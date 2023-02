Pour capter l’attention et augmenter leur temps de visionnage, certains créateurs TikTok ont recours à une technique consistant à mélanger deux vidéos en même temps.

Imaginez que vous êtes sur TikTok et que vous voulez développer une idée ou un argument. Vous êtes face caméra et vous n’avez pas forcément le bagout ou le look suffisamment original pour retenir l’attention des viewers. Or, vous savez que vous n’avez que deux secondes pour captiver les utilisateurs et les empêcher de scroller sur une autre vidéo. Pourquoi alors ne pas ajouter une deuxième vidéo, juste en dessous de la vôtre, qui serait à même de plonger les gens dans un état de transe volontaire. Cette technique, qui est de plus en plus visible sur la plateforme porte un nom. Il s’agit du « sludge content ».

Jeux vidéo et oddly statisfying

Pour induire cette sensation de flow qui permet de capter l’attention, on trouve toujours le même genre de vidéo secondaire. Les plus populaires sont extraites d’un jeu mobile appelé Railway Train Surfers dans lequel on voit un personnage sauter sur des trains pour récupérer des pièces de monnaie. Il suffit de regarder quelques secondes de gameplay pour comprendre le côté addictif de la chose.

D’autres contenus très oddly satisfying sont utilisés : des joueurs sautant de plateforme en plateforme dans Minecraft, des courses d’obstacles dans des versions modifiées de GTA5 mais aussi des montages de sets LEGO en accéléré, des bricolages aberrants, ou des gens qui découpent des savons colorés en petits cubes avec des cutters. Peu importe la qualité, l’idée est d’accrocher le regard et de capter l’attention avec des mouvements et des lumières qui brillent.

Tout ça pour écouter Andrew Tate

À ce stade, osons dire les choses clairement : le sludge content est une nouvelle forme de parasitage de notre temps de cerveau. Il capture littéralement les spectateurs de TikTok pour augmenter artificiellement le temps de visionnage. Sur TikTok, plus une vidéo est regardée jusqu'au bout, plus elle a de chance d’apparaître dans les fils for you d'autres utilisateurs et générer de l’abonnement et des vues. Mais cette course à la performance cache des effets pervers et notamment une forme de dissociation. Tout occupés par des vidéos qui nous mettent en transe, nous regardons sans vraiment le vouloir le contenu situé au-dessus ; contenu qui n’a d'ailleurs souvent aucun rapport. Ce dernier se divise en plusieurs catégories. On trouve très souvent des histoires et des témoignages publiés sur Reddit qui sont lus et sous-titrés grâce à une voix off synthétique.

L’accompagnement d’extraits de podcasts est aussi très en vogue. C’est ainsi qu’Andrew Tate, un influenceur masculiniste arrêté en Roumanie en décembre dernier fait passer ses idées nauséabondes. En couplant un discours toxique avec une sensation de satisfaction, ce dernier est persuadé d’augmenter son nombre de followers notamment chez les plus jeunes.

Le tunnel de Family Guy

Si le sludge content est utilisé pour rendre un contenu audio ou des idées plus attrayantes envers un public ayant le temps d’attention d’un poisson rouge, il donne aussi naissance à des tendances plus étranges. Ainsi, il n’est pas rare de tomber sur des clips extraits des séries South Park ou Family Guy.

Postées sur des comptes qui semblent avoir été générés par des bots, ces vidéos semblent ne pas avoir d’autres objectifs que de cumuler du watchtime. Une fois que l’on a regardé un seul de ces contenus en entier, l’algorithme de TikTok est comme contaminé et va les faire revenir de manière incessante. Les internautes appellent ce phénomène le Family Guy pipeline tant le phénomène est addictif. Il est d’ailleurs d’une efficacité redoutable puisqu’il a généré plus de 14 milliards de vues sur la plateforme. Mais dans quel but ? Cette question reste malheureusement sans réponse.