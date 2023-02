Frappés par l'inflation, ils ne comptent pas pour autant renoncer à leurs bonbons préférés ou leur recette de pâtes italiennes. Ils ont trouvé le truc (enfin un truc) et en parlent sur les réseaux.

Stagnation des salaires et inflation débridée : la classe moyenne redouble d'ingéniosité pour maintenir son train de vie. En ligne, des consommateurs roublards partagent leurs astuces pour ne pas se faire avoir par les marques et grandes surfaces.

Les consommateurs font de la résistance

Été 2022, l'inflation atteint un seuil jamais égalé en 40 ans. Si, depuis, les choses se sont un peu calmées, le prix de certains produits demeure outrageusement élevé, à commencer par celui des denrées alimentaires. Et ce n'est apparemment pas près de s'arrêter : d'après les prédictions du U.S Department of Agriculture, le prix de la nourriture devrait encore s’accroître aux cours de l'année 2023. Face à ce constat, les consommateurs rivalisent d'ingéniosité. Certes, leur marge de manœuvre est limitée, ce qui n’empêche pas les conversations en ligne d'aller bon train. Suite à la hausse des prix, les internautes soulignaient qu'il était désormais quasiment plus rentable de se faire livrer des repas ou de se régaler d'un gros Domac que de cuisiner une salade de saison et des tacos maison. « On aurait mieux fait d'aller chez Chipotle », observait Danielle Walawender (@daniellewal2468) en août dernier après avoir fait un saut à la supérette du coin pour acquérir de quoi confectionner un sandwich au poulet pour son petit ami. (Coût de l'opération : 36 dollars.) Aujourd'hui, bon nombre de consommateurs coupent la poire en deux. C'est le cas de Kenzie (@booyahkenz), qui comme le rapporte le Daily Dot a opté pour une approche hybride lorsqu'elle compose sa recette de poulet Alfredo.

Son hack : acheter une sauce à la crème toute faite chez Olive Garden (une chaîne de restaurants américaine spécialisée dans la cuisine italienne), ce qui serait selon elle moins coûteux que de la préparer à la maison, et composer le reste du plat à partir d'ingrédients procurés en supermarché. (Cela permettrait en outre de profiter de la célèbre offre de gressins à volonté de la chaîne). Si la fiabilité du calcul économique ne fait pas l’unanimité sur TikTok, la démarche est saluée par des consommateurs hérissés à l'idée de surpayer. D'autres appliquent le principe à d'autres plats. Le projet : acheter une pizza surgelée bon marché et l'agrémenter ensuite de produits d’épicerie fine (burrata, cœurs d'artichauts...) pour rehausser son goût. Principe à décliner avec les soupes et autres poêlées de légumes, expliquent les TikTokeurs aguerris à exercice.

Le supermarché, c'est ma jungle

Au-delà de la composition de recettes, les consommateurs présentent aussi leurs astuces pour profiter de produits à prix cassés. Au hasard : des paquets de Reese, des barres chocolatées au caramel et au beurre de cacahouètes. « Voilà comment j'économise de l'argent sur l'achat de mes bonbons Halloween chez Walmart, explique Coupon Jeremy en gloussant comme un Chapelier Fou. Je les cache ! », explique-t-il au comble de l’excitation en exhumant de derrière une pile d'aspirateurs plusieurs paquets de bonbons orange. « Je les ai cachés il y a des semaines et les prix viennent enfin de chuter à 75% ! ». Quand il n'est pas en train de camoufler des confiseries dans des rayons de supermarché, Coupon Jeremy explique à ses quelque 41 000 abonnés comment rafler des produits à des prix ridiculement bas grâce aux coupons. L'un de ses faits d'armes : s'emparer d'une cinquantaine de savons liquides pour les mains pour un total de 17 dollars seulement (29 centimes le flacon) chez CVS grâce à la récolte acharnée de coupons. La légende qui accompagne sa vidéo : « JE VIS ! !!! ». Et les internautes en redemandent, comme en témoigne la popularité des multiples hashtags fleurissant autour de l’utilisation de coupons : #couponing (le fait d'utiliser des coupons) qui totalise 2,1 milliards de vues, ou encore #savingmoney (économiser de l'argent), qui monte à 2,9 milliards de vues. Sous le hashtag faisant l'apologie des coupons, de nombreux utilisateurs dévoilent l'intérieur de leur buanderie où s'entassent du sol au plafond papier toilette, déodorants premiers prix et gels douche à l'eucalyptus. La maxime proposée par coupon-katie (1,5 million d'abonnés) : « Si je peux l'avoir GRATUIT, cela repart avec MOI 😜💸 ! ». Tenez-vous le pour dit.