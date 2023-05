Séries, films et réseaux sociaux... D'après une récente étude, le plus gros influenceur décoration est la pop culture.

Les goûts et les tendances évoluent avec les années et, à chaque génération, ses références quand vient le temps d’aménager la maison. Selon une récente étude Taskrabbit*, après les murs fleuris des années 90, les couleurs pop des années 70 et le formica des années 60, les jeunes générations s'inspirent surtout des séries télé et des réseaux sociaux.

Friends, la série qu'on aime imiter

La pop culture constitue aujourd’hui une référence en matière de décoration. Un Français sur quatre enrichit son intérieur d’éléments liés à une série ou un film, une tendance encore plus forte chez les Z et millennials. En effet, les moins de 35 ans sont les plus nombreux à puiser dans l’imaginaire des séries télé : 60 % contre 13 % pour les autres. La série culte Friends et sa représentation idéalisée d’un appartement new-yorkais est celle qui inspire le plus les Français. Alors que le dernier épisode a été diffusé en 2004, ce sont les jeunes qui sont les plus influencés par son esthétique. Parmi les autres séries inspirantes on trouve Stranger Things, Sex Education, Downton Abbey et La Chronique des Bridgerton.

Les réseaux, première inspiration des moins de 35 ans

Les réseaux sociaux ne sont pas en reste : près de 77 % des moins de 35 ans déclarent s’en inspirer. Leurs réseaux privilégiés sont Instagram (62 %), Pinterest (55 %) et Facebook (53 %). Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les recommandations d’influenceurs n’arrivent qu’à la quatrième place du classement (48 %). Chez les plus de 35 ans, ils ne sont que 36 %, et leur classement diffère un peu : Pinterest (23 %) remporte la première place devant Instagram qui chute à la dernière place du podium (15 %). Autre source d’inspiration qui prend de l’ampleur : les programmes de streaming. Ainsi, 57 % des moins de 35 ans déclarent regarder et s'inspirer de programmes de décoration, tout comme 47 % des plus de 35 ans.

Petit appart, grande envie déco

Les Français habitant de petits espaces ressentent plus le besoin ou l’envie de renouveler leur décoration intérieure que ceux vivant dans de grandes maisons. En effet, 43 % des habitants d’appartement font évoluer leur décoration au moins une fois, voire plusieurs fois, tous les 5 ans, contre 26 % des habitants d’une maison. Là aussi, la différence générationnelle apparaît, et 53 % des moins de 35 ans renouvellent leur décoration intérieure régulièrement, contre 26 % des plus de 35 ans.

Méthodologie : sondage OpinionWay pour Taskrabbit réalisé auprès d’un échantillon de 1034 personnes du 12 et 13 juillet 2022.