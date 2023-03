La Première ministre a été victime d’une étonnante campagne de trolling qui a obligé son équipe de communication à désactiver son compte Instagram.

C’est un coup de maître dans l’art du trolling. Dans la soirée de ce dimanche 19 mars 2023, le compte Instagram de la Première ministre s’est mis à gagner suffisamment de followers pour que son nombre d’abonnés atteigne le chiffre exact de 49.3k, en référence, on l'aura compris, à l’article de loi utilisé pour faire passer la réforme des retraites. Cette forme de hacktivisme (un mot-valise qui mélange hacking et activisme), qui rappelle les coups d’éclat des Anonymous aux débuts des années 2010, a été fort peu appréciée de l’entourage de la femme politique qui a dénoncé « une action malveillante et organisée » selon des propos rapportés par Libération.

La blague qui venait de Twitter

Cette petite action de protestation absurde, on la doit à l’utilisateur twitter @EstChauve qui a décidé de lancer un défi à ses followers. « Si ce tweet atteint 50 likes, j’envoie 27k faux abonnés à Borne pour qu’elle ait exactement 49.3k abonnés ». Une fois son nombre de petits cœurs obtenu, notre troll a mis son plan en exécution. « L’idée m’est venue sur un coup de tête, j’ai vu qu’elle avait moins de 49 300 abonnés et je connaissais un site pour créer de faux abonnés, raconte notre trolleur. J’ai galéré pour atteindre les 50 likes et d’un coup ça a pris, et j’avais des mentions de partout. L’engouement a largement dépassé ce que j’imaginais ».

Retirer les faux followers à la main

L’équipe chargée de la communication de la Première ministre a mis un certain temps avant de s’apercevoir de la blague. Ce moment de flottement a été suffisant pour que la capture d’écran montrant le compte d’Élisabeth Borne puisse être partagée sur Twitter. Vers 10h du soir, le journaliste Louis Witter qui suit l’affaire remarque que le compte est totalement désactivé, signe d’une réaction dans l’urgence. Il va s’ensuivre ensuite un drôle de jeu de ping-pong entre les équipes de com’ qui effacent les faux followers à la main et le twittos @EstChauve qui en rajoute au fur et à mesure.

Au final, le compte est passé en privé, statut qu’il affiche encore à l’heure où sont écrites ces lignes. « Je pense qu’ils en ont pour un bon moment à supprimer les 37 000 comptes », indique le troll qui revendique une autre manière de manifester. « J’ai 20 ans je ne me sens pas directement concerné par ce qu'il se passe, car je sais qu’avant ma retraite j’aurais vu beaucoup de présidents et de réformes passer. Je ne suis pas dans la rue même si je soutiens le mouvement ! Faire ça, c’est quelque chose d’assez amusant déjà, ça ne coûte pas d’argent public comme pour chaque manifestation, et ça permet aussi de rigoler un peu de la situation actuelle qui est assez compliquée. »