement absurde au sein de laquelle il décrit un réseau de buveurs d’adrénochrome (une substance censée être tirée des glandes pinéales d’enfants torturés) mené par Cyril Hanouna et Myriam Palomba et incluant Didier Raoult ou Florian Philippot.

« C’est le meilleur truc que j’ai fait, explique-t-il. Cette vidéo a fait un gros buzz sur Facebook, TikTok et Twitter. En gros, j’explique que si ces personnalités accusent les autres d’être des pédosatanistes, c’est pour mieux allumer un contrefeu et masquer leurs propres agissements – ce qui est une rhétorique habituelle des théoriciens du complot. J’explique que les médias n’en parlent pas, le hashtag finit par monter en tendance et être retweeté par Francis Lalanne. On se retrouve avec une communauté complotiste qui s’entredéchire sur cette histoire. Et en observant le phénomène en temps réel, je me suis rendu compte que certains se sont mis à réfléchir et à se demander pourquoi on devait croire aveuglément une personnalité comme Palomba, et pas moi qui balance le même type de conneries. Je suis aussi très content de montrer à ces gens comment c’est facile de péter un câble quand on leur fait un dixième des horreurs qu’ils balancent au quotidien. Palomba relaie à la télévision que des gens comme Macron ou Céline Dion capturent des enfants pour boire leur sang. »

Contrecoup et menaces de mort

En faisant défiler les tweets qui utilisent le hashtag #myriampalombapedosataniste, il est toutefois difficile de trouver des comptes habitués au complotisme qui s’interrogent vraiment. Ces derniers sont très minoritaires face à ce qui semble être une bonne blague, devenue virale et collective. En revanche, la réaction face à cette attaque ne s’est pas fait attendre. Dans plusieurs vidéos postées sur les réseaux, Oliv Oliv, un influenceur issu de la sphère des Gilets jaunes décide de livrer publiquement le vrai nom de Vincent Flibustier afin que sa communauté puisse le menacer. À l’heure où sont écrites ces lignes, le hashtag est toujours en tête des tendances Twitter tandis que Vincent Flibustier essuie des menaces de mort à son encontre et à celle de sa famille.