Vous avez du mal à communiquer avec les moins de 25 ans ? Tour d'horizon des mots d'argot les plus utilisés en 2023 traduits en langage boomer.

Quels sont les mots d'argot que l'on affectionne particulièrement ? Réponse avec l'étude menée par Google et Census Wide. Résultat : seum, éclaté (au sol) et miskine/miskina s'imposent dans le top 3 des expressions préférées des jeunes Français.

Les mots d’argot les plus utilisés par les 18-24 ans

Seum, glow up, charo... Top 10 des termes argotiques plébiscités par la génération Z.

1. Seum (70 %) : avoir le seum, avoir la rage

2. Éclaté au sol (55 %) : nul, minable

3. Miskine / miskina (54 %) : décrit une personne inspirant une pitié souvent moqueuse

4. Spoiler (52 %) : gâcher, en révélant par exemple la fin d'une série

5. Glow up (47 %) : devenir plus beau, évoluer de manière positive (son contraire : glow down)

6. Prank, pranker (46 %) : faire une blague, jouer un tour

7. Charo (41 %) : dragueur

8. Starfoullah (39 %) : synonyme de l'expression « Mon Dieu », sert à exprimer l'étonnement ou le dégoût

9. Le S (le sang de la veine) (38 %) : mon gars (une personne en qui avoir confiance)

10. Charbonner (36 %) : travailler dur

Charbonner, tarpin, soumsoum, des disparités régionales

Nous ne sommes pas tous égaux face à l'argot. En effet, les recherches Google concernant la définition de mots comme « charo », « seum » et « miskine, miskina » ont très largement augmenté. Les requêtes du moteur de recherche permettent également d’observer, à un niveau plus local, l’émergence d'expressions par région. En Basse-Normandie et Champagne-Ardenne, c’est par exemple le mot « charbonner » qui a connu la plus grande augmentation de recherches en 2022 (+ 210 % pour la Basse-Normandie et + 480 % pour la Champagne-Ardenne) ; pour la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, c’est « tarpin » (beaucoup) qui décroche ce titre (+ 450 %), tandis qu'en Franche-Comté, il s’agit de « soumsoum » (en cachette, abréviation de sous-marin) a progressé de 250 %.

Comment apprend-on l'argot ?

Près de la moitié (48 %) des 18-24 ans interrogés apprend principalement de nouvelles expressions (argot, nouveaux dialectes, dictons...) grâce à leurs amis. En outre, 43 % d'entre eux apprennent et s’approprient de nouveaux mots grâce aux réseaux sociaux (YouTube, Instagram, TikTok). Pour 26 %, ces nouveaux mots proviennent des célébrités ou influenceurs.

Quid de l’origine de ces nouveaux mots ?

Seuls 15 % des interrogés déclarent « toujours » connaître l’origine des termes qu’ils commencent à utiliser contre près d’un quart qui n’en connaît « jamais » les origines. Parmi les mots d’argot les plus utilisés, nombre d'entre eux sont empruntés à d’autres langues comme l’anglais ou l’arabe et/ou sont issus de la culture pop et d’Internet. Autre enseignement : 89 % des Français interrogés créent eux-mêmes leur propre langage avec leur entourage, notamment en les raccourcissant (27 %), en les combinant (25 %) ou encore en fusionnant des langues (23 %).

Pourquoi utiliser des mots d'argot ?

Interrogés sur les raisons pour lesquelles ils utilisent des mots ou expressions populaires, les 18-24 ans en avancent trois principales : se sentir en phase avec l'actualité (24 %), se fondre dans la masse (24 %) ou éprouver un sentiment d'appartenance à un groupe (24 %).