Au programme : dialogue coquin et/ou porno. En option, soutien émotionnel et conversations anodines pour une « girlfriend experience » sur mesure. Tout ça pour un dollar la minute.

Chaque jour, elle consacre près de cinq heures à dialoguer avec ses fans via un groupe Telegram dédié. Mais Caryn Marjorie, influenceuse américaine de 23 ans, n'a plus le temps de répondre aux constantes sollicitations de ses 2 millions d'abonnés Snapchat. Pas de problème, une intelligence artificielle fraîchement développée peut désormais contenter tout le monde.

« Une petite amie virtuelle »

Pour satisfaire la demande (pressante) de sa communauté composée à 98 % d'hommes, l'influenceuse sous-traite les échanges à CarynAI, son clone numérique. Conçue par la startup américaine Forever Voices à partir de GPT-4, la technologie d'OpenAI de Sam Altman, l’intelligence artificielle prend de vos nouvelles, s'enquiert des dernières actualités de votre vie et si vous le désirez, donne vie (virtuellement) à vos fantasmes. Pour créer le clone numérique, la startup a nourri Chat GPT-4, modèle de langage multimodal génératif, de plus de 2 000 heures de vidéos YouTube réalisées par la jeune influenceuse. Pour profiter de l'expérience, il ne vous coûtera qu'un dollar la minute. Lancée la semaine dernière, l'offre relayée par The Washington Post propose une expérience immersive et cryptée durant laquelle CarynAI jouera le rôle de « petite amie virtuelle ». En filigrane, une promesse : la connexion émotionnelle. Difficile de ne pas penser au film doux-amer Her (2013) de Spike Jonze, dans lequel Theodore Twombly tombe amoureux de Samantha, un système d'exploitation intelligent.

Plus de 70 000 euros générés en une semaine

Pour l'instant, les affaires se déroulent plutôt bien pour la jeune influenceuse. « Compte tenu du taux de croissance du produit, et une fois qu'elle aura embarqué tous les fans ayant manifesté leur intérêt, elle estime être en mesure de gagner environ 5 millions de dollars par mois », rapporte le Washington Post. Selon la jeune femme, le produit aurait rapporté plus de 100 000 dollars (plus de 70 000 euros) la semaine suivant son lancement. Pour le média américain, le succès financier de CarynAI confirme que « le sexe et l'amour sont souvent le premier domaine dans lequel le progrès technologique devient rentable. » Avant sa collaboration avec l'influenceuse, Forever Voices avait déjà créé des chatbots AI. Ces derniers, destinés à la promotion de services de la start-up, permettaient de parler avec des versions répliquées de Steve Jobs, Kanye West, Donald Trump et Taylor Swift. John Meyer, développeur de formation et CEO de la startup, aurait créé Forever Voices après avoir utilisé l'IA pour dialoguer avec son père décédé en 2017.

« Il y a beaucoup de façons dont cela pourrait mal se passer »

Pour le CEO, la prochaine étape de développement est le recrutement d'un chief ethics officer, un directeur des questions éthiques. « Il y a beaucoup de façons dont cela pourrait mal se passer », a déclaré John Meyer, précisant également que la startup a mis en place de nombreuses garanties pour se protéger contre les cas « d'utilisation nuisibles. » Parmi ces garanties : la limitation du temps durant lequel un utilisateur est autorisé à discuter avec CarynAI. Pour éviter que les internautes ne deviennent dépendants, CarynAI est programmée pour mettre fin aux échanges après environ une heure de dialogue, encourageant les utilisateurs à reprendre la conversation plus tard. Toutefois, aucune limite de temps n'est réellement imposée, et certains fans passent déjà plusieurs heures par jour à discuter avec CarynAI. Jusqu'alors, Forever Voices était autofinancée. Depuis le lancement de CarynAI, John Meyer enchaîne les rencontres avec les investisseurs mis en appétit par la promesse alléchante du CEO : « Je vois ça comme un moyen pour quelqu'un avec une communauté comme celle de Caryn d'échanger avec des millions de fans simultanément, sans avoir à devenir cette personne collée à son téléphone qui crée du contenu tout le temps. »

Pour l'instant, Forever Voices se concentre sur la création de compagnons IA basés sur de vraies personnes, certains experts estiment que les individus ne seront bientôt plus nécessaires. Depuis son lancement en 2016, Lil Miquela a amassé des millions d'abonnés, et ce, alors que l''influenceuse Instagram de 19 ans a été entièrement générée par ordinateur. Pour Elizabeth Snower, fondatrice de l'entreprise ICONIQ créatrice d'avatars 3D conversationnels, les influenceurs IA sur qui « influencent les décisions des consommateurs » deviendront rapidement incontournables. Une affirmation qui ne surprend pas John Meyer : « Je pense que dans les cinq prochaines années, la plupart des Américains auront un quelconque compagnon IA dans leur poche, que ce soit une IA ultra-séduisante avec qui vous sortez, une IA coach personnel ou simplement un compagnon. »