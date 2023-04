À l’origine du changement de logo de Twitter, on trouve le fondateur d’une communauté Reddit de traders amateurs dénonçant un système « cassé ». Et prête à le défier.

« Comme promis », a tweeté Elon Musk lundi 3 avril. Cette publication laconique était accompagnée d’une capture écran d’un échange Twitter datant du 26 mars 2022 avec un certain « Chairman ». « Achète Twitter », « et mets le Doge en logo à la place de l’oiseau », lui sommait de faire ce twitto aux quelque 903 000 abonnés aujourd’hui. « Haha ça serait fou », avait répondu l’entrepreneur. Et effectivement, un an plus tard, Elon Musk s’est exécuté. En haut à gauche de l’application Web du réseau social, en lieu et place de l’oiseau bleu, un petit Shiba Inu inquiet, symbole de la cryptomonnaie Doge Coin est apparu. Suite à cela le cours de cet actif, inspiré d’un mème, s’est envolé. + 25 % en 24 heures, avant de commencer à replonger.

Dogecoin et Elon, une longue histoire

Ce changement intempestif de logo est survenu 72 heures après que les avocats d’Elon Musk demandent à un juge américain de rejeter une plainte pour racket de 258 milliards de dollars l’accusant d'avoir mis en place un système pyramidal pour soutenir la cryptomonnaie Dogecoin.

Car l’histoire entre Elon Musk et cette cryptomonnaie, qui s’autodéfinit comme drôle et open source, n’est pas neuve. À plusieurs reprises, le milliardaire en a fait la promotion. Dès 2019, il tweetait : « le Dogecoin est sûrement ma cryptomonnaie préférée ». En 2021, il la défendait encore sur l’émission de télévision américaine Saturday Night Lives. En mars 2022, il annonçait que les paiements pour le merchandising Tesla seraient désormais acceptés en Dogecoin. Quelques mois plus tard, il déclarait « soutenir le Doge partout où c'était possible », après que sa société Boring Company s’est engagée à accepter Dogecoin comme moyen de paiement.

« Faire de l’argent » et dénoncer la corruption

Cette stratégie qui consiste à gonfler le prix de la cryptomonnaie en s’appuyant sur sa notoriété plaît à une frange de la communauté crypto. Notamment les membres du subreddit « Wall Street Siren ». Une communauté fondée en septembre 2022 par le fameux « Chairman », celui qui a incité Musk à changer le logo de Twitter et qui entre régulièrement en contact avec le milliardaire sur Twitter. Il le présente aussi comme « un roi » sur son compte TikTok.

Wall Street Siren regroupe 3 600 membres et se définit ainsi : « Une communauté qui voit le système tel qu’il est : cassé. Nous sommes une communauté qui aime le trading, faire de l’argent et exposer la corruption du gouvernement et de Wall Street. Ça n’a pas d’importance que vous soyez de droite ou de gauche, parce qu’au final nous sommes les deux ailes du même oiseau », peut-on lire sur la description de leur page. On pourrait s’interroger sur les louanges faites à Elon Musk, l’un des hommes le plus riches du monde et dirigeant de 5 entreprises, pour un groupe autodéfini comme antisystème.

« Meme stocks »

Les publications sur ce forum Reddit sont financières, mais aussi politiques. Des membres publient des commentaires sur les manifestations en France. D’autres publications se demandent si Trump va gagner la prochaine élection. Et les membres du groupe sont identifiés comme des « Red pilled ». Cette référence au film Matrix désigne, à l’origine, des personnes s’ouvrant à des idées politiques nouvelles par l’intermédiaire de discussions sur des forums. Cette expression a ensuite été récupérée par une partie de l'extrême droite américaine.

Wall Street Siren appartient à la communauté plus large des investisseurs Reddit qui se coordonnent pour influencer les cours de Bourse et troller les investisseurs professionnels. C’est notamment le cas du forum Wall Street Bets, connu pour avoir déjoué les cours de l’action GameStop. Début 2021, un groupe de traders amateurs fréquentant ce subreddit apprennent que des fonds spéculatifs veulent « shorter » sur l’action de GameStop, l’entreprise de vente de jeux vidéo. Concrètement, ces fonds empruntent des actions et parient sur la baisse de leur valeur pour faire une plus-value. Choqués de voir l’entreprise de leur enfance se faire dépecer, les traders de Reddit se sont motivés à coups de mèmes pour racheter massivement les actions de GameStop en utilisant l’application Robinhood. Et ils y parviennent : le cours de l'action remonte. D’autres actions, parfois baptisées « meme stocks » ont ainsi été influencées par ces boursicoteurs : celles de la chaîne de cinémas américaine AMC, des vélos connectés Peloton ou encore de la plateforme de trading crypto Coinbase.

Le « Chairman » faisait d’ailleurs partie de Wall Street Bets, avant d’en avoir été exclu il y a deux ans, précise-t-il sur Reddit. Wall Street Siren aurait été créé en réponse à la censure trop importante (selon certains membres) de Wall Street Bets.

Ce drôle de personnage a pour objectif de recréer la « vibes » des premières heures de Wall Street Bets, estimant que l'affaire GameStop a « unifié » son pays en pleine pandémie. Pas sûr que le dogecoin ait le même effet sur les utilisateurs Twitter, qui sont nombreux à se plaindre de cette énième décision absurde d'Elon Musk.