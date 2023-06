Selon la plateforme Lumen, Twitter aurait restreint et retiré des contenus critiquant des partis autoritaires au pouvoir, y compris lors de campagnes électorales.

On le sait, Elon Musk aime à se présenter comme un absolutiste de la liberté d'expression (free speech absolutist). Mais les données collectées par Lumen*, une plateforme qui examine l'influence des gouvernements sur les plateformes en ligne, raconte une autre histoire. En effet, Lumen révèle que depuis son rachat par le milliardaire, Twitter aurait validé la majorité des demandes de restriction de contenu ou de censure provenant de pays autoritaires. Derniers exemples en date ? La Turquie et l'Inde, où ont récemment été adoptées des lois limitant la liberté d'expression et la liberté de la presse.

Pour Musk, la liberté d'expression est un slogan plus qu'un principe

Le 12 mai 2023, deux jours avant le premier tour des élections présidentielles turques, le compte de gouvernance mondiale de Twitter déclarait : « En réponse à la procédure judiciaire et pour garantir que Twitter reste disponible pour le peuple turc, nous avons pris des mesures pour restreindre l'accès à certains contenus en Turquie aujourd'hui. » Il n'est pas précisé quels comptes seraient bloqués ni pour quelles raisons. Selon les observateurs, la mesure a touché des profils dénonçant la corruption dans l'entourage d'Erdogan et de son parti, certains comptes pro-kurdes et d'autres émettant des commentaires critiques sur le coup d'État de 2016. Une position condamnée par le démocrate Adam B. Schiff, ancien président de la House Intelligence Committee : « La veille d'une élection critique en Turquie, Twitter semble acquiescer aux exigences du dirigeant autocratique du pays, Erdogan, et censure les discours sur la plateforme. Compte tenu du manque total de transparence de Twitter, il est difficile d'éviter de conclure que les promesses de liberté d'expression de Musk sont à nouveau tombées. »

En Inde, un documentaire de la BBC censuré

En Inde, où selon l'ONG Reporters Sans Frontières, la liberté de la presse a reculé de 8 points au cours de l'année écoulée, Twitter aurait également accédé aux demandes de censure du gouvernement. En février 2023, suite à la publication d'un documentaire de la BBC très critique à l'égard du Premier ministre Narendra Modi, New Delhi aurait ordonné à Twitter de supprimer toutes les publications en lien avec le sujet. (La diffusion du documentaire de la BBC a également conduit à la perquisition de deux bureaux locaux lors d'un raid des autorités fiscales). Pour se justifier, Musk avait alors déclaré : « Les règles en Inde pour ce qui peut apparaître sur les réseaux sociaux sont assez strictes, et nous ne pouvons pas aller au-delà des lois d'un pays. »

Oui à la liberté d'expression, non à la liberté d'accès

Selon les données collectées par Lumen, depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, le réseau social aurait reçu 971 demandes de gouvernements et approuvé 83 % d'entre elles (808 en totalité et 154 partiellement). Une complicité de « censure » assumée par le propriétaire milliardaire de SpaceX et Tesla qui a répondu à ses détracteurs qu'il valait mieux censurer quelques comptes plutôt que de fermer Twitter pour tous. Ces décisions illustrent bien sa déclaration de novembre 2022. Il dévoilait alors la nouvelle politique de Twitter : « la liberté d'expression, mais pas la liberté d'accès. » Une nouvelle politique où il s'octroierait un rôle d'arbitre ?

*Projet de recherche indépendant du Berkman Klein Center for Internet & Society de l'Université de Harvard.