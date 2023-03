Pour une frange des nouvelles spiritualités, les portails organiques seraient des personnes sans âmes et « non reliées au divin. » Elles composeraient plus de la moitié des habitants de la Terre.

Comme pour la plupart des concepts découlant du new age, la définition des portails organiques est élastique. De plus en plus populaire au sein d'une partie de la nébuleuse des nouvelles spiritualités, la notion de portail organique repose sur un système de classification des individus en fonction de leur « niveau de conscience. » En bonus : une rhétorique délétère qui flirte avec le complotisme, l'eugénisme et le suprémacisme.

C'est quoi un portail organique ?

Pas facile de définir le concept vaporeux de portail organique. Toutefois quelques invariants demeurent d'un « maître spirituel » à l'autre. Le portail organique, souvent abrégé sur les réseaux sous la forme de PO, est une entité qui n'est pas humaine, même si son enveloppe charnelle pousse à croire le contraire. En cause : une fréquence vibratoire (l'énergie dégagée) extrêmement basse et une absence d'âme qui l'empêche de se relier au divin.

Dans une publication, le compte Facebook Magnétisens apporte quelques précisions qui résument bien l'ensemble des contenus à ce sujet présent sur Internet : « L’être humain est relié au ciel (Divin - monde invisible) par sa glande pinéale (cerveau) et ses chakras supérieurs, dont celui du cœur. Il est aussi relié à la terre (monde visible) par ses chakras inférieurs pour ses besoins matériels. Le portail organique (PO), homme ou femme, n’est pas relié au ciel car sa glande pinéale et ses chakras supérieurs (dont celui du cœur) sont bloqués. Il est seulement relié à la terre (monde visible) par ses chakras inférieurs pour ses besoins matériels. » Ainsi, à l'inverse des Hommes doués de pitié, d'empathie et d'amour, les PO sont « froids de cœur, insensibles à la souffrance des autres. » Le compte précise encore à propos du portail organique : « Il n'a plus de conscience individuelle mais une conscience collective de "ruche". Sa conscience a été formatée pour obéir et défendre le système établi et nuire aux êtres humains. » La suite n'est pas bien claire, mais il semblerait que les PO soient également victimes d'entités démoniaques, des « forces du mal » ou « forces de l'ombre » qui interceptent « l'énergie céleste » pour répandre le « mal sur la Terre. »

Des êtres de l'ombre qui gouvernent la Terre en secret

Au mieux, le PO est comme le raconte Lily Bulle, un simple pervers narcissique (PN). Dans le pire des cas, le PO est comme le rappelle Luna Baby sur TikTok une personne « non Adamique » , c'est-à-dire qui descend d'Adam, un « psycho démon, un démon incarné » ou un être « extra-terrestre involutif. » La voie chevrotante, elle affirme sur fond d'images de moines bouddhistes plongés en méditation : « Nous ne sommes que 40% d'Humains incarnés sur Terre, les autres ne sont que des portails organiques (...). Nous nous séparons de plus en plus de ces personnes, nous devenons des êtres divins et eux des robots. »

Dans quelle quantité ces sous-êtres sont-ils présents parmi nous ? Si les proportions varient, elles oscillent généralement entre 50 et 60% des habitants de la Terre. Où les trouve t-on ? Magnétisens a son idée sur la question. D'après le compte, les PO gouvernent secrètement la planète, ils sont donc partout : « Ils occupent des postes très importants dans tous les domaines : gouvernement, église, police, justice, éducation, culture, défense, médecine, banques, lobbies, journalistes, présentateurs TV, show-biz, art. » Ils sont aussi « intéressés par l'argent » et ont un objectif : empêcher l’humain d’accéder son libre-arbitre et « d’éveiller sa conscience ». Même bilan proposé par l'ACADEMIE DE LA NOUVELLE CONSCIENCE. L'artiste enseignante nomade explique dans une vidéo YouTube qu'il y a dans ce monde « une manne gouvernante qui œuvre pour le plan involutif, c'est-à-dire qui tire vers le bas ». Mais pas de panique, cela a sa raison d'être, car nous nous trouvons en ce moment dans un « plan fréquentiel de dualité qui fonctionne comme ça, l'ombre et la lumière. » Une ombre heureusement destinée à péricliter avec l'entrée de l'Humanité dans la Cinquième Dimension (une ère spirituellement plus élevée), concept cher et pilier du new age.

Une idée aussi vieille que dangereuse

De plus en plus en vogue, les nouvelles spiritualités partagent une frontière poreuse avec la sphère complotiste. Le phénomène qui a donné lieu au terme de conspirituality (conspiracy + spirituality) est aujourd'hui étudié de près. En 2020, une étude de l'Institut Jean-Jaurès a montré que les personnes sensibles aux horoscopes étaient plus susceptibles d'adhérer à une ou plusieurs théories du complot. Fin 2022, la Miviludes, organisme ministériel de surveillance des dérives sectaires, a publié un rapport faisant état de l'inquiétante et croissante perméabilité entre les sphères ésotériques et conspirationnistes. L'organisme relève une hausse des saisines qui porteraient à 4 020 leur nombre en 2021, soit une augmentation de 33,6% par rapport 2020 et de presque 50% par rapport à 2015.

Des dérives qui s'observent un peu partout, des salles de yoga aux réseaux sociaux, et c'est dans cette mouvance que semble être né le principe de portail organique. Comme l'idéologie starseed qui repose sur l'existence sur Terre d'âmes extra-terrestres spirituellement élevées venues pour nous sauver, la notion de portail organique dessine de manière grossière les contours d'une humanité scindée en deux camps antagonistes : une race supérieure libératrice et une race inférieure malfaisante à fuir ou déboulonner. Ainsi, les personnes véhiculant le concept de PO nourrissent parfois sans le savoir une imagerie et un champ lexical imprégné de suprémacisme - cette idéologie qui postule la supériorité d’un peuple ou d’une civilisation sur tous les autres, et légitime ainsi des aspirations hégémoniques. L'affinité entre ces concepts a été récemment mise en évidence par l'auteur américain Jules Evans. Dans son billet medium The dark historical roots of ‘starseeds’, il décrypte les liens entretenus entre l'idéologie starseed, l'extrême droite et QAnon, des liens remontant jusqu'aux années 1880 et aux prémisses de la science-fiction de H. G Wells. Dorénavant, avec les PO, ces discours méphitiques disposent d'une nouvelle corde à leur arc.