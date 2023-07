Ils ont une passion : écumer les sept mers à bord de bateaux croisière les plus gros possibles. Et se retrouver en ligne pour en parler.

« Je pars faire ma première croisière (..), cela fait des années que je veux le faire (...) et je suis tombée dans un trou de lapin, le YouTube des croisières est vraiment intense les gars, je vous le recommande grandement, et j'ai décidé que j'étais obsédée par ça ! (...) Je ne vais nulle part de très excitant car ce qui m'intéresse c'est le bateau. Je suis un peu déjà une grand-mère en ce qui concerne mes goûts, mes hobbies et mon regard sur la vie, donc je n'aspire qu'à une chose : être sur un bateau géant, avec une salle à manger élégante et un open bar », raconte l'autrice américaine Alexa Donne en vidéo. Il n'en fallait pas plus pour partir en exploration dans ce recoin des Internets obnubilé par les très, très gros bateaux.

La croisière s'amuse (encore)

Sur YouTube, ils sont nombreux à décrire par le menu leur voyage en croisière, passant en revue les compagnies qui organisent des séjours aux quatre coins du monde, les différents modèles de navire de plaisance et destinations exotiques. Parmi eux, l'auteur de la chaîne Tips For Travellers. Avec plus de 90 croisières à son actif, le Youtubeur propose à ses quelque 400 000 abonnés plus de 1 000 vidéos parlant croisières. Sa mission : aider les internautes à tirer profit de leurs temps de vacances et de leur argent. Sur fond de mers bleu turquoise, de ports blindés de monde, de vacanciers déambulant en short en jean et en chapeaux, et de bateaux hauts comme des immeubles et long comme on ne sait combien de terrains de foot, il appelle les bateaux par leur petit nom (Carnival dream, Oasis of the seas...). Pour cela, il enchaîne chaque année près de 10 croisières qu'il filme rigoureusement avant de les analyser avec minutie en face caméra. Parmi ses vidéos les plus regardées : un récap des pièges à éviter lorsqu'on part en croisière aux Caraïbes, un comparatif des croisières sur mers et rivières et un rapport sur les croisières Disney réservées aux adultes. Mais le youtubeur n'est pas le seul sur le créneau. Depuis 2016, Emma Cruises, 248 000 abonnés et 638 vidéos au compteur, a une spécialité : les croisières à thème. Restaurants suspendus au-dessus des flots, ultraluxe, années 90, spectacles de Noël... Et n'oublions pas Don et Heidi de la chaîne Eat Sleep Cruise, qui entendent nous aider à voir le monde « un port à la fois. »

Car cet engouement pour la vie sur un gros bateau n'est pas qu'un truc de boomer. Sur TikTok, le #cruise cumule 9,4 milliards de vues, le #cruiselife (vie de croisière) plus d'1,5. Ici, on assiste aux vidéos de préparatifs de soirées de jeunes filles qui s'enduisent de paillettes, un coucher de soleil aux Bahamas, un montage de toutes les activités amusantes proposées sur un même bateau (autotamponneuses, toboggans à gogo, piscines à remous, souffleries géantes permettant de flotter dans les airs, DJ déchaînés entraînant une centaine de personnes en habits de lumière dans l'apprentissage d'une chorégraphie...) et au décompte énoncé par sa copine de tous les plats et boissons qu'Adam peut avaler en une journée à bord d'un bateau proposant une formule all inclusive.

Les croisières dans l’Antarctique, un enfer particulier

Qui dit croisière partout dans le monde dit croisière dans l’Arctique et l’Antarctique, des voyages particulièrement meurtriers pour l'environnement. Une énième occasion pour les influenceurs en tous genres de se mettre en scène en train de voyager près de la banquise qui rétrécit et des glaciers qui fondent. Récemment, Mediapart a mis en lumière la proposition commerciale effarante de La Compagnie du Ponant, propriété du milliardaire François Pinault. La société vend un accès au « paradis blanc », l'un des écosystèmes les plus fragiles au monde, dans lequel s'immerger sans avoir à quitter le confort de sa luxueuse suite. Qualifié d'écocides par le journaliste Mickaël Correia, ces croisières sont aussi l'occasion pour le personnel travaillant sur ces bateaux de luxe ultra-polluants d'assister à des scènes lunaires résumées sur Twitter par le journaliste ayant mené l'enquête : « passagers climatosceptiques ou jouant à Candy Crush lors des sorties sur la banquise, selfies avec des manchots empereurs, mégots jetés dans l'eau... ». En Europe, le premier opérateur de croisières pollue 10 fois plus que l'ensemble du parc automobile, affirmait Géo en 2019. Pour jouer sur téléphone et prendre un selfie avec un pingouin, cela valait bien le coup.