Politique, divertissement, santé… Visibrain dévoile la rétrospective des 10 hashtags les plus populaires sur Twitter France en 2022.

Après 2 années marquées par la pandémie de Covid-19, Twitter a vibré en 2022 au rythme de l’actualité politique boostée par la présidentielle et les législatives.

Il s'est passé quoi sur Twitter en 2022 ?

Naissance de la Nupes, explosion de Zemmour, présidentielle, législatives… Plus de la moitié des sujets de l’année ont concerné la politique

#Covid19, hashtag le plus partagé en 2020 et 2021, s’efface progressivement des discussions et cède la première place à #Macron (7,8 millions de tweets)

Avec 2,9 millions de messages, #Legislatives2022 fait près de 2 fois plus de bruit que #Presidentielle2022

Entre clash et polémiques, #TPMP sait faire le buzz au point de générer davantage de tweets que #Presidentielle2022

2022 résumée en 10 hashtags sur Twitter

1 - #Macron : 7,8 millions de tweets

Le président de la République a été au centre de l'attention sur Twitter. Dès janvier, sa prise de parole polémique sur les non-vaccinés a fait l’effet d’une bombe sur le réseau social (près de 130 000 tweets publiés à son sujet en 24 heures). En mars, il a été largement pointé du doigt dans l’affaire McKinsey : 29 % des tweets l’associent au cabinet en 2022. Enfin, sa victoire à la présidentielle face à Marine Le Pen a connu un retentissement plus faible que ses propos du 5 janvier (103 339 tweets sur #Macron).

2 - #Concours : 5,7 millions de tweets

Les jeux concours conservent la même position qu’en 2021, avec une légère baisse de 8 % des interactions. La tendance du gaming se confirme une nouvelle fois cette année, marquée par des lots de consoles (PS5, Nintendo, Xbox) qui représentent plus de 20 % des contenus.

3 - #Nupes : 4,3 millions de tweets

Créée en mai 2022, la Nupes retentit très vite sur Twitter jusqu’à s’imposer dans le top 3 des hashtags les plus relayés cette année. Les résultats encourageants de la coalition au 1er tour des législatives ont fait sensation : près de 200 000 tweets le 13 juin sur #Nupes au lancement du second tour.

4 - #Legislatives2022 : 2,9 millions de tweets

Alors que la présidentielle s’est éparpillée autour de différents hashtags, dont ceux des candidats, les législatives quant à elle se sont rassemblées principalement autour du #Legislatives2022. Une tendance qui a permis au hashtag de cumuler 2,9 millions de tweets, soit presque 2 fois plus que #Presidentielle2022. Le second tour a davantage animé Twitter avec 285 900 tweets contre 193 900 pour le premier tour.

5 - #Zemmour : 2,2 millions de tweets

Le candidat « surprise » de cette élection présidentielle est remonté dans le classement, et a gagné 4 places comparé à 2021. Avec 2,2 millions de messages, il s'est positionné comme la deuxième personnalité politique dont Twitter a le plus parlé en 2022, après Macron. Mais le retentissement digital autour d’Éric Zemmour est retombé dès le verdict du 1er tour. En effet, 78 % des messages sur le candidat se concentrent sur les 4 premiers mois de l’année.

6 - #Covid19 : 2,1 millions de tweets

Sujet numéro 1 pendant deux années consécutives (2020 et 2021), le Covid a dégringolé à la 6ème place. Avec 3 fois moins de messages qu’en 2021, le hashtag #Covid19 a nettement reculé dans les discussions des Français (en 2021, #Covid19 = 6,4 millions de tweets en français).

7 - #TPMP : 1,9 million de tweets

TPMP gagne 3 places dans le classement et s’impose comme l’émission dont on parle le plus sur Twitter. Le dérapage de son présentateur face au député Louis Boyard fut la séquence la plus commentée de l’année (plus de 136 400 tweets le 11 novembre). Entre le présentateur de C8 et le député LFI, les Twittos ont choisi leur camp : #SoutienLouisBoyard enregistre presque 2 fois plus de tweets que #SoutienHanouna pendant que #BoycottTPMP génère près de 85 000 messages.

8 - #Melenchon : 1,88 million de tweets

Tout comme Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, 3ème et dernière personnalité politique représentée dans ce classement, a été au centre de l’attention durant la campagne présidentielle. 65 % des tweets sur le président de la France Insoumise se sont concentrés sur cette période. C’est au lendemain de sa défaite, le 11 avril 2022, que le candidat a été le plus cité (près de 110 000 tweets publiés à son sujet).

9 - #Presidentielle2022 : 1,87 million de tweets

Événement majeur de la scène politique française, l’élection présidentielle 2022 a connu un retentissement historique sur les réseaux sociaux : plus de 121 millions de messages au total. Relayées via de nombreux mots clés, les discussions autour de l’élection ont peiné à se rassembler autour d’un unique hashtag, relayant #Presidentielle2022 à la 9ème place. C’est pendant le 1er tour qu’il a le plus retentit : 2 fois plus de messages le 10 avril que le 24 avril.

10 - #TeamOM : 1,7 million de tweets

Toujours mobilisés derrière leur club, les fans de l’Olympique de Marseille s’imposent sur la scène sportive. Perdant quelques places dans le classement, ils ont à nouveau démontré une mobilisation sans faille. À l’image du 9 août dernier avec l’accueil de la nouvelle recrue de leur club, Alexis Sanchez (près de 25 000 tweets sur cette journée).

Méthodologie : Visibrain revient sur les 10 hashtags qui ont marqué l’année sur Twitter entre janvier et décembre 2022. Pour cela, l’outil de veille a répertorié tous les hashtags en français les plus partagés durant l’année, afin de les classer par popularité, c’est-à-dire par nombre de fois où ils ont été publiés sur Twitter.