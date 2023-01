Volonté de déconstruire notre façon de consommer et besoin de créer de nouveaux codes seront au cœur des grandes tendances qui marqueront l’année 2023.

Partagée entre tradition, expérimentation et envie de casser les codes, le secteur de l'alimentation s'annonce sous le signe du paradoxe et de l'ambivalence. TheFork, en partenariat avec Nelly Rodi détaille et décrypte chacune des 4 grandes tendances qui marqueront l’année 2023.

Le besoin de renouer avec les traditions

(Ré)apprendre du passé devient la devise pour les tendances de l'année prochaine. L'année dernière, nous avons renoué avec des ingrédients anciens. En 2023? on va encore plus loin avec la généralisation de ces usages.

1. La préservation de savoir-faire ancestraux

Les traditions et techniques passées sont de retour pour sauvegarder le savoir-faire de nos ancêtres. L’objectif : faire renaître les méthodes de cuisine traditionnelles. Cuisine indigène et vins spiritueux seront également au rendez-vous.

2. Des auberges et tables « comme à la maison »

Après le grand retour des bistrots et brasseries où les plats traditionnels et conviviaux sont à l'honneur, les auberges et les maisons de campagne sont les nouveaux lieux de partage et de dégustation, à l'image du restaurant Nhome (Paris). Sa philosophie : « Réservez votre chaise, pas une table ». L'intérêt se porte également sur la ferme et le potager à la recherche de produits bruts. Ainsi, l’agriculture urbaine occupe une place de plus en plus importante dans nos villes, valorisant et incarnant cette quête du local de l’autosuffisance alimentaire et de l’authenticité, estompant les frontières entre la ville et la campagne.

3. La célébration des cultures

À l'heure de la mondialisation, les idées et les cultures voyagent, sources de découvertes et de partage. Attachés à leur patrimoine et à leurs traditions (nationales, régionales, familiales) les gens sont heureux de les faire partager et de découvrir celles de leurs proches. Les recettes des mamies sont à l'honneur ainsi que la cuisine solidaire symbole de partage, de tradition, de découverte, mais aussi d'accueil.

L’envie de se faire plaisir ensemble

Dans un désir croissant de partage et de quête d'authenticité, les repas sont plus que jamais un moyen de se connecter et de rencontrer de nouvelles personnes. La nourriture retrouve sa deuxième valeur principale (après la survie) : rassembler.

1. Des tables décomplexées

Cette année marquera le grand retour des lieux de partage : grandes tablées, tapas, pique-nique… Les chefs suppriment les complexes de la haute gastronomie et en font une expérience amusante à vivre en groupe. Côté partage, les lieux dits « alternatifs » devraient connaître un bel avenir, comme les coffee-shop ou les concept stores qui n'ont de cesse de se réinventer.

2. Des histoires à raconter

Superficialité et bling-bling sont remisés au placard. Les foodies veulent tous savoir : l'histoire des plats et des chefs qui se cachent derrière les assiettes, mais aussi celle des producteurs qui incarnent un savoir-faire et une culture. Sur les réseaux sociaux, le constat est similaire : fini les filtres et place au contenu brut et pur, authentique et réaliste.

3. La transmission de valeurs

En 2023, information et sensibilisation s'invitent dans nos assiettes. L’expérience Dish the Dirt, vous connaissez ? Visant à reconnecter l'alimentation, l'agriculture et la durabilité, cette dégustation multi-sensorielle, servie dans une assiette en céramique baptisée « Digging Deeper » (creuser plus profond) est conçue pour éduquer, expliquer l’importance vitale des sols vivants ou encore comment l'agriculture et la restauration peuvent avoir un impact sur les sols… Et parce que la transmission c'est aussi de l'éducation, les produits locaux s'invitent dans les écoles de cuisine et les ateliers destinés aux enfants.

4. Un intérêt pour la nature sauvage

Et si la nature pouvait soigner tous les maux ? La tendance à la naturalité devrait s’intensifier, incitant les foodies à redécouvrir encore plus la nature dans leur assiette, pour le bon et le bien. Champignons, plantes, spiruline, kombucha, aiguilles de pin, mimosa, algues… La nature a beaucoup à offrir.

L’envie de casser les codes

Art gastronomique, Web3 et TikTok : les modèles bougent, évoluent, apportant de nouvelles opportunités.

1. Des désirs voraces

Recommandations d'influenceurs, utilisateurs ou contenus mis en avant selon un algorithme... Les réseaux sociaux et les dizaines de milliers de vidéos postées chaque jour présentant des recettes ou des personnes dégustant de la nourriture, modifient nos manières de manger et de sortir. Des vidéos qui ont même intégré le secteur de la livraison de repas à domicile, comme avec TikTok Kitchen aux États-Unis.

2. Des expériences inattendues

Technologie, nouvelle génération, associations de marques de luxe et de chefs ou personnalités de renom, quelques ingrédient à l'origine de nouveaux usages. Et quand la mode rencontre la gastronomie, cela donne des partenariats surprenants (Dior et Jean Imbert, Patagonia Provisions ou Gucci Osteria et Massimo Bottura) ou encore la réhabilitation d'espace de luxe pour ouvrir des cafés ou des restaurants à l’image d’Armani ou bientôt Vuitton. Côté technologie, blockchains, crypto, NFT et Web3 apportent de nouvelles opportunités à l'image d'organisations comme DAO qui ouvrent leur propre restaurant Web3, comme FriesDAO.

3. L’art dans l’assiette et au-delà

La frontière entre art et gastronomie sera encore plus fine cette année. Au menu : table design et assiette esthétique. À l'heure des plats instagrammables, la nourriture s'envisage toujours plus comme une œuvre d'art. La couleur de l'année ? L'orange iconique des années 70's, funk et disco. De l'art dans l'assiette mais aussi en dehors. Restaurants dans les galeries ou expositions dans des restaurants… Ces nouveaux concepts, développés pendant la pandémie, continueront de croître.

4. Voyager différemment

Avec la diminution des voyages à l’étranger (pour raisons économiques ou par engagement environnemental), on cherche à faire le tour du monde au travers d'expériences culinaires. De nouvelles envies auxquelles les chefs répondent de manière créative à l'image de l’événement « Counter of Joy » qui invitait à « faire voyager ses papilles gustatives des montagnes de la Chine aux côtes de l'Afrique de l'Ouest, en passant par les boulangeries des villes de Turquie et les pâturages des îles britanniques. »

La quête de performance

La nourriture n'est pas que de la nourriture, l'origine des ingrédients a son importance. Tandis que certains ont recours aux médecines alternatives, d’autres cherchent de nouveaux ingrédients pour résoudre leurs problèmes grâce à la technologie.

1. Créer l’excellence

Les acteurs de la gastronomie chercheront à perfectionner davantage leur offre en se spécialisant sur un seul produit ( « Le Chocolat » ou « Le Biscuit » du chef Alain Ducasse), où encore au restaurant ou en boutique à l'image des adresses qui ne servent que du café, dans un lieu brut, pour que les consommateurs se concentrent sur le produit et uniquement sur le produit.

2. Penser à demain

Technologie et science n'ont jamais été autant remises en cause, invitant à trouver de nouvelles solutions permettant de réduire l'impact de l'industrie alimentaire. Dans cette dynamique, la tendance véganiste continuera de gagner du terrain. Côté innovation, on doit s'attendre à l'émergence de nouvelles solutions à l'image de l'Evocado d'Arina Shokouhi, une alternative à l'avocat, conçue pour dissuader les gens d'acheter des aliments importés et energivores (notamment gourmands en eau.)

3. Direction opposée

Certains aiment aller à contre-courant, que ce soit par conviction ou goût de la provocation. Selon le magazine Another, 2023 verra l'émergence d'une nouvelle « esthétique » : « lo-fi food » . La mouvance se concentre sur « une présentation minimale et une grande saveur » et risque de rendre l'expression « on mange d’abord avec les yeux » désuète. À l’opposé de cette esthétique minimaliste, certains foodies fans d'expériences insolites repousseront les limites à la recherche de lieux hors du commun (volcans, plage à marée basse, seul dans une pièce ressemblant à une boîte).

4. Le control-geek de la food

Avec l'évolution de la science et de la technologie, nous sommes désormais en mesure d’en savoir beaucoup plus sur notre santé, et sur ce qui est bon ou mauvais pour notre métabolisme. Illustration de cette mouvance « Focus sur la santé », le distributeur automatique Deeply Personal Vending Machine (Pays-Bas) qui scanne les consommateurs et leur propose uniquement les aliments bons pour leur propre santé.