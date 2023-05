Ils vous promettent de soigner votre ancêtre, vos chakras, votre karma. Un coup de propre à réaliser éventuellement en visioconférence, et qui vous coûtera entre 60 et 150 euros la séance.

Il est fini le temps des simples ostéopathes ou coachs en rangement. Dorénavant, on tente de s'aider et se soigner en sollicitant des thérapeutes alternatifs dont les services fleurissent dans la nébuleuse des nouvelles spiritualités. Présentation.

Consultante en mémoire cellulaire : pacifier les souvenirs ancestraux

Le principe : chacun porte en soi les souvenirs douloureux, les peines et les conflits non résolus expérimentés par ses ancêtres. Et les consultants en mémoire cellulaire sont là pour vous aider à les décoder et à les « porter à la lumière ». Pour retrouver « un équilibre psychosomatique » et libérer son espace intérieur, plusieurs moyens : réaliser un « génosociogramme », (c’est-à-dire un arbre généalogique représentant les liens psychologiques ayant affecté les ancêtres de la personne), opter pour une « constellation familiale » (une mise en scène de vécus familiaux), ou une pacification en mémoire cellulaire, (un ensemble de protocoles permettant le recodage des cellules pour y installer de nouveaux codes vibratoires).

Passeur d’âme : à toute de l’autre côté

Son rôle est d’accompagner d’autres âmes durant les moments de transition (la naissance, la mort) de leur vie incarnée. Supposément doté d’une capacité infinie à aimer, à pardonner et à ne pas juger, le passeur d’âmes jouit d’importants pouvoirs parapsychiques. En deux mots : communiquer avec des défunts. On peut par exemple avoir recours à ses services pour purger une maison nouvellement achetée où s’est déroulé un quadruple meurtre. À la différence du médium, sollicité par des particuliers pour échanger avec leurs morts, le passeur d’âmes est principalement au service des défunts, dont il essaie d’apaiser les tourments.

Psycho-énergéticien : reconnexion à son être intérieur

Il s’agit d’agir lors de séances ponctuelles ou récurrentes sur les plans émotionnels et mentaux grâce à l’usage combiné de la psychologie et des soins énergétiques. L’objectif : libérer les parties du patient en souffrance, panser les blessures émotionnelles et apaiser les troubles nerveux, les angoisses et les douleurs physiques. Selon les praticiens, les séances peuvent se dérouler à distance par téléphone ; cela vous évitera le déplacement.

Karma-thérapeute : me and karma vibe like that

Lors de la session, le thérapeute entre en connexion avec la personne afin de visualiser ses vies antérieures. Ces dernières ont engendré des « marqueurs karmiques », qui se répercutent sur ses vies actuelles et se manifestent sous différentes formes : blocages, croyances limitantes, recherche de liens toxiques, phobies, peurs… Grâce à son soin, le karma-thérapeute retire énergétiquement ces marqueurs qui vous retiennent. On parle alors de « libération karmique », libération qui permet guérison et « montée en conscience ».

Étiopathe : cachez cette verrue que je ne saurais voir

On le consulte en général pour se débarrasser de douleurs articulaires ou de divers troubles digestifs, génitaux, urinaires et ORL. Évidemment, le praticien n'utilise pas de médicaments mais des gestes ancestraux transmis de génération en génération. Il s’inspire de la tradition française des rebouteux et n’utilise que ses mains pour soigner son patient.

Starseed coach : il vous fera croire en votre étoile

Vous savez que vous êtes un starseed, un être venu d’une autre galaxie pour aider l’humanité à accroître sa fréquence vibratoire. Problème : vous ne savez pas de quel recoin de l’univers vous venez, si vous êtes un Pléiadien, un Sirien ou un Acturien, et l’idée de ne pas connaître votre famille stellaire vous ébranle. Le starseed coach, ou consultant starseed, vous aiguillera grâce à ses techniques affûtées : questionnaires et tests de personnalités.

Peintre d’âme : rendre visible l’invisible

À l’acrylique, à l’aquarelle ou aux pastels, le peintre d’âme « lève le voile de la connaissance » et aide à se reconnecter à son « être divin » et à ses « guides ». En deux mots, le portrait révèle l’essence de la personne, ou la « signature vibratoire de l’âme ». Une fois révélée à la personne, celle-ci permet (encore) d’élever le taux vibratoire et d’incarner un portail vers l’inconscient, en donnant forme aux émotions et sentiments refoulés ou non. Bon à savoir : il peut aussi être réalisé sur votre animal de compagnie, votre maison de famille, votre grigri favori.

Crypto-astrologue : ethereum et amor fati

Tout le monde préférerait être riche et heureux. Pour savoir si vous avez vos chances, il y a ceux qui croient en l’astrologie, et ceux qui ne jurent que par les cryptomonnaies. Dieu merci, les crypto-astrologues sont là pour guider les aficionados du bitcoin et de Mercure, qui, elle aussi, peut rétrograder. En plus de proposer des horoscopes, ils prodiguent aux apprentis investisseurs des conseils avisés en fonction de la date de naissance des cryptomonnaies et de leur thème astral. Où les trouver ? Sur TikTok, bien sûr.

Iridologue : regardez-moi dans les yeux

Comme l’empreinte digitale, la « signature irienne » est unique et personnelle. L’iridologue pratique l’observation des yeux en se focalisant sur l’iris, dont chaque zone correspondrait à un organe du corps, au même titre que pour les pieds en réflexologie plantaire, par exemple. L’iris permettrait donc de radiographier l’ensemble du corps, et ainsi d’apprécier l’état de santé général d’une personne, tout en révélant les prédispositions à certaines maladies. Comme aurait dit Hippocrate : « Tels sont les yeux, tel est le corps. »

Coach spirituel : coach me tender

Qui a dit que le coaching et la spiritualité ne faisaient pas bon ménage ? Certainement pas les coachs spirituels, dont la mission combine les deux grandes passions de l’époque. Leur objectif (un peu flou) : vous aider à identifier votre fameuse « mission de vie » et à envisager votre vie avec bienveillance et sérénité. Une première séance permet d’affiner certains angles de travail sur la base de questions assez larges (qui suis-je au monde ? ) tout en y injectant l’enseignement des grands principes spirituels et en évitant de se réclamer des seules influences New Age.

Retrouvez l'enquête consacrée aux nouvelles spiritualités parue dans le numéro 32 de la revue de L'ADN. Pour vous procurez votre exemplaire, cliquez ici.