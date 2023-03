Top des IArtistes : qui sont les Rembrandt ou les Picasso de l'intelligence artificielle ?

Dans un monde où n'importe qui peut créer une image, qui sont les artistes les plus remarquables de l'IA ? On vous propose une sélection.

Depuis plus d'un an, les outils de génération d'images ont permis à n'importe quel internaute de s'improviser artiste. Ce qui devait arriver, arriva : de Twitter aux sites de portfolio comme ArtStation, nous sommes envahis de photos ou de dessins générés avec une intelligence artificielle comme Stable Diffusion ou Midjourney. Cette profusion prévisible a eu pour effet de rendre l'esthétique des œuvres générées plutôt banale et donc bien souvent ennuyeuse. Pour trouver des images ou des vidéos vraiment originales, il faut donc fouiller, chercher les artistes qui customisent leurs outils ou bien qui sont dans une réelle recherche esthétique. Voici notre sélection.

Sofia Crespo : la biologie dans la machine

À mi-chemin entre la technologie et la biologie, Sofia Crespo s'est taillé une solide réputation dans le petit monde de l'art génératif. Son travail consiste à donner naissance à de nouvelles espèces de plantes ou d'animaux en entraînant spécifiquement des IA à partir d'images ou de scans de feuilles et de fleurs qu'elle a elle-même réalisés.

@fedhoneypot : l'art du détournement

Feddie Xtzeth, dit @fedhoneypot est grand fan des dernières versions de Midjourney qui permettent de générer de manière efficace des synthographies (ce mot désigne des photographies générées par IA). Il profite de cet outil pour détourner des icônes médiatiques controversées comme Elon Musk ou Kanye West. Il s'est notamment fait connaître en voulant mettre en vente sur Etsi des badges à l'effigie de ces deux personnages modifiée (Kanye représenté comme s'il avait 60 ans et Elon Musk grimé en Mao). La boutique en ligne a malheureusement préféré couper court à cette blague au bout d'une journée. Ça n'empêche pas Feddie de continuer à expérimenter avec ses deux têtes à claques favorites.

Helena Sarin : poterie à l'ancienne

Cette ingénieure spécialisée dans l'art IA utilise encore les GAN, qui sont les premières IA génératives à avoir été popularisés. Ce choix un peu old school n'empêche pas Helena de produire de magnifiques poteries virtuelles aux couleurs et aux patterns impossibles à produire dans la vraie vie.

@nvnot_ : plongée dans l'inconnu

On ne sait pas grand-chose de nvnot en dehors du fait qu'il vend ses œuvres sur le site de vente de NFT Fundation et qu'il prétend capturer « des aperçus de l'inconnu ». Ses œuvres sont un mélange très étrange entre la peinture classique du XVIIIe siècle et les horreurs décrites dans les nouvelles de Lovecraft. Un mélange troublant entre organique et minéral.

Glen Marshal : Rotoscopie

Récompensé par le prix Ars electronica et le prix du meilleur court métrage au Festival de Cannes, Glenn Marshall est en train de devenir LA référence pour tout ce qui touche aux vidéos générées par IA. Spécialiste de l'animation 3D pendant plus de 20 ans, il n'utilise à présent que des outils de génération pour son travail. Il réalise beaucoup de vidéos en rotoscopie qu'il va chercher sur YouTube et qu'il modifie via l'Intelligence artificielle.

Personality : LSD trip

Les zooms perpétuels, les fractals de couleur, les approximations dans les détails… Beaucoup d'éléments de l'art généré par intelligence artificielle sont étrangement liés aux hallucinations psychédéliques. Personality embrasse totalement cette connivence entre les esthétiques pour proposer des vidéos qui partent totalement en trip. Attention aux vertiges !