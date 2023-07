Le gouvernement gallois a récemment abandonné une partie de ses grands projets routiers, plaçant ainsi l'urgence climatique et écologique au cœur de la prise de décision.

Alors qu'au même moment la construction en France d’une autoroute Toulouse-Castres fait débat, le Pays de Galles a récemment décidé d'interrompre ou modifier des dizaines de projets de construction de routes à travers le pays afin de protéger l'environnement.

« Nous n'atteindrons pas le zéro carbone à moins d'arrêter de faire la même chose, encore et encore »

Après avoir réévalué 55 projets au regard de leur impact sur le climat, seuls 15 d'entre eux seront maintenus dans leur forme originale. Pour les autres : modification du cahier des charges, report ou abandon. Lee Waters, chargé au gouvernement travailliste de la question climatique, a qualifié cette décision de « révolutionnaire », soulignant que la dépendance à l'égard des voitures profondément enracinée doit être inversée. « Nous avons créé un système de transport qui a donné la priorité à l'utilisation de la voiture. Il a permis des libertés et des flexibilités individuelles que nous apprécions tous, mais il a également provoqué de profondes inégalités et des dommages environnementaux. (...) Il est toujours difficile de prendre des décisions causant une douleur à court terme pour un gain à long terme. » Devant le parlement, le vice-ministre du changement climatique a insisté sur le fait que l'approche des 70 dernières années de construction de routes pour les automobilistes ne fonctionnait pas, et qu'un « llwybr newydd » (nouveau chemin en gallois) était nécessaire. « Nous n'atteindrons pas le zéro carbone à moins d'arrêter de faire la même chose encore et encore », a-t-il déclaré. Pour Andrew Davies à la tête des conservateurs au Parlement, « le gouvernement travailliste de la baie de Cardiff a une haine dogmatique des voitures privées. »

Se déplacer autrement et réduire les émissions de carbone

L'examen des routes avait été annoncé en juin 2021, gelant tous les projets de construction en cours. Une initiative qui s'inscrit plus largement dans la nouvelle stratégie de transport du Pays de Galles : remodeler les transports en introduisant une hiérarchie qui place les individus avant les voitures. Pour expliquer sa stratégie, le gouvernement Gallois avait indiqué : « Réduire et redéfinir nos investissements dans de nouveaux projets routiers et augmenter nos investissements dans les modes durables favoriseront le transfert modal (Ndlr : qui consiste à passer d'un mode de transport à l'autre, comme passer de la voiture à l'autobus), mais apporteront également des avantages plus larges. Ceux-ci comprennent moins de pollution atmosphérique, des centres-villes et des quartiers plus prospères, et un système de transport accessible et équitable pour tous. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un changement important et difficile, qu'il ne se fera pas du jour au lendemain et qu'il nous oblige à travailler en collaboration, à l'échelle du gouvernement et au-delà. » Une politique saluée par Chris Todd, directeur du groupe de défense Transport Action Network, qui s'est félicité de la suppression des grands projets routiers : « Il s'agit d'une annonce historique du gouvernement gallois qui ouvre la voie au niveau international. Pour la première fois, nous plaçons l'urgence climatique et écologique au cœur de la prise de décision. À une époque d'urgence climatique et écologique, nous avons besoin que nos dirigeants politiques se lèvent et prennent leurs responsabilités. »

Cette décision ne signifie pas pour autant que le Pays de Galles renonce à construire de nouvelles routes, mais que les décisions seront prises de manière raisonnée : « Nous construisons toujours de nouvelles routes, mais nous élevons la barre pour savoir si elles constituent la bonne réponse aux problèmes de transport. Nous investissons également dans de vraies alternatives, y compris dans des projets ferroviaires, d'autobus, de marche et piétonnisation et de vélo », a déclaré Lee Waters.