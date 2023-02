Entre tenues futuristes et thérapie par l'écriture, cela tiraille dans tous les sens. Tour d'horizon des appétences des plus jeunes.

Que l'on parle mode, beauté, loisirs ou argent, certaines tendances se dessinent déjà par le biais des recherches en ligne de la génération Euphoria. Décryptage du rapport Pinterest Predicts 2023* qui dénote de « l'envie des Z de s'approprier cette main character energy qui a défini l'industrie du cinéma des années 2000. » Tout un programme.

Mode : dentelles, franges et dystopie

« Après avoir privilégié le jogging et le homewear pendant deux ans, les utilisateurs Pinterest aspirent à plus de légèreté, dans la vie comme dans leur garde-robe, pour contrer la morosité ambiante. Transcendant les frontières du genre, cette tendance incarne à la fois une sensualité éthérée, l'onirisme du ballet, la force et la féminité », souligne Pinterest. Une tendance qui fait écho au grand retour du style Gothic Glamour inspiré de l'époque victorienne. Adoubé sur TikTok, le style s’est nourri du succès de la série télé Mercredi (qui a donné lieu au terme Wednesday-core) et de la tendance christiancore, qui reprend à son compte les symboles du catholicisme. Adoptée aussi bien par les femmes que les hommes, la popularité de la dentelle et des voilages a donné lieu à des hausses de certaines recherches, comme « robe scintillante » (+ 365 %) ou « haut en dentelle manches longues » (+ 225 %). Même ambiance avec les franges (+ 255 % pour les « robes à franges » ) que les Z ressortiront à toutes les sauces pour agrémenter leurs tenues. « La fluidité spontanée des franges procure un fascinant sentiment de liberté et de frivolité. Cette tendance maximaliste en plein essor permet de créer un look fort sans effort, tout en souplesse », résume la plateforme. De l'autre côté du spectre, d'autres tendances moins festives portées par l'essor du survivalisme, de l'éco-anxiété et du retour des années 2000, pour des tenues dystopiques, des coupes futuristes et du cyber streetwear.

Beauté : cheveux bicolores, asymétrie et french manucures

Question excentricité, les chevelures ne sont pas en reste. « À force de porter un masque, les utilisateurs Pinterest ont trouvé d'autres moyens d'expression que le maquillage. Se teindre les cheveux dans des couleurs inhabituelles permet de dévoiler sa personnalité, même lorsque l'on doit se cacher la moitié du visage. C'est une façon de se libérer des contraintes et de redonner de l'authenticité aux rapports humains », analyse Pinterest. Résultats : + 345 % pour la recherche « cheveux rose et lavande » et + 215 % pour les « tresses noires et bleues. » Rien d'étonnant à ce que nos chevelures s'imposent comme le nouveau terrain de jeu des marques. Après les silhouettes ciselées, la peau et le skincare, les cheveux sont la dernière partie de notre corps sur laquelle capitalisent les marques. « Avec le premier confinement, ceux qui pouvaient se le permettre ont pris du temps pour eux. Comme les salons de coiffure étaient fermés, on s'est initié aux tutos cheveux, à suivre des influenceurs qui parlaient soins des cheveux, ou des coiffeurs qui partageaient des astuces relatives à l'entretien du cuir chevelu et expliquaient comment réaliser des cures de sébum… », souligne Sonia Tabbah, planneur stratégique. En termes de coupes, les Z privilégieront les franges courtes et asymétriques, une tendance qui s'incarnera jusqu'au bout des ongles (manucurés) qui seront cette année portés courts et colorés. En témoignent la hausse des recherches « micro french manucure » (ou « minicures », + 235 %) et « coupe carrée déstructurée » (+ 550 %).

Loisirs : craft, musique et écriture

Prendre le temps, se déconnecter et faire quelque chose de ses dix doigts est de plus en plus prisé par les jeunes générations. C'est ce que souligne l'engouement de la génération Z post-pandémie pour les loisirs « de vieux », à pratiquer dehors (la pêche, l’ornithologie...) ou chez soi (jardinage, poterie...) Parmi leurs activités favorites, celles visant à promouvoir bien-être et santé mentale. « Ces dernières années, parler de santé mentale tend à se normaliser et le grand public commence à explorer d'autres formes de soin que la traditionnelle thérapie par la parole. De la musicothérapie au journal intime en passant par l'art-thérapie, les exutoires créatifs ouvrent des perspectives prometteuses », explique la plateforme. Pour se faire du bien, l'écriture et le dessin tiennent une place de plus en plus importante, comme le montrent les recherches « thérapie écriture » (+ 1 840 %) et « thérapie journal artistique » (+ 3 755 %). On retrouve alors une version plus inventive des fameux « bullet journal » des années 2010, assortis cette fois d' « affirmations » : « J'attire la lumière partout où je vais », « je peux réussir ce que je veux » etc., de to-do lists et d'illustrations pastel.

*Méthodologie : toutes les tendances sont basées sur l'analyse des données de Pinterest sur les recherches mondiales. Analyse réalisée entre septembre 2020 et septembre 2022.