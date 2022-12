Santé, écologie, pouvoir d'achat, transformations numériques... quelles sont les grandes préoccupations des Français ?

Malgré l'inflation galopante et l'inquiétante accélération du réchauffement climatique, la santé serait la préoccupation principale des Français.

Dans sa nouvelle édition* de « L'État des Cultures Citoyennes en France », Initiative Paris veut connaître les grandes préoccupations des Français, notamment sur la base d'une analyse sémantique des requêtes Google entre mai 2021 et avril 2022. On retrouve dans leurs priorités le reflet des crises économiques, sanitaires, géopolitiques, et climatiques actuelles.

Quelles sont les priorités des Français ?

1. La santé (12,7M de requêtes)

Crise du système de santé, accès égalitaire aux soins, relocalisation de la production des médicaments, défiance vis-à-vis des vaccins, recherche d’alternatives dans les médecines douces ou dans les technologies apaisantes... autant de sujets qui font de la santé la préoccupation principale des Français.

2. L’écologie (2,9M de requêtes)

Malgré le contexte économique actuel, l’environnement est la seconde préoccupation des Français. Ainsi, 80 % d’entre eux affirment être inquiets au sujet de la protection de l’environnement et du changement climatique.

3. La mondialisation (2,7M de requêtes)

L’étude révèle une augmentation de 25 % des recherches liés à ce sujet sur les 12 derniers mois. Très liée à la crise sanitaire, cette croissance est corrélée à la réforme de la fiscalité internationale, la disruption du transport maritime, la nécessité de relocaliser certaines industries et, bien entendu, l’importation de pétrole.

4. Le pouvoir d’achat (2,6M de requêtes)

Bien qu'elles aient augmenté de 22 % sur les 12 derniers mois, les préoccupations liées au pouvoir d’achat n'arrivent qu'en quatrième position. Sans surprise, c'est la hausse des prix de l’énergie qui est au cœur des inquiétudes.

5. La transformation numérique (1,7M de requêtes)

La dynamique (+ 24 % sur les 12 derniers mois) de cette thématique est notamment portée par l’accélération des problématiques liées à la cybersécurité, le développement des licornes françaises, l’émergence de nouveaux mondes numériques et la montée en puissance des projets liés à la blockchain.

6. La sécurité (1,1M de requêtes)

Avec en toile de fond la guerre en Ukraine, la menace nucléaire et la sécurité alimentaire sont au cœur des préoccupations des Français. L’accélération des évènements climatiques et la nécessité de réconcilier nutrition et environnement placent la sécurité environnementale au cœur des inquiétudes des Francais.

Il est important de noter que les préoccupations liées à la sécurité et la transformation numérique ont progressé plus rapidement (respectivement + 16 % et + 23 %) ces 3 derniers mois que les quatre principales inquiétudes que sont la santé, l’écologie, la mondialisation et le pouvoir d’achat.

*Étude : « L’État des Cultures en France » - Initiative Paris, agence média des Cultures du Groupe IPG Mediabrands en collaboration avec Synomia, le spécialiste français de l’intelligence artificielle sémantique.

Méthodologie : Etude réalisée en partenariat avec JC Decaux et Teads, cette étude est basée sur la méthodologie suivante : l’analyse sémantique des requêtes Google entre Mai 2021 et Avril 2022, et une étude quantitative auprès de 4 012 Français âgés de 15 ans et plus.