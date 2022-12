Coupe du monde, corrida, Twitch... On a parlé de quoi sur la planète Twitter le mois dernier ? Décryptage.

Record d'audience sur Twitch, Elon Musk qui se fait ratio, énième polémique dans TPMP, naissance d'un pays imaginaire... On fait le point* sur les tweets ayant dominé les conversations en France le mois dernier.

Que retenir de novembre 2022 sur Twitter en France ?

L'homme le plus riche du monde qui se prend une claque virtuelle, débats au sujet de la torture animale, et bien sûr football...

Nouveau record sur la scène Twitch

Plus d’un million de personnes se sont retrouvées devant le Eleven All Stars, un match de football organisé par Amine réunissant des streamers français et espagnols. La diffusion a généré la publication de plus de 433 485 tweets sous le #ElevenAllStars en 3 jours. Le précédent record était détenu par l'évènement GP Explorer organisé par Squeezie.

Quand Elon Musk se fait ratio

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'Arkunir est passé maître dans l'art du ratio (lorsque la réponse à un tweet obtient plus de likes que le tweet originel). Le jeune français de 20 ans déjà célèbre pour avoir ratio Emmanuel Macron s'est attaqué cette fois à Elon Musk... à deux reprises. Mauvais perdant Elon ? Le milliardaire a supprimé son premier tweet.

L’affaire Hanouna vs Boyard

L’affaire Hanouna vs Boyard signe une nouvelle polémique dans la sphère médiatique. Depuis l'altercation avec Louis Boyard, 40 fois plus de messages circulent autour du présentateur de TPMP qu’habituellement.

Naissance du Listenbourg

Le Listenbourg, ce pays fictif né sur Twitter supposément situé à l’ouest de l’Espagne et du Portugal, est vite devenu viral avec plus de 217 200 mentions durant le mois de novembre. L'objectif de la fake news : dénoncer le faible niveau en géographie des Américains.

Corrida et Ocean Viking enflamment Twitter

Les vives polémiques autour de la Corrida et de l’arrivée de l’Ocean Viking en France ont animé les débats dans l’hexagone. Aurait-on enfin envie de protéger le vivant ?

La Coupe du monde

Deux évéènements ont agité les fans des Bleus : le forfait de Benzema (554 000 tweets au sujet de l’attaquant sur la dernière semaine, soit 9 fois plus de messages que sur le forfait de Nkunku), et la victoire de l’Équipe de France face à l’Australie (1 198 013 tweets sur les 24h entourant le match).

La COP 27

Côté géopolitique, la COP27 résonne, mais moins que sa précédente édition : 4,5 millions de messages contre 6 millions pour l’édition de 2021.

La Star Academy, c'est fini

Émission phare le mois dernier, la Star Academy continue de distraire les internautes et se classe dans le top des sujets les plus relayés sur Twitter.

Méthodologie* : chaque mois, Visibrain, l’outil de veille des réseaux sociaux, dresse pour l’ADN une sélection des 10 tweets les plus populaires en France.