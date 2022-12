Les réseaux influencent nos envies de mode mais aussi de déco. Et selon une étude, c'est sur TikTok que 35 % des Français trouvent leurs inspirations.

Dopé par le Covid et le télétravail, l'intérêt des Français pour la décoration d'intérieure s'est grandement développé. Selon une étude de Taskrabbit*, peaufiner un intérieur joli et agréable est même prépondérant pour un Français sur deux (46 %) âgé de 18 à 30 ans. Retour sur les grandes tendances qui ont fait 2022 et présentation de celles qui s'annoncent en 2023.

2022 : une année influencée par les tendances TikTok

Cette année, les contenus TikTok ont fait la part belle à l’aménagement intérieur, encourageant les utilisateurs de l’application à se construire un nid douillet. Deux tendances ont particulièrement inspiré les Français.

L’un des hashtags les plus populaires de l'année mettait en lumière la littérature. Le #BookTok (93 milliards de vues) a incité les Français à acheter des livres et à aménager leurs intérieurs pour exposer leur collection. En comparaison avec 2021, Taskrabbit a observé une hausse de 84 % des recherches liées à l’installation d’une bibliothèque et une hausse de 83 % des recherches liées à l’installation d’étagères pouvant accueillir une collection de livres.

Autre hashtag parmi les plus populaires de 2022, #ArtTok (13,4 milliards de vues) a conduit des milliers de Français à se lancer et à laisser libre cours à leurs talents artistiques, dont le dessin et la peinture, pour redécorer leur intérieur.

La tendance à surveiller en 2023 : #greenwall

Alors que le hashtag greenwall (mur vert) comptabilise plus de 22 millions de vues sur TikTok, l'enquête indique que le mur végétal et le retour à une décoration « nature » seront sans aucun doute les grandes tendances déco de 2023. Par rapport à l’année dernière, les demandes sur Taskrabbit incluant des matériaux naturels, tels que le chanvre, le bambou et le rotin ont augmenté de 102 %. Selon une étude Attest, intégrer un mur végétal dans sa décoration est la tendance TikTok que les Français âgés de 18 à 30 ans ont le plus envie d’essayer en 2023 (à 42 %).

L'énergie au cœur des préoccupations

Enfin, l'étude révèle qu'avec la crise du coût de la vie et la flambée des factures d'énergie, les Français envisagent d’apporter quelques changements à leur intérieur pour réduire la facture énergétique. Ainsi, 50 % des répondants comptent poser des rideaux pour isoler les fenêtres et 49 % souhaitent installer des fenêtres à double vitrage. Enfin, 41 % veulent installer des solutions intelligentes (connectée...) pour suivre de près leur consommation.

Méthodologie* : Chiffres issus d'une enquête Attest pour Taskrabbit, plateforme partenaire d’IKEA permettant de déléguer les tâches du quotidien (peinture, aménagement intérieur, montage de meuble...), réalisée en octobre 2022 au Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Allemagne, Espagne, France, Italie, Portugal.