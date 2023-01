Social commerce, achats pour son avatar, technologies en magasin... Quels sont les nouveaux comportements et envies des acheteurs français d'après le baromètre Future Shoppers Wunderman Thompson x WPP.

Le baromètre Future Shopper Wunderman Thompson x WPP fait état de l’évolution des habitudes d’achats des Français dans un contexte de montée en puissance du e-commerce. Face à la multiplication des canaux de distribution, aux nouvelles exigences des consommateurs et au cadre légal en évolution, omnicanalité et agilité sont les deux mots d’ordre des marques pour exister dans cette industrie. Mais quelles sont les spécificités à comprendre pour en tirer parti ?

Le marché prometteur du gaming commerce

80 % des personnes interrogées affirment jouer aux jeux vidéo, 42 % y dépensent de l’argent et 34 % envisagent d’acheter les mêmes produits pour eux et leurs avatars.

Le social commerce reste un futur eldorado

Si 19 % des consommateurs français ont déjà pratiqué le shopping social et 39 % déjà utilisés le live stream shopping, la marge de progression reste importante. En effet, 24 % des consommateurs envisagent d'acheter davantage via les réseaux sociaux dans l’avenir.

La nécessaire « réinvention » des magasins

Bien que la demande diminue, 54 % des 16 à 24 ans (vs. 64 % en 2021) déclarent préférer faire du shopping chez une marque possédant des points de vente physiques et digitaux. Mais de nouvelles exigences émergent : 51 % des consommateurs souhaiteraient des usages technologiques innovants pour une expérience améliorée.

Et la RSE dans tout ça ?

Pour 49 % des consommateurs l’éthique et la morale d’une entreprise jouent un rôle important dans leur décision d’achat. Pourtant, si 47 % des consommateurs choisissent activement des marques respectueuses de l’environnement, le choix entre durabilité et confort reste un dilemme. En effet, 37 % des shoppers aimeraient des livraisons plus rapides et 21 % les préféreraient plus respectueuses l’environnement. Enfin, 61 % souhaitent que les distributeurs et les marques offrent de meilleures pratiques environnementales (moins d’emballages, une empreinte carbone réduite et des véhicules de livraison écologique).

Omnicanalité : clé de voûte d’un parcours shopper sans couture

L’accélération de la croissance des achats en ligne pendant la crise sanitaire, la démocratisation des nouvelles technologies (51 % des interviewés se disent plus à l’aise avec la technologie en 2022) et l’essor du télétravail (54 % indiquent consommer davantage en ligne et 42 % affirment avoir découvert de nouvelles marques et distributeurs) ont entraîné une évolution des comportements d’achat. En effet, 49 % des consommateurs français interrogés souhaitent que les marques puissent communiquer sans friction sur tous les canaux et 69 % veulent passer de l’inspiration à l’achat le plus rapidement possible.

En parallèle, ces mêmes consommateurs sont devenus intolérants à une mauvaise expérience en ligne, puisque 55 % d’entre eux disent qu’à l’avenir, ils n’achèteront pas chez des distributeurs, des marques ou sur une marketplace qui ne répondent pas à leurs attentes en matière d’achats en ligne.

La suprématie des marketplaces

43 % des interviewés français utilisent Amazon en phase d’inspiration (vs. 38 % en 2021) et 39 % en phase de recherche (vs. 41 % en 2021), ce qui en fait le canal leader en France. En outre, 33 % de ses consommateurs sont membres Prime (vs. 30 % en 2021). Pourquoi un tel succès ? 55 % affirment être motivés par la perspective de pouvoir tout acheter sur une seule et même plateforme, et 49 % considèrent qu’Amazon permet une livraison plus rapide que les distributeurs (11 %) et que les sites de marques (7 %).

Demain, quelle stratégie gagnante pour les marques et les enseignes ?

59 % des interviewés souhaitent que les distributeurs et les marques offrent les mêmes services qu’Amazon Prime, ce qui démontre que rien n’est joué. L'expérience client est le maître mot pour Mathieu Morgensztern, Country Manager de WPP en France et CEO de GroupM France : « Les nouvelles exigences consommateurs et la fragmentation du parcours d’achat sont les paramètres à intégrer pour une croissance durable des marques. Aujourd’hui plus que jamais, l’enjeu d’être une marque agile et responsable est fondamental pour une expérience client réussie. Quant au gaming et aux médias sociaux, il faut désormais les considérer comme une véritable extension de la stratégie marketing et commerciale. » Ses recommandations ? Penser omnicanal, investir dans la connaissance client, tirer parti de la puissance des marketplaces sans délaisser le social commerce et savoir équilibrer RSE & logistique.