Avec une hausse des prix estimée à 6,2 % sur l'année 2022, l'inflation est au cœur de toutes les discussions. Une tendance qui se retranscrit sur les réseaux sociaux.

Avec son étude « L’inflation, un enjeu pour les marques », Visibrain, outil de veille des réseaux sociaux, dresse le bilan : qui parle en ligne de la hausse des prix et comment ? Quelle place pour les marques dans cette conversation ?

L’inflation, un sujet qui anime les réseaux sociaux

Avec 3,3 millions de posts publiés en 2022, l’inflation occupe une place majeure sur les réseaux sociaux. Le sujet est 7 fois plus commenté qu’en 2021 et 18 fois plus qu’en 2020. On note que l'intérêt autour du sujet s'accentue au second semestre 2022. En effet, près de 70 % des conversations se concentrent sur cette période. Une tendance qui devrait se poursuivre en 2023, puisque selon l'INSEE l'inflation devrait grimper à 7% en ce début d'année 2023.

Parmi les principaux événements qui stimulent les discussions autour de l’inflation, on retrouve notamment les prises de parole de Michel-Édouard Leclerc dans les médias ainsi que l’annonce de la hausse des prix de gros de l’électricité.

Visibrain © - Volume de posts en français sur l’inflation entre 2020 à 2022

Énergie, grande distribution, transport et immobilier

En matière d’inflation, les secteurs de l’énergie et de la grande distribution tiennent une place particulière dans les échanges en ligne. Parmi les secteurs les plus mentionnés par les internautes lorsqu’ils évoquent la hausse des prix, nous retrouvons :

L’énergie (23 % des posts) : les prix de l’électricité, de l’essence ou du gaz placent l’énergie au centre des discussions sur l’inflation

La grande distribution (16 % des posts) : la hausse des prix dans les rayons des supermarchés est également pointée du doigt

Le transport (10 % des posts) : entre l’augmentation des coûts des carburants, des péages et du Passe Navigo, se déplacer est aussi une préoccupation majeure

L’immobilier (5 % des posts) : dans une moindre mesure par rapport aux 3 autres secteurs, la hausse des prix de l’immobilier inquiète également les Français

Quelles marques mentionnées lorsqu'on parle inflation ?

La démocratisation de l’inflation sur les réseaux sociaux est un signal fort qui doit alerter les marques, d’autant qu’elles sont nombreuses à être régulièrement citées dans les échanges. Mais quelles sont les marques le plus souvent associées à l'inflation ?

TotalEnergies : 28 000 mentions

EDF : 16 400 mentions

Carrefour : 8 300 mentions

Leclerc : 8 200 mentions

Amazon : 5 400 mentions

SNCF : 4 876 mentions

Geodis : 3 709 mentions

Sanofi : 3 700 mentions

Gazprom : 2 900 mentions

Lidl : 2 200 mentions

Un panel qui confirme la tendance, puisque l’énergie (TotalEnergies, EDF, Gazprom) et la grande distribution (Carrefour, Leclerc, Lidl) sont les premières concernées par l'inflation. À n’en pas douter, EDF et autres fournisseurs d'électricité devraient continuer à alimenter les débats avec la hausse des tarifs de l'énergie à compter du 1er Ffévrier.

Transformer le sujet de l'inflation en opportunité

Si à ce jour peu de marques investissent le canal des réseaux sociaux pour s'emparer du sujet de l’inflation, les exemples de Burger King, Prime Video où encore Carrefour montrent qu'il est possible de transformer ce sujet crisogène en occasion de communiquer et de doper son capital sympathie.

Burger King France sur Twitter : 5 000 retweets, soit 13 fois plus que l’engagement moyen de la marque sur le réseau

Prime Video France sur TikTok : 8 481 likes, soit 35 % de plus que l’engagement moyen de la marque sur TikTok

Carrefour France sur Instagram : 10 789 likes, soit 3 fois plus que l’engagement moyen de l’enseigne sur Instagram

Méthodologie : Visibrain a analysé les posts français publiés sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube) au sujet de l’inflation du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023.