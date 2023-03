Signe que la production d'énergie renouvelable devient une préoccupation majeure pour les consommateurs français, ils sont 6 sur 10 à envisager de sauter le pas de l’autoconsommation pour réduire leur facture.

Selon une étude menée par Beem, entreprise spécialisée dans la vente de kits solaires connectés, les Français se positionnent de plus en plus en faveur des énergies renouvelables compte tenu du coût élevé de l'énergie. Comment réduire la facture ? Pour une majorité de Français, l'autoconsommation qui consiste à utiliser une énergie verte (en majorité des panneaux solaires) pour couvrir une partie de ses besoins en électricité, serait l'une des voies à suivre.

L'autoproduction pour compenser sa consommation

En 2022, l’inflation a atteint des niveaux records en France avec une hausse des prix de 6 % en moyenne. Depuis le 1er février 2023, une mauvaise nouvelle vient alourdir le portefeuille des Français : la facture d’électricité des ménages va grimper de 15 % dans les prochains mois. Compte tenu de ces fortes augmentations, selon les résultats de cette étude, 30 % des personnes interrogées envisagent de produire plus de la moitié de leur consommation énergétique dans les 5 à 10 prochaines années. Soit une augmentation de 3 points par rapport à l'année dernière. Une personne sur 10 souhaite à terme même couvrir l'intégralité de ses besoins énergétiques (13 %), ce qui confirme l'intérêt grandissant des Français pour l'indépendance énergétique. L'étude souligne aussi que l’autoconsommation est pour un quart des Français un moyen d’accéder à la sobriété énergétique. En effet, selon 76 % des personnes interrogées, les initiatives individuelles d'autoproduction d'énergie pourraient contribuer à une production plus verte en France.

Sobriété énergétique : c'est-à-dire ?

La sobriété énergétique regroupe diverses mesures visant à réduire notre consommation d’énergie et ayant pour objectif de prévenir les impacts environnementaux et de favoriser la transition énergétique. Mais quelles sont les mesures identifiées par les Français ?

Pour 25 % : produire sa propre énergie

Pour 36 % : acheter des équipements plus performants

Pour 43 % : diminuer la durée de ses douches

Pour 45 % : décaler sa consommation d'énergie en dehors des pics de consommation

Pour 63 % : diminuer son chauffage l'hiver

Pour 65 % : limiter l'utilisation de ses appareils énergivores

Quel est le profil des autoconsommateurs ?

Selon une étude de menée par Effy, entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique pour particulier, l’autoconsommateur type serait un couple ayant plus de la soixantaine (54 %) et à la retraite (46 %), vivant principalement en zone rurale (23 %) et en métropole (20 %). Si l'autoconsommateur utilise le plus souvent l'énergie solaire, son énergie de chauffage principale est l’électricité (83 %), par le biais de la pompe à chaleur (23 %). L'autoconsommateur aligne-t-il le reste de son mode de vie sur les économies d'énergie ? Dans ses habitudes de consommation, il se distingue par ses gestes écologiques au quotidien. Ainsi, 30 % des interrogés roulent en voiture électrique (contre seulement 12 % du reste des Français), 56 % possèdent un récupérateur d'eau de pluie dans leur jardin, 53 % utilisent un composteur pour leurs déchets, et 42 % cultivent un potager ou élèvent des poules.

Méthodologie : étude réalisée par OpinionWay auprès d’un échantillon de 1063 personnes.