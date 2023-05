Les conclusions du programme Copernicus sur le changement climatique sont sans appel : « Les températures en Europe montent deux fois plus vite que la moyenne mondiale. »

De faibles précipitations et des températures élevées, voilà ce qui caractérise le climat européen de 2022. Et les prévisions du Copernicus Climate Change, un observatoire européen, partagées dans le rapport annuel « L'État européen du climat » ne sont pas de bon augure.

L'Europe bat des records de températures

L'Europe a connu son été le plus chaud jamais enregistré, aggravé par plusieurs événements extrêmes : vagues de chaleur intenses, sécheresse, incendies de forêt... Les données de l'observatoire montrent que les températures européennes moyennes sur les 5 dernières années étaient supérieures de 2,2°C par rapport à l'ère préindustrielle (1850-1900), faisant de 2022 la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée. Verdict : les températures à travers l'Europe augmentent plus vite que sur n'importe quel autre continent. (En effet, la moyenne mondiale est de 1,2°C.) Des chaleurs extrêmes qui impactent la santé humaine. Le sud de l'Europe a déjà connu un nombre record de jours de « très fort stress thermique » , un état de chaleur insupportable pouvant entraîner des décès chez les personnes fragiles.

Sécheresse en Europe : manque de précipitations et de neige

La sécheresse généralisée compte parmi les événements les plus importants ayant affecté le continent en 2022. Le manque de neige hivernale et les températures estivales élevées ont entraîné une fonte record des glaciers alpins. Les faibles quantités de précipitations et les canicules exceptionnelles ont provoqué une sécheresse généralisée et prolongée qui a touché plusieurs secteurs, tels que l'agriculture, le transport fluvial et l'énergie. Si on se concentre uniquement sur le débit fluvial, on note que 63 % des rivières européennes ont enregistré des débits inférieurs à la moyenne, marquant la sixième année consécutive de baisse.

Feux de forêt et émissions de carbone : l'effet domino

Copernicus alerte également sur la concentration de gaz à effet de serre, aggravée par les émissions de carbone liées aux incendies de forêt. (Le sud-ouest de l'Europe ayant connu certains des plus grands incendies jamais enregistrés). Les émissions totales estimées dans les pays de l'UE pour l'été 2022 étaient les plus élevées depuis 2007. La France, l'Espagne, l'Allemagne et la Slovénie ont quant à elle connu leurs émissions de feux de forêt estivales les plus fortes depuis au moins 20 ans.

Pourquoi l'Europe est-elle particulièrement touchée ?

Une grande partie du continent se situe dans les régions subarctique et arctique, les régions qui se réchauffent le plus rapidement sur la planète. En outre, le continent comprend une grande proportion de terres qui se réchauffent plus vite que la surface de l'eau. Une situation aggravée par des rétroactions climatiques. Comme l'explique le GIEC, une rétroaction climatique est une « interaction dans laquelle la perturbation d’une variable climatique provoque, dans une seconde variable, des changements qui influent à leur tour la variable initiale », en la stabilisant ou l'amplifiant.

Changements climatiques et énergies renouvelables

Le rapport a également examiné certains aspects du potentiel de production d'énergie renouvelable en Europe. En 2022, le continent a reçu sa plus grande « quantité de rayonnement solaire de surface » depuis 40 ans. En conséquence, la production d'énergie solaire photovoltaïque était supérieure à la moyenne sur la majeure partie du continent. Enfin, le rapport indique que la vitesse moyenne annuelle du vent sur les terres européennes était pratiquement égale à sa moyenne sur 30 ans. Toutefois, le déséquilibre entre l'Europe occidentale, centrale et du nord-est (vitesses de vent inférieures) et l'Europe de l'est et du sud-est (vitesses de vent supérieures) s'est traduit par une production d'électricité (éolien terrestre) inférieure à la moyenne dans la majeure partie de l'Europe.