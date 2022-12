En signe de contestation, des militants pro climat, munis d'une télécommande pirate, éteignent les télévisions des bars durant la retransmission des matchs de la Coupe du monde. L'objectif ? Hacker la Coupe du monde.

L'attribution en 2010 par la FIFA de la Coupe du monde au Quatar fait polémique. Atteintes aux droits de l'homme, conditions d'attributions controversées, climatisation des stades à ciel ouvert… Les critiques sont nombreuses. Alors boycott ou pas boycott ? Pour certains la réponse est claire : on éteint les écrans.

Boycotter la Coupe du monde avec une télécommande universelle

Si les audiences indiquent clairement que les Français ne boycottent pas la Coupe du monde (l'affiche des quarts de finale de la Coupe du monde 2022 France - Angleterre a rassemblé en moyenne 17,72 millions de téléspectateurs, pour 62,8 % de part d'audience), un petit groupe de militants écologistes a décidé de passer à l'action. Leur arme ? Une télécommande « TV-B-Gone » inventée par le hacker américain Mitch Altman dans les années 2000. Grâce à cette télécommande « pirate » le groupe d'activistes peut éteindre (mais aussi allumer) quasiment n'importe quel poste de télévision (160 marques) dans un rayon de 45 mètres.

Interviewé par La Relève et La Peste, Dan Geiselhart, cofondateur et directeur de la publication du fanzine Climax à l'initiative de ce boycott a déclaré : « Mitch Altman partait du principe qu’il y avait toujours des écrans allumés partout dans l’espace urbain et que nous sommes soumis à la publicité en permanence. Il voulait donner aux gens un outil de contre-pouvoir permettant d’éteindre la télé quand ils n’ont pas envie de voir les pubs. On a fait le lien avec la scène d’Amélie Poulain quand elle veut embêter son voisin et triture l’antenne pour couper le match. Il y a vraiment un problème éthique dans cette Coupe du Monde, on voulait permettre aux gens de s’exprimer par rapport à ça. »

© Newsletter de Tech Trash

Une télécommande comme outil de contestation sociale

Dan Geiselhart, qui a proposé un atelier de fabrication de télécommande « TV-B-Gone » explique sa démarche dans la newsletter Tech Trash : « Certes, l’idée n’est pas de faire porter la responsabilité des erreurs politiques sur le dos des supporters, mais contrairement à ce qu’on peut entendre ici ou là, boycotter la Coupe du monde ne sert pas à rien et non, ce n’est pas trop tard : cela permet de plomber les audiences et par la même occasion les revenus publicitaires de la FIFA qui attend tout de même 3 milliards de spectateurs. »

« Nos convictions doivent-elles impacter la vie des personnes qui ne se posent pas la question ? » Telle est la question qui se pose au sein même du groupe d'activistes. En réponse, certains ont décidé d'éteindre les écrans uniquement pendant les coupures publicitaires (la pub étant très lucrative pour les organisateurs) tandis que d'autres ont fait le choix d'éteindre les panneaux publicitaires grâce à leur baguette magique.