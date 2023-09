Si les Français recherchent petit prix et promotions, ils restent malgré tout engagés, rapporte une étude.

Hausse des coûts de l'énergie, du prix des carburants qui approche les 2 €,inflation, salaires insuffisants... La baisse du pouvoir d'achat est ressentie par 92 % des Français, et 80% d'entre eux indiquent devoir gérer un budget familial restreint, indique un récent sondage*. Pour un Français sur dix, le défi consiste à simplement subvenir à ses besoins jusqu'à la fin du mois et à maintenir un niveau de vie décent. Ajoutez à cela une situation climatique et économique perçue par 88 % des sondés comme « largement négative », et vous obtenez 71 % de Français qui qualifient leur état d'esprit de « nettement défavorable » et 38 % de « morose » . Pour joindre les deux bouts, seconde main et chasse au gaspillage sont de mise. Ainsi, 32 % des sondés investissent davantage dans les produits d'occasion et 49 % ont adopté des comportements antigaspillage.

Baisse du pouvoir d'achat et comportements d’achat

Pour 65 % des sondés, le principal critère de décision reste le prix : 88 % recherchent des promotions et 86 % utilisent de programmes de fidélité, bien avant la qualité (44 %). L'engagement écologique joue également un rôle important pour 49 %, mais pas décisif. Concernant les pratiques, l'enquête révèle que les achats en magasin sont privilégiés par 90 % des sondés. Un choix qu'ils expliquent par la possibilité de toucher ou d'essayer les articles (67 %), de repartir immédiatement avec leurs achats (51 %) ou encore parce qu'ils le jugent plus responsable (31 %). Pour les achats alimentaires, 2 Français sur 3 se rendent en supermarchés (65 % contre 33 % en magasins de proximité, 24 % auprès de producteurs locaux, 14 % en drive, 10 % en magasins bio…). Lidl et Leclerc se positionnent en tête des enseignes alimentaires préférées et fréquentées, tandis qu'Amazon et Action occupent les premières places dans le domaine des enseignes non alimentaires. Pour faire des économies, sur quoi les Français sont-ils prêts à rogner ? Près de la moitié envisage de réduire les achats plaisir. Dans le viseur : vêtements, vacances et loisirs.

Et la consommation durable dans tout ça ?

Si 73 % des sondés attendent des enseignes des prix compétitifs, les préoccupations environnementales ne sont pas pour autant écartées. Ainsi, ils sont 45 % à attendre qu'elles soutiennent les agriculteurs français et 39 % qu'elles valorisent les produits made in France. Les enseignes bio (69 %), les artisans (67 %) et les commerces indépendants (61 %) sont considérés comme plus disposés à s'investir dans des initiatives environnementales par rapport aux supermarchés, aux hard discounters et aux hypermarchés.

Méthodologie : sondage réalisé par Havas Commerce et CSA Research sur 1 002 Français en juin 2023.