Habillement, transports, alimentation, voyage... La consommation responsable s'installe dans le quotidien.

La « consommation responsable » serait de moins en moins perçue comme punitive. Selon une étude Ipsos, un consommateur sur deux intègre des critères de responsabilité dans ses choix de consommation. Mais quelques freins subsistent.

Les Français impliqués dans la consommation responsable

Avoir une consommation plus responsable est un choix que 50 % des Français trouvent facile. Les domaines concernés : les vêtements (57 %), l'alimentation (47 %) ou encore leurs mobilités et déplacements quotidiens (47 %). Selon l'étude, c’est chez les plus âgés (55-75 ans) que ces comportements atteignent les taux les plus importants. Pour 44 % des interrogés, un tel changement d'habitude n'altère pas leur « confort ». (Ils sont néanmoins 26 % à dire que les recherches d’informations liées aux produits plus responsables sont chronophages). Une très large majorité (83 %) encourage d’ailleurs les entreprises à faire des efforts pour produire de manière plus responsable. Ils sont ainsi 29 % à estimer que l’étendue de l’offre n’est pas assez étoffée. Par ailleurs, l'étude révèle que l’antagonisme entre consommation traditionnelle et consommation responsable est bien vécu puisque 72 % d’entre eux ne se sentent pas coupables quand ils ne consomment pas responsable.

Covid, crise politique : quels changements post-crises ?

Environ la moitié des consommateurs français ont indiqué avoir changé certaines habitudes à la suite de la pandémie et en raison du contexte économique tendu (guerre en Ukraine). Ils sont ainsi 68 % à déclarer avoir réduit leur consommation énergétique (chauffage/climatisation). En outre, 49 % indiquent avoir modifié leurs habitudes pour leurs voyages et déplacements touristiques mais aussi dans leurs mobilités et déplacements quotidiens (56 % chez les 18-34 ans). Avec l’avènement des applications ou magasins physiques de seconde main, ils sont 50 % à privilégier l'économie circulaire pour se vêtir. De manière plus massive, 53 % des Français indiquent avoir modifié leurs habitudes alimentaires (62 % des 18-34 ans).

Quels freins subsistent à une consommation 100% responsable ?

La grande majorité des répondants (77 %) considère que le prix trop élevé est un frein majeur à la consommation responsable. Ils sont ainsi 8 Français sur 10 à estimer que les produits écologiques sont toujours « plus chers ». Un constat particulièrement répandu chez les habitants de petites agglomérations où ils sont 80 % à le penser ou encore chez les 35-54 ans (83 %). Comment les inciter ? 57% ont indiqué qu'ils consommeraient plus responsable s'ils bénéficiaient de réductions ou d’avantages. De plus en plus lucides quant aux enjeux environnementaux, 35 % d’entre eux considèrent que davantage de clarté sur « l'impact positif » de leur consommation les inciterait à consommer de manière plus responsable.

Consommer responsable oui, sauf pour…

Si les Français ont conscience de la nécessité de consommer de manière plus responsable, ils ne sont toutefois par prêts à renoncer à certaines choses. Selon l'étude, 57 % d'entre eux ne souhaitent pas renoncer à manger de la viande, notamment les hommes, qui sont 66 % à être attachés à leur régime carné. En outre, 45 % des interviewés n'envisagent pas de laisser leur voiture au garage pour partir en vacances, et 28 % ne veulent pas renoncer à prendre l’avion (un chiffre qui grimpe à 34 % chez les 18-34 ans et les CSP+). Paradoxalement, ils sont 60 % à indiquer qu’ils seraient prêts à moins voyager pour consommer plus responsable. Enfin, 16 % avouent ne pas pouvoir s’empêcher d’acheter un téléphone neuf au moins tous les trois ans ou des vêtements issus de la fast fashion. Un constat plus prononcé chez les jeunes avec respectivement 25 % et 23 %.