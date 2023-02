Comment consommons-nous le Web ? Si le temps passé en ligne est en baisse, l'usage des réseaux sociaux a augmenté.

Quelles sont les principales tendances concernant nos usages d'Internet, des médias sociaux ou du mobile dans le monde ? We Are Social et Meltwater proposent une réponse avec leur Digital Report 2023.

Le temps passé en ligne retrouve un niveau prépandémique

Le rapport montre que l'internaute a réduit son utilisation quotidienne moyenne d'Internet de 20 minutes au cours des douze derniers mois, pour atteindre 6 heures 37 minutes. Cela équivaut à une réduction de près de 5 %. Une baisse qui selon l’équipe des tendances de GWI s'explique par plusieurs facteurs : « Bien que les baisses notables du temps passé en ligne illustrent une diminution du rythme – reflétant le paysage post-pandémie et le fait que les gens ont désormais moins de temps à consacrer – une combinaison de lassitude des médias, de désabonnements et de la crise du coût de la vie joue un rôle tout aussi important dans l’aplatissement de la courbe. »

Néanmoins, le temps moyen passé sur Internet n’a cependant pas changé au cours des trois derniers mois, il est donc difficile de savoir si nous verrons ces chiffres baisser davantage. Toutefois, l’assouplissement récent de la politique chinoise du « zéro Covid » pourrait significativement impacter les moyennes mondiales, la Chine représentant plus d’un internaute sur cinq (20,4 %) dans le monde.

Moins de recherches mais plus de ciblage

Une diminution du temps en ligne qui s'accompagne d'un usage plus ciblé d'Internet. En effet, les internautes seraient de plus en plus « réfléchis et déterminés » dans leurs activités en ligne et privilégieraient la qualité à la quantité. Toutefois, si la moyenne globale est en baisse, le temps sur les plateformes social media a quant à lui augmenté pour atteindre plus de deux heures et demie par jour, soit 40 minutes de plus que le temps passé à regarder la télévision. Achats, divertissements, recherche d'informations : l'influence des médias sociaux sur notre façon de vivre continue donc de croître. À tel point que, selon le rapport, les jeunes de 16 à 34 ans sont désormais plus susceptibles de se rendre sur un réseau social pour faire des recherches plutôt que d'utiliser un moteur de recherche (48 % contre 45 %). Toutefois, si l'essor de la recherche sur TikTok a déjà attiré l'attention des médias, les dernières données chiffrées suggèrent qu'Instagram est devenu le réseau social de prédilection des internautes pour effectuer des recherches en ligne.

Facebook compte 2,958 milliards d'utilisateurs

Sur la base du nombre d'utilisateurs actifs mensuels, les dernières données officielles suggèrent que Facebook reste en tête au niveau mondial. La plateforme compte désormais 2,958 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui équivaut à près de 37 % de la population mondiale totale. YouTube est en deuxième position de ce classement, suivi par WhatsApp et Instagram.

TikTok au sommet

TikTok s'impose en tête de la liste mondiale des plateformes de médias sociaux lorsqu'il s'agit du temps passé par utilisateur sur les appareils Android, suivi de YouTube et Facebook. Les publicités TikTok touchent plus d’un milliard d’utilisateurs de plus de 18 ans, une portée publicitaire qui a augmenté de près de 19 % depuis l'année dernière à la même époque. Une évolution d'usage identifiée par les marques puisque les dépenses publicitaires mondiales sur les médias sociaux ont plus que doublé depuis l'apparition du Covid, pour atteindre un montant estimé à 226 milliards de dollars en 2022.

Plus de 5 heures par jour sur son téléphone

Parmi les autres enseignements du rapport, on notera entre autres que le nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles a augmenté d'un peu plus de 3 % au cours de l'année écoulée, et que le temps moyen quotidien passé sur un téléphone portable a augmenté de 7 minutes par jour. L'utilisateur type d'Android passe désormais plus de 5 heures par jour à utiliser son smartphone.

30 minutes par jour devant des services de streaming

Enfin, les services de streaming qu'ils soient vidéo ou audio (musique et podcasts) ont la cote. Des services comme Netflix et Disney+ représentent désormais plus de 45 % du temps que les internautes en âge de travailler passent à regarder la télévision.