Médecines alternatives, santé mentale, bien-être : la santé se démocratise (et fait du business) sur Instagram.

Autrefois taboue, la santé est devenue un véritable sujet sur les réseaux sociaux. Tout particulièrement sur Instagram où le sujet se démocratise et gagne en popularité. Ainsi, le hashtag santé enregistre plus de 29,5 millions de likes en une année, soit 40 % de plus que l’année précédente. Décryptage avec Visibrain*.

Sur Instagram, on parle santé

Parmi les sujets les plus discutés autour de la santé sur Instagram, quatre thématiques se distinguent :

Bien-être : la santé mentale, la lutte contre l’anxiété et le développement personnel sont les sujets prédominants sur le réseau. On les retrouve dans plus de la moitié des posts.

: la santé mentale, la lutte contre l’anxiété et le développement personnel sont les sujets prédominants sur le réseau. On les retrouve dans plus de la moitié des posts. Alimentation : 45 % des messages concernent les questions de nutrition, de rééquilibrage alimentaire et de recettes healthy.

: 45 % des messages concernent les questions de nutrition, de rééquilibrage alimentaire et de recettes healthy. Médecines douces : portées par la naturopathie, les médecines alternatives sont plébiscitées par les internautes et font l’objet de 23 % des posts.

: portées par la naturopathie, les médecines alternatives sont plébiscitées par les internautes et font l’objet de 23 % des posts. Les activités physiques : 19 % des messages prônent une activité sportive comme la musculation, le yoga, ou le fitness.

MedTech, alimentation, cosmétique : les marques surfent sur la santé

Avec la popularisation de la santé sur Instagram, les marques du secteur n’hésitent plus à se positionner. Et la tech n'est pas en reste. En effet, l'étude Visibrain révèle que technologie et santé font bon ménage : Qare (54 302 likes), solution de téléconsultation médicale, et la célèbre appli de gestion des rendez-vous médicaux Doctolib (13 387 likes) figurent parmi les plus influentes sur le #santé. D'autres ont fait de la prévention en faveur d'une alimentation saine leur cheval de bataille. C'est le cas de Grand Frais (32 990 likes) et de Croq’Kilos (4 439 likes). De leur côté, les marques de cosmétique n'hésitent pas à investir le sujet de la santé mentale : Vichy Laboratoires (22 552 likes), Sephora France (10 511 likes), Laboratoires Rheapharm (8 067 likes) où encore Yves Rocher (7 122 likes) figurent parmi les plus influentes sur le sujet.

Expertise santé : les docteurs vedettes d'Instagram

De médecins à influenceurs, il n'y a qu'un pas. Depuis l’épidémie de Covid-19, la communauté médicale investit de plus en plus les réseaux sociaux pour partager son expertise et vulgariser des sujets techniques. Parmi les soignants générant le plus d’engagement sur Instagram, nous retrouvons Marine Lorphelin, médecin et ancienne Miss France (182 120 likes), Michel Cymes, médecin (161 237 likes), Jimmy Mohamed, animateur télé sur France 5 et médecin (52 666 likes), Grégoire Gibault, kinésithérapeute et fondateur de Major Mouvement (43 293 likes) où encore Frédéric Lange, chirurgien esthétique (21 610 likes).

Méthodologie : analyse effectuée entre le 1er avril 2022 et le 1er avril 2023 sur Instagram.