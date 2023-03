La nouvelle tendance « Moon phase » cartonne sur TikTok. Le principe ? Trouver son âme sœur en fonction des phases de la Lune. Est-ce que ça marche ? Désolé, mais non.

La trend « Moon Phase » a pris d'assaut la plateforme TikTok. Le hashtag « Moonphasetrend » affiche presque 332 millions de vues, sans compter d'autres hashtags également très en vogue, comme #moonphase (plus de 533 millions de vues), #moonphasetrendcouples (plus de 100 millions de vues) où encore #moonphasesoulmates (19,4 millions de vues). Rien de surprenant à cela puisque la tendance allie romance et astrologie, deux thématiques qui cartonnent sur le réseau social chinois. La dernière ayant même le droit à son propre univers chez TikTok : Astrotok !

Comment connaître sa compatibilité amoureuse ?

Dans la quête du partenaire amoureux, la dernière tendance TikTok porte le concept d'âmes sœurs à un niveau céleste : s'adresser à la Lune pour trouver sa moitié. Le principe est simple : il suffit de faire glisser les phases de la Lune du jour de naissance des deux partenaires, si une Lune complète se forme... vous êtes des âmes sœurs !

Notons qu'il existe une variante à ce jeu. Pour d'autres utilisateurs, les phases de la Lune du jour des anniversaires doivent être similaires.

Vous trouvez ça trop beau ou trop simple pour être vrai ? Vous avez raison. Alors, si les phases ne s'alignent pas, attendez un peu avant de faire vos valises ! C'est en tout cas ce que préconise Ben Radford, rédacteur en chef adjoint du magazine scientifique Skeptical Inquirer interrogé par space.com : « Ce qui manque à cette tendance est un lien logique réel entre la phase de la Lune et la personnalité ou la compatibilité des relations. Pourquoi diable la phase de la Lune aurait-elle un lien ou un effet sur la compatibilité des relations ? ».

Mais si certains utilisateurs se sont laissés prendre au jeu, un grand nombre a préféré utiliser cette trend avec humour, en testant leur compatibilité amicale, familiale ou encore avec leur animal de compagnie !

« Moon phase » : Qu'est-ce qu'en dit la science ?

Selon la NASA, la Lune n'a que huit phases : nouvelle Lune, croissant-croissant, premier quartier, gibbeuse croissante, pleine Lune, gibbeuse décroissante, troisième quartier et croissant décroissant. Ce qui signifie qu'en se basant uniquement sur le critère « phase de la Lune », la méthode « Moon phase » ne permet que quatre combinaisons possibles pour faire une « lune entière » (nouvelle lune et pleine lune, troisième quartier de lune et premier quartier de lune, gibbeuse décroissante et croissant-croissant, et croissant décroissant et gibbeux croissant.) Si on rapporte le nombre de combinaisons possibles aux (environ) 8 milliards d'habitants de la terre, et qu'on part du principe qu'une catégorie n'est compatible qu'avec une seule autre catégorie (vous suivez toujours ? ), cela signifie que chaque personne devrait avoir environ un milliard d' « âmes sœurs » possibles... Un critère que les nombreux tiktokeurs affichant fièrement leur compatibilité (pendant que les âmes incompatibles dépriment) ne semblent pas avoir pris en compte.

Rien de surprenant à cela selon Ben Radford : « Cette tendance joue sur la pensée magique et offre un certain confort psychologique. Cela a toutes les caractéristiques d'une tendance TikTok. »