Il existe de plus en plus de marques de cosmétiques bios et naturelles sur le marché. Une bonne nouvelle, mais il est parfois difficile de se repérer.

Les Françaises sont de plus en plus exigeantes quant à leur consommation. Normal, utiliser des marques de cosmétiques responsables est meilleur pour la peau, la santé mais aussi pour la planète. Bio, clean beauty, soins botaniques... Comment éviter le greenwashing ? Petite sélection de marques soucieuses de soigner leur formulation et leur production.

Bio et made in France

Mademoiselle bio

Créée en 2006, Mademoiselle bio est l'une des enseignes de référence en cosmétique bio (3000 produits de beauté bio et 150 marques). Depuis 2014, elle propose également sa propre marque de soins certifiés biologiques pour toute la famille (shampoings, soins du visage, laits corporels...). Récemment, elle a lancé sa gamme de maquillage certifiée bio et formulée végane.

Cattier Paris

Né en 1968, Cattier Paris devient en 2011 la filiale française de Kneipp, (groupe allemand de cosmétiques naturels). En 2019, elle obtient le label EVE Vegan qui permet de garantir des produits sans ingrédients d’origine animale, ou issus d’animaux.

Melvita

Créée en 1983 en Ardèche par Bernard Chevilliat (biologiste apiculteur et fondateur des éditions Hozhoni), Melvita est une marque de cosmétiques biologiques. Le nom de la marque est directement inspiré de miel. Le suffixe latin vita signifie vie. Melvita sélectionne des plantes, huiles essentielles, eaux florales ou des huiles de première pression à froid.

La Crème Libre

La Crème Libre propose une gamme éco-conçue de soins du visage naturels, véganes et français. Pour réduire son impact écologique la marque a fait le choix de séparer le soin de son pot pour proposer des écorecharges. Les pots sont en béton, « matériau qui nécessite le moins d’énergie lors de la production » selon la marque. Les emballages sont également produits sur le territoire français.

Les Petits Prödiges

La marque de cosmétiques naturels Les Petits Prödiges est made in France, écoresponsables et cruelty free. Elle est née en 2017 dans un petit laboratoire du sud de la France de l'association entre deux amies.

BeauTerra

Né à Charbonnières-les-bains, Beauterra a choisi de mettre à l'honneur le savon de Marseille. La gamme de soins d'hygiène est vendue exclusivement en pharmacies. Tous les produits Beauterra sont fabriqués en France, à base d'huiles végétales et d'ingrédients d'origine naturelle.

Krème

Né en 2019, Krème est une marque de cosmétiques dédiée au rééquilibrage naturel la peau. Les deux femmes, accompagnées d'un comité de pharmaciens et microbiologistes, imaginent Krème, une gamme de soins bios qui répond aux exigences de la pharmacie : 100 % naturels, concentrés en probiotiques et plantes françaises, sans conservateurs ni allergènes.

Yodi

Yodi est une gamme hygiène et beauté végane certifiée pour les cheveux, le visage, le corps et la maison. Chaque produit est formulé avec le minimum d'ingrédients. Yodi propose une gamme sans eau, naturelle et made in France. Sans eau, cela veut dire quoi ? Des shampoings et des nettoyants visage en poudre qui se transforment en mousse ou en lait avec quelques gouttes d'eau.

Akane

Siège à Paris, pommes récoltées en Corrèze, formules et conditionnements réalisés dans l’Hérault, Akane, est une marque de cosmétiques qui collabore avec des producteurs locaux. Formulée à partir d’ingrédients naturels, la gamme est certifiée bio.

Laboratoires Téane

Née en 2009, Téane est une marque créée par une mère pour les mères, spécialisée dans les soins biologiques basés sur des ingrédients non néfastes pour les enfants et les mamans (durant ou après leur grossesse). En 2010, le laboratoire Téane obtient un dépôt de brevet pour une plante malgache, qui est l’essence même des produits de la marque.

« Clean Beauty » et zéro déchet

Respire

Respire propose des formules avec jusqu’à 100% d’ingrédients d’origine naturelle et de nombreux produits sous forme solide. Chaque formule est développée, testée et retravaillée puis validée avec la communauté Respire baptisée La Ruche. Les emballages sont eco-friendly, le tout est fabriqué en France.

La Rosée

La Rosée est une gamme de cosmétiques créée par deux pharmaciennes. Leur pari ? Créer des formules naturelles et biodégradables, réinventer la cosmétique solide, bannir les suremballages, trouver des alternatives au plastique issu de la pétrochimie, réduire notre impact environnemental au maximum, compenser notre empreinte carbone.

Oden

Oden est une marque de soins botaniques créés à partir de plantes françaises. Les ingrédients utilisés proviennent du patrimoine agricole français et bénéficient ainsi d’un impact environnemental plus faible que des produits importés. Une gamme sans ingrédients de synthèse ni conservateurs et traçables jusqu’aux producteurs.

Onagrine

À l’origine d’Onagrine, il y a l’Onagre… Une jolie fleur jaune, qui s’ouvre la nuit venue et se referme au matin, ce qui lui vaut le surnom de Belle-de-nuit. Au-delà de sa beauté, la marque a choisi cette plante pour son potentiel régénérant, protecteur et antioxydant. Les plantes sont l'ADN de la marque qui s’aventure sur les cinq continents, dans des biotopes variés, pour identifier des plantes aux propriétés remarquables pour la peau.

Nailmatic

L'histoire de Nailmatic a commencé en 2012 avec une idée « pas piquée des vernis » : le distributeur automatique de couleurs… Depuis, la marque a étendu son catalogue et propose des vernis à l’eau, une gamme bain et grimage et même une gamme spéciale Kids. Toutes les gammes sont responsables, véganes, cruelty free et made in France le tout dans des packagings raisonnés, réutilisables.

Oolution

La gamme de soins Oolution ne contient ni ingrédients chimiques, ni huile de palme, ni produits animaliers ou dérivés d'animaux et aucun ingrédient de remplissage ! Que contiennent-ils alors ? 100% d'actifs super-ingrédients riches en nutriments. Le tout fabriqué en France.

Lamazuna

Depuis 2010, Lamazuna s'est fixé pour mission de réduire les déchets dans nos maisons. Comment ? En proposant tout une gamme de produits solides qui évitent les flacons en plastique ou des accessoires durables comme l'Oriculi ou les lingettes démaquillantes lavables. Les produits sont véganes et fabriqués le plus localement possible « petit à petit nous nous dirigeons vers une production 100% française, mais cela n’est malheureusement pas toujours possible », indique la marque sur son site.

Lulu & Guite

Lulu & Guite est une marque de cosmétiques naturels et savons surgras artisanaux sous mention Slow Cosmétique et certifiés bio. Tous les ingrédients sont d'origines naturelles et ne contiennent aucun conservateur synthétique, aucun produit pétrochimique ou de synthèse ni tensioactif allergisant. Leurs produits cosmétiques sont élaborés à partir d’huiles végétales vierges, de beurres bruts non raffinés et d’huiles essentielles complètes.

Typology

Typology conçoit et fabrique ses produits en France. Son approche ? Éliminer le superflu et privilégier des formulations minimalistes et naturelles. Grâce à un modèle 100% en ligne, sans intermédiaire, la marque propose une gamme accessible.