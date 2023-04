À partir d'une capture d'écran de la page de profil personnel d'Elon Musk, des internautes ont découvert son compte alternatif où il se fait passer pour… son propre enfant de 3 ans.

La nouvelle a de quoi faire sourire même si elle n'est pas vraiment étonnante. À l'occasion d'un article du média Dextero sur les revenus de l'abonnement payant d'Elon Musk sur Twitter, ce dernier a diffusé une capture d'écran réalisée directement sur l'application du milliardaire. En regardant de plus près, les internautes ont découvert un détail embarrassant : une deuxième photo de profil sur le coin supérieur droit de l'image, preuve que Musk a bien un second compte Twitter, tenu secret.

La photo de son fils

Intitulé Elon Test et répondant a l'identifiant @ErmnMusk, ce compte "alt" (pour alternatif) utilise comme image celle de son propre enfant X Æ A-12 qui aura 3 ans le 4 mai prochain. Le compte a été créé en novembre 2022 au moment où Elon Musk prenait les pleins pouvoirs sur Twitter. Il compte un nombre très réduit de tweets. La plupart sont des demandes, voire des suppliques pour que quelqu'un suive ce compte. On trouve aussi la phrase « crypto is confusing » (les cryptos sont compliquées) qui est assez ironique quand on sait qu'Elon Musk est considéré comme modèle dans la sphère des cryptomonnaies.

Quand Elon se répond à lui-même

Quand on plonge un peu plus en profondeur dans les réponses faites avec ce compte, on se rend compte qu'il a surtout été utilisé pour écrire des commentaires trollesques et embarrassant autour de la faillite de la plateforme de crypto FTX. Le 13 novembre 2022, Elon va utiliser @ErmnMusk pour répondre à son propre commentaire montrant une image de Sam Bankman-Fried, le directeur de FTX, dans une miniature de vidéo postée sur Pornhub (une blague censée illustrer comment la chute de FTX a « baisé » cinq millions d'utilisateurs).

Dans un autre commentaire, il se moque du physique de Caroline Ellison, la petite copine de Sam Bankman-Fried et dirigeante d'une société de trading qui a participé à la faillite de FTX.

Dans les likes de @ErmnMusk, on peut aussi trouver un post que l'on pourrait qualifier de conspirationniste, dans lequel il est fait mention de fonds de soutien à l'Ukraine qui auraient été investis dans FTX avant d'être redistribués aux démocrates. Cette théorie avait été largement débunkée à l'époque.

Zinzin un jour, zinzin toujours

En fin de compte, que retenir de ce compte caché ? Pas grand-chose quand on le compare au compte officiel d'Elon Musk qui n'a déjà pas beaucoup de restrictions quand il s'agit de tweeter des propos transphobes ou conspirationnistes. Ce dernier adore traiter ses adversaires de pédophiles et publie des tweets incohérents ou de mauvaise foi à la manière de Donald Trump. C'est à se demander pourquoi ce dernier avait vraiment besoin d'un compte caché à l'effigie de son fils. Une extravagance de plus, et pas la plus préoccupante.