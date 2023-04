L'argent fait-il le bonheur ? Sujet tabou, de débat ou de controverse, le rapport à l'argent serait surtout générationnel, indique une étude.

Entre la relation compliquée au travail et l'inflation, l’argent s'impose comme l’une des préoccupations principales des Français. Yomoni, acteur de l’épargne en ligne, a voulu savoir comment évolue notre rapport à l'argent et quelle place il occupe pour chaque génération. « Si l’argent ne fait clairement pas le bonheur au regard des réponses des plus de 50 ans, les jeunes semblent partagés sur le sujet », indique Sébastien d’Ornano, président de Yomoni.

L’argent fait le bonheur pour les Z et les Y

Si 52 % des Français estiment que l’argent fait le bonheur (38 % totalement et 14 % moyennement), toutes les générations ne sont pas du même avis. En effet, 68 % des baby-boomers (nés entre 1946 et 1964) et 61 % de la génération X (née entre 1965 et 1979) déclarent en majorité l’expression (l'argent ne fait pas le bonheur) comme « vraie ». De leur côté, 66 % de la génération Z (née après 2000) et 54 % de la génération Y (nés après 1981) déclarent trouver la célèbre maxime comme « totalement fausse. »

À quoi les Français associent-ils l'argent ?

Chaque génération développe sa propre vision de l’argent. Pour les Z, l’argent est associé à la réussite professionnelle, tandis que pour les millennials, c'est à la réussite personnelle que l’argent fait écho. Pour les personnes entre 42 et 57 ans (la génération X), l’argent est surtout associé au confort et au bien-être. Enfin, pour les Français âgés de plus de 57 ans, l’argent est avant tout gage d’une certaine qualité de vie.

Les millennials et boomers, plus bling-bling ?

De belles voitures, de gros bijoux, beaucoup de biens matériels… L'argent est un symbole de richesse pour plus de 34 % de la génération Y et 39 % des boomers. Pour 36% de la génération Z, être riche revient à jouir de plus et de loisirs et de voyages. Plus pragmatiques, les personnes issues de la génération X estiment que fortune rime avec les produits financiers et les comptes d’épargne.

Devenir riche, OK… Mais pas à tout prix

Une notion essentielle rassemble cependant toutes les générations : plus de 58 % des Français ne sont pas du tout prêts à faire n’importe quoi dans le seul but de devenir riches. Seulement 4 % se déclarent disposés à tout faire pour accéder à la fortune.

C’est quoi « être riche » ?

Tout le monde n’a pas la même définition ou perception de la richesse. Ainsi, pour 71 % de la génération Z, 55 % des millennials et 41 % de la Génération X, être riche signifie ne plus avoir à se soucier de l’argent. En revanche, pour 39 % des baby-boomers, être fortuné revient à avoir beaucoup d'argent de côté. À la question « Avez-vous peur de ne jamais être "riche" ? », 67% des Français répondent « oui », et 24 % le redoutent véritablement.

« Qui n’épargne pas un sou, n’en aura jamais deux ! »

Qui dit richesse dit épargne. Sur ce point, les Français restent très consensuels. Pour 46 % d'entre eux, les placements immobiliers sont la première source d’épargne pour être considéré comme « riche ». En deuxième choix, 19 % privilégient les investissements boursiers, puis en troisième position les contrats d’assurance-vie à 12 %.

Méthodologie : enquête réalisée en ligne auprès de 1 458 personnes entre le 27 et 31 mars 2023.