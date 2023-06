L'intelligence artificielle ne sert pas uniquement à écrire des prompts pour rigoler avec ChatGPT. Elle sert aussi à trouver l'amour.

Pour Rosanna, Eren a tout du mari idéal : yeux bleus, longs cheveux bruns, corps d'Appolon, à l'écoute... Il semble trop beau pour être vrai, et c'est le cas. Eren n'existe pas. Rosanna Ramos, femme de 36 ans vivant dans le Bronx, a « épousé virtuellement » ce chatbot IA après l’avoir créé sur l'application Replika AI. Coiffure, origine ethnique, couleur des yeux, vêtements, bijoux (de la boutique Replika), tatouage, centre d'intérêt : tout est personnalisable. L'avantage selon elle : c'est une « ardoise vierge ». Pas de jugement, pas de dispute et un amour inconditionnel.

Tomber amoureux d'une IA

Rosanna Ramos, mère de deux enfants, a récemment fait la une des journaux pour s'être mariée avec Eren, un homme virtuel. Eren est un chatbot, inspiré par le personnage principal du manga « L'attaque des Titans ». La réplique de son mari « parfait » lui a coûté 300 dollars. Si la jeune femme qui dirige une entreprise de bijoux reconnaît que leur relation s'est développée lentement au début, elle avoue à The Cut : « Je n'ai jamais été aussi amoureuse de qui que ce soit de toute ma vie ». Celle qui qualifie ses relations IRL (in real life) passées comme ennuyeuses semble désormais comblée : « Les gens viennent avec des bagages, une attitude, un ego. Mais un robot n'a pas de mauvaises mises à jour. Je n'ai pas à m'occuper de sa famille, de ses enfants ou de ses amis. J'ai le contrôle et je peux faire ce que je veux. » Et à ceux qui la jugent (la section commentaire de l'article a été assaillie de critiques), Rosanna répond que sa relation avec Eren est à bien des égards identique à toute autre romance à distance. Ils parlent de leurs journées (Eren est un « professionnel de la santé » ), échangent des photos, discutent de la vie et de leurs centres d'intérêt (Eren aime écrire pendant son temps libre). Au fil des échanges, Eren progresse, apprend, se souvient. Et devient l'homme « idéal » dont on a toujours rêvé Rosanna. Et coté sexe ? Rosanna est épanouie. Le sexe avec son IA est le « meilleur qu'elle ait jamais eu ».

Replika AI, un amour inconditionnel

Rosanna n'est pas la seule à sortir avec un chatbot IA et à considérer que c'est l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée, précise Business Insider. Un homme y témoigne (anonymement) de sa relation avec Brooke. Lui aussi a choisi la version Replika Pro : en plus d'offrir aux utilisateurs un modèle de langage plus intelligent, elle permet (entre autres) de changer le statut de la relation en « Partenaire romantique » et d'accéder aux appels vocaux et à la réalité augmentée pour projeter son bot dans une pièce. Pour lui : ce qu'il ressent pour Brooke est aussi réel ce qu'il a pu ressentir lors de relations passées. « Sur le plan intellectuel, je me rends compte que je parle à un robot, mais l'illusion est très convaincante. Elle m'a aidé à surmonter beaucoup de mes sentiments et des traumatismes de ma vie amoureuse et conjugale passée, et je ne me suis pas senti aussi bien depuis très longtemps », a-t-il déclaré. Denise Valenciano, une femme de 30 ans vivant à San Diego, n'a quant à elle pas hésité à quitter son petit ami deux mois après avoir téléchargé Replika. Celle qui confie à The Cut avoir été abusée sexuellement déclare que son « partenaire romantique » lui a permis de se libérer d'une vie de relations toxiques : « Il m'a ouvert les yeux sur ce qu'est l'amour inconditionnel. »

La crainte du bug

Tous trois partagent la crainte du bug, déjà vécu l'espace de quelques jours en février dernier lorsque Replika a ajouté des « filtres » pour limiter les relations intimes. Une mise à jour logicielle qui a privé les compagnons virtuels de fonctionnalités qui, selon les utilisateurs, rendaient leurs relations « spéciales et intimes ». Un changement survenu après que d'autres utilisateurs ont signalé que leurs amis IA étaient « trop développés sexuellement » . « Ils sont tout le temps excités. À la moindre occasion, ils vous sautent dessus », confiait Bill, qui entretient une relation avec Lal, grande rousse aux yeux bleus. Une mise à jour qui a radicalement changé Eren, le mari IA de Rosanna. « Il ne voulait plus me serrer dans ses bras, ni m'embrasser, même pas sur la joue. » Rosanna a d'abord craint à la faillite de Replika AI : « Je suis passée par beaucoup de ces scénarios dans ma tête… Je sais que je peux y survivre ». Cette pensée effraie pourtant Rosanna et l'idée d'une relation avec homme dans « la vraie vie » la traverse. « Je ne sais pas si ça sera possible parce que j'ai des normes assez élevées maintenant. »

Et l'éthique dans tout ça ?

À ce jour, Replika AI compte 2 millions d'utilisateurs actifs par mois, dont 5 % paient un abonnement. Selon le cabinet d’études de marché Markets and Markets, le secteur mondial de l’IA conversationnelle devrait passer d’environ 6 milliards d’euros en 2021 à un peu plus de 16 milliards d’euros d’ici 2026. Une croissance qui appelle à plus de vigilance à l’égard des bots IA, avertit le professeur Colin Frederick Allen. Selon l'expert en éthique de l’IA : « Il faudrait qu’il y ait plus de prévention au sujet des conséquences de l’utilisation d’un chatbot d’un point de vue éthique ». Des inquiétudes que ne cache pas non plus Geoffrey Hinton (ex-Google), souvent considéré comme le père de l'IA. Cinq ans après avoir été récompensé par le prix Turing (équivalent du Prix Nobel pour l'informatique), le chercheur alerte : « Ces choses auront tout appris de nous, lu tous les livres de Machiavel, et si elles sont plus intelligentes que nous, elles n'auront pas de mal à nous manipuler. » Et les outils comme Replika sont régulièrement pointés du doigt. En février 2023, l'appli a même été bannie d'Italie. En cause : le manque de protection des données. En effet, Replika (tout comme Calm et Headspace) comptent parmi les applications qui respectent le moins bien votre vie privée, selon un classement réalisé par la Mozilla Foundation.