Sensibiliser aux changements climatiques, un vaste défi. Car pour agir, il faut comprendre. Alors comment représenter l'urgence climatique de manière visuelle et forte ? Avec des illustrations créées par une intelligence artificielle par exemple.

Sécheresses, incendies, inondations, fonte des glaciers, disparition de la biodiversité… Le changement climatique est un enjeu global et complexe. Problème : les données scientifiques sont difficilement intelligibles dans leur forme brute. Alors comment informer et sensibiliser à large échelle ? En représentant le changement climatique et ses conséquences visuellement.

« Cauchemars climatiques »

En 2018, le climatologue Ed Hawkins retraçait l'historique des températures depuis 1850 pour chaque pays du globe de manière simple. Comment ? Sous la forme d'un graphique baptisé « warming stripes », ou « bandes du réchauffement climatique. » Téléchargée 1 million de fois en une semaine, l’infographie avait fait parler sur les réseaux sociaux. Une illustration impactante qui permettait de mesurer l'ampleur du réchauffement climatique en un coup d'œil.

Chaque ligne de ce graphique représente une année, de 0 à 2019, avec des teintes bleues indiquant des températures inférieures à la moyenne du 20ème siècle et rouges pour les années où les températures étaient supérieures à cette marque. © Dr Ed Hawkins

Plus récemment, Aurelien Saussay, professeur assistant d'économie de l'environnement au Grantham Research Institute de la London School of Economics, dans un projet baptisé « Cauchemars climatiques » a, quant à lui, décidé de faire appel à l’IA. Il a ainsi demandé à Midjourney, un générateur d’images basé sur l’intelligence artificielle et le machine learning, de réaliser des visuels à partir des titres du dernier rapport de synthèse du GIEC. Résultats : la représentation d'un avenir très sombre. Quelques exemples d'illustrations proposées par le générateur d'images. Si cela vous évoque Dali, c'est normal. Un effet dû au script d'Aurelien Saussay : « Imaginez une peinture à l'huile surréaliste représentant + "titres du rapport du GIEC" ».

Phénomènes météorologies extrêmes

Dans la dernière édition du rapport du GIEC publié en mars 2023, il est précisé : « Des changements étendus et rapides dans l'atmosphère, l'océan, la cryosphère et la biosphère se sont produits. Le changement climatique d'origine humaine affecte déjà de nombreux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans toutes les régions du monde. »

Flux financiers et adaptation

Le rapport Rapport du GIEC note aussi : « Une mauvaise adaptation se produit dans certains secteurs et régions. Les flux financiers mondiaux actuels pour l'adaptation sont insuffisants et limitent la mise en œuvre des options d'adaptation, en particulier dans les pays en développement. »

Risques multiples et simultanés

Autre conclusion proposée par le rapport : « La poursuite des émissions de gaz à effet de serre entraînera une augmentation du réchauffement climatique, la meilleure estimation étant d'atteindre 1,5 °C à court terme dans les scénarios envisagés et les trajectoires modélisées. Chaque augmentation du réchauffement climatique intensifiera les risques multiples et simultanés. »

Risques composés et en cascade

Côté risque, le rapport indique : « Les risques et les impacts négatifs prévus ainsi que les pertes et les dommages liés au changement climatique s'intensifient à chaque augmentation du réchauffement climatique. Les risques climatiques et non climatiques vont de plus en plus interagir, créant des risques composés et en cascade qui sont plus complexes et difficiles à gérer. »

Menace pour le bien-être humain

Il est encore précisé : « Le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. Il existe une fenêtre d'opportunité qui se referme rapidement pour assurer un avenir vivable et durable pour tous. »

Finance, technologie et coopération internationale

Le rapport note également : « L'amélioration des systèmes d'innovation technologique est essentielle pour accélérer l'adoption généralisée des technologies et des pratiques. Le renforcement de la coopération internationale est possible par de multiples canaux. »