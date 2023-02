Cupcakes aux fleurs sauvages, orange flamboyant et fêtes d'anniversaire pour animaux de compagnie : de quoi auront envie les boomers cette année ?

Que l'on parle maison, alimentation ou compagnons à fourrure, les désidératas des boomers et des X (cette génération qui précède les millennials et dont tout le monde se fiche un peu) pour l'année 2023 prennent déjà forme au travers des recherches en ligne. Après avoir décortiqué les passions des Z (qui veulent apparemment se teindre les cheveux en lavande et écrire des journaux intimes), nous nous penchons sur le cas des X au travers du rapport Pinterest Predicts 2023*.

Maison : orange brûlé, antiquités et grosses bamboches

Après n'avoir juré que par les canapés crème et les bébés un peu tristes intégralement vêtus de beige, les X en ont ras-la-casquette des intérieurs sobres et minimalistes. En témoigne leur soudain engouement pour la couleur orange, à l'antipode parfait des verts sauge et rose poudrés ayant récemment envahi la grande consommation. En 2023, les X partent en quête de couleurs flamboyantes. « La couleur orange est celle de l'optimisme, de l'aventure et de la créativité. Voilà une symbolique particulièrement adaptée pour célébrer un grand moment de vie, comme un mariage », rapporte Pinterest. Un avis que partagent visiblement les X en quête de « robes de demoiselle d'honneur terracotta » (+ 230 %) et de « thème de mariage orange brûlé » (+ 695 %).

Quand ils ne seront pas à l'affût des dernières dingueries chromatiques, les X rafistoleront leur décoration intérieure. « La tendance déco est à l'association entre objets chinés et articles plus modernes. Grâce aux baby-boomers et à la génération X, les antiquités n'ont jamais été aussi chics. » C'est ce que qu'indique la croissance des recherches « décoration intérieure éclectique vintage » (+ 850 %), « mélange meubles anciens et modernes » (+ 530 %) ou encore « déco vintage maximaliste » (+ 350 %). L'ambiance n'est pas donc pas vraiment à la sobriété, plutôt à l'hédonisme bling bling et aux festivités. « Maintenant que les restrictions ont été levées et que l'on retrouve un semblant de normalité, la génération X et les baby-boomers sont bien décidés à profiter du moment présent. Pour cette audience, les célébrations auront désormais une saveur toute particulière (...) Et ils sont prêts à enflammer la piste », précise la plateforme. La preuve : les recherches pour « idées fête d'anniversaire 100 ans » (+ 50 %) et « fête noces d'or » (+ 370 %) et « décorations fête d'anniversaire 80 ans » (+ 85 %) qui décollent. Ça va swinger, quoi.

Animaux de compagnie : fêtes d'anniversaire et spas pour chiens

Nos animaux de compagnie nous ont tous rendus gagas et les vieux ne sont pas les derniers quand il s'agit de tout donner pour leurs chiens et chats. « La génération X et les baby-boomers prévoient de faire le grand saut pour leurs meilleurs amis poilus », affirme Pinterest. « [Ils] se mettent à organiser des fêtes dédiées à leurs compagnons à fourrure plutôt qu'à leur progéniture. Désormais, toutes les excuses sont bonnes pour chouchouter la mascotte de la maisonnée. » La frénésie pour les animaux de compagnie se traduit par une hausse de la recherche « idées minipiscine » (+ 830 %) ainsi que des requêtes légèrement plus inquiétantes « idées décoration fête d'anniversaire pour chien » (+ 65 %) ou « cadeaux pour invités chiens » (+ 135 %). Et quand notre passion croissante pour les canidés croise celle pour le DIY et le bien-être, cela donne les recherches « bassin pour chien DIY » (+ 85 %) et « espace extérieur pour chien DIY » (+ 490 %).

Normal, non seulement nous avons de plus en plus d'animaux de compagnie, mais ils nous sont de plus en plus précieux. D'après l'INSEE, le nombre d’animaux de compagnie a augmenté de 40 % en 20 ans en France, et aux États-Unis, 70 % des ménages sont propriétaires d’un animal de compagnie selon Petfood Industry. Un chiffre encore plus élevé en Amérique du Sud où le taux de propriétaires d’animaux de compagnie monte à 82 % en Argentine, 81 % au Mexique et 76 % au Brésil.

Alimentation : algues, gâteaux floraux et wakame

On aime bien manger, on aime les plantes, alors forcément, en 2023, on aimera les gâteaux délicatement piqués de marguerites. Raison pour laquelle la génération X troquera les bouquets pour « des cupcakes aux fleurs sauvages ou des entremets à la marguerite. » Une passion qui démontre d'une montée en gamme et en expertise en ce qui concerne la pâtisserie, comme le montre la hausse des recherches « cupcakes marguerite » (+ 85 %) et « gâteau floral violet » (+ 85 %). « En quelques années, nous sommes passés du simple levain à l'épanouissement d'une nouvelle forme d'art comestible. Les générations X (...) puisent désormais dans la nature pour décorer leurs créations gourmandes et cultivent avec joie cette tendance végétalo-culinaire », précise la plateforme.

L’expression culinaire créative des X ne s'arrête pas là, ils vont aussi puiser dans les cultures asiatiques et superaliments marins. Parmi les nouveaux ingrédients favoris de la génération qui n'intéresse personne : la dulse, le nori et le wakame. Ingrédients de base dans les cuisines japonaise, coréenne et philippine, ces végétaux gagnent en popularité alors que les consommateurs découvrent leur richesse nutritionnelle. Un attrait pour les produits issus de la mer qui selon les chercheurs du National Research Council’s Institute of Sciences of Food Production devrait rapidement s'étendre aux méduses. En effet, apprendre à cuisiner ces créatures marines permettrait de débarrasser les océans de ces animaux gélatineux qui pullulent désormais dans certaines eaux à cause du réchauffement et de la pollution.

*Méthodologie : toutes les tendances sont basées sur l'analyse des données de Pinterest sur les recherches mondiales. Analyse réalisée entre septembre 2020 et septembre 2022.