Stagnation des salaires, inflation et aura avant-gardiste : la seconde main a le vent en poupe. Top des produits et tendances qui attisent notre convoitise en ligne.

Brocante, vide-grenier et nostalgie accrue, on aime de plus en plus chiner, pour faire des économies et dénicher de précieuses pépites vintage. Sur TikTok, le #friperie compte d'ailleurs plus de 17 millions de vues, contre 321 millions pour #secondemain. Et en ligne, on achète quoi ? Réponse avec eBay, plateforme d’e-commerce, qui fait le point sur les requêtes les plus populaires du moment.

Pas de pacotille : « bague or 18 carats »

C'est l'une des tendances les plus marquées des six derniers mois, avec une augmentation de + 1 500 % des recherches enregistrées sur les mots-clés « bague or 18 carats », soit l'alliage le plus précieux après l'or 24 carats. Plus généralement, l'engouement pour les bagues élégantes et brillantes fait écho à notre appétence croissante pour les bijoux de seconde main, pièces souvent rares et travaillées. L'occasion de constater que les camées et broches, vestiges des années 80, sont aussi de plus en plus recherchées.

Y2K, une passion qui n'en finit pas

La frénésie autour des années 2000 ne s'essouffle toujours pas. Au programme de nos recherches les plus répandues : les cartes Pokémon, devenues collectors, qui s'échangent dorénavant à prix d'or. Rappelons qu'en 2020, l'influenceur américain Logan Paul avait dépensé 150 000 dollars pour une carte Pokémon Charizard, version anglophone de Dracaufeu.

Cristal, argent, céramique : bienvenue chez nous

On observe un nouvel emballement pour les objets uniques fabriqués à partir de matières nobles et liés à l’art de la table. Une tendance qui résulte de notre regain d'intérêt pour la maison, la vie en intérieur et la décoration. À l'approche de Noël 2022, la plateforme a enregistré une augmentation de + 60 % des ventes de produits en faïence biscuit, et de + 22 % pour la barbotine. Matériau emblématique de l’artisanat français, les achats d’objets en argent massif ont augmenté de 40 %, tout comme la vaisselle décorative (+ 15 %), les céramiques (+ 12 %) et le cristal (+ 6 %) par rapport à l’année dernière à la même période.

Radio star : vinyles et posters

Les vinyles, platines et amplis continuent de nous faire envie : sur TikTok, le #vinyles compte près de 9 millions de vues contre plus de 35 millions pour le #vintagemusic. À l'honneur aussi – et cela est plus récent – les posters de nos artistes favoris, que l'on achète pour orner les murs de son salon. Depuis le début de l'année 2023, le nombre d’annonces pour les disques vinyles est en augmentation de 10 % sur eBay. Normal, c'est le moyen le plus sûr d'affirmer son identité culturelle, rapidement et à bas coût.

Flower power : orange brûlé et années 70

Il semblerait que l'on se soit enfin lassé des intérieurs clairs et minimalistes. Place dorénavant aux couleurs saturées et vibrantes. Pour cela, on met à l'honneur le style Memphis, du nom du courant artistique milanais fondé dans les années 80 qui privilégie les lignes géométriques et l’extravagance, et les pièces décoratives fortes et graphiques façon années 70. Le magenta, couleur de l’année 2023, et les couleurs très chaudes (rouge argent, orange brûlé, jaune) associées à la décennie du flower power se conjuguent désormais avec la recherche des matières caractéristiques de l'époque, comme le plastique ou le laqué.