Les incendies qui ont ravagé l'Australie en 2020 ont fragilisé la couche d'ozone, le filtre qui protège la Terre du rayonnement solaire. Et le pire est à venir selon les chercheurs.

En 2019 et 2020, des incendies meurtriers ont brûlé environ 46 millions d'acres de terres australiennes, dégageant d’épais nuages ​​de fumée dans le ciel, leur valant le surnom de Black Summer. Selon deux études, les feux de brousse qui ont touché l'est de l'Australie auraient creusé le trou dans la couche d'ozone de 3 à 5 %. Et ce n'est probablement qu'un début, alerte la communauté scientifique.

La fumée des feux de forêt détruit la couche d'ozone

Si les incendies (les plus grands jamais enregistrés dans le pays) n’ont laissé derrière eux que désastres et cendres, selon une étude publiée dans la revue Science, ces épaisses fumées auraient aussi gravement porté atteinte à la couche d’ozone dans l'hémisphère sud. « Les incendies australiens ont injecté des particules de fumée acides dans la stratosphère, perturbant la chimie du chlore, de l'hydrogène et de l'azote qui régulent l'ozone », a déclaré Peter Bernath, chimiste à l'université de Waterloo et auteur principal de l'étude. Après avoir analysé les données satellitaires recueillies dans le cadre de l'expérience de chimie atmosphérique du SCISAT (Agence spatiale canadienne) à l'époque des incendies de « l'été noir », Bernath et ses collègues ont constaté que la fumée s'élevant de la zone avait partiellement détérioré la couche d’ozone.

Une fragilisation confirmée par un groupe de recherche du MIT (Massachusetts Institute of Technology), qui a également établi une corrélation entre la fumée noire du Black Summer et « l'appauvrissement » de la couche d'ozone. L'étude, parue dans Nature, qui s’est concentrée sur les fumées du mégafeu, a identifié une réaction chimique par laquelle les particules de fumée des incendies de forêt australiens auraient aggravé l'appauvrissement de la couche d'ozone. Cette cascade chimique, productrice de monoxyde de chlore, l’une des molécules les plus nocives pour la couche d’ozone, aurait contribué à un appauvrissement de 3 à 5 % de l'ozone total aux latitudes moyennes de l'hémisphère sud (Australie, Nouvelle-Zélande et certaines parties de l'Afrique et de l'Amérique du Sud.)

L'effet domino du changement climatique sur l'ozone

Dans ce « nuage » de mauvaises nouvelles, l'équipe du MIT a toutefois établi que les dommages à l'ozone induits par les incendies de forêt étaient temporaires. Une fois les fumées dissipées, la couche d’ozone semblerait revenir à son état d'avant les incendies. Une constatation qui ne suffit malheureusement pas à lever les craintes. En effet, selon l'équipe du MIT, ce type de destruction temporaire de l'ozone risque d’augmenter à l'avenir si la gravité et la fréquence des incendies de forêt majeurs augmentent avec le temps. Un risque plus que probable puisque selon une étude publiée dans Science Advances les 20 dernières années ont vu des augmentations marquées de la taille et de la fréquence des incendies de forêt. Et selon la communauté scientifique, la crise climatique et les émissions excessives de gaz à effet de serre créeront des conditions propices aux mégafeux : « Les changements projetés dans le climat suggèrent que nous verrons des incendies de plus en plus importants à l'avenir. Nos analyses montrent que ces changements se produisent déjà », a déclaré Virginia Iglesias, spécialiste de l'environnement au Earth Lab et auteur principal de l'article.

Les violents feux de brousse australiens en sont un témoignage direct, tout comme les incendies de forêt de 2020 et 2021 qui ont ravagé la côte ouest des États-Unis et les énormes incendies de cette année qui ont balayé le Colorado. « Les pires incendies sont encore à venir », a déclaré William Travis, directeur adjoint du Earth Lab et co-auteur de l'étude.

Pourquoi nous devons nous soucier de la couche d'ozone ?

La couche d'ozone s’apparente à une lentille de contact placée juste au-dessus de la Terre. Bien qu'elle semble très fragile, ce bouclier nous protège pourtant de 95 % des rayons ultraviolets. L'affaiblissement de cette couche protectrice est notamment responsable de l'apparition de cancers cutanés, d'un vieillissement prématuré de la peau et constitue également un facteur de risque important de cataracte (opacification du cristallin responsable d'une baisse progressive de la vision). En outre, un rayonnement UV excessif peut également nuire considérablement à la faune et à la vie marine et réduire les rendements des cultures.