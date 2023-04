Les chiens n'ont plus seulement leur vin et leurs petits pulls en laine. Dans des restaurants chics, ils ont désormais leurs tables dressées.

Plus besoin de faire le beau pour obtenir quelques friandises, les chiens peuvent maintenant aller au restaurant, rapporte The New York Times. Des food-trucks aux menus dégustation en passant par les traiteurs spécialisés, les chiens aussi ont droit à leurs festins étoilés. Après les vêtements Shein et les pataugeoires pour chien, au tour de la gastronomie de se mettre au service de nos animaux de compagnie.

Une table pour deux, s'il vous plaît

Les petits chiens mignons ne sont pas seulement des « produits à la mode » menaçant de détrôner les chats dans le cœur des internautes. De Brooklyn à Santa Barbara en passant par Manhattan, on peut désormais les apercevoir attablés dans des restaurants au design léché en train de déguster pâté en croûte et pavé de saumon sauvage d'Alaska (accompagné de riz vapeur et de petits légumes), le tout rincé d'une bonne lampée de Dog Brew ou de Dög Pawrignon (de la bière sans alcool et du champagne pour chien). Autre gourmandise au menu : donuts sans sucre et appétissants biscuits recouverts de glaçage rose vendus 15 dollars pièce chez Dogue, « restaurant canin » de la côte ouest. Pour ceux qui préfèrent le salé, le combo entrée-plat est servi dans des restaurants traditionnels ayant décidé d'élargir leur service aux animaux de compagnie. D'autres enseignes se sont spécialisées : gâteaux d'anniversaire de toutes formes, couleurs et saveurs (beurre de cacahouète, noix de coco, pomme, caroube...), ou food-trucks débitant burgers pour chiens et autres hotdogs savamment assaisonnés.

Depuis la pandémie, le nombre de propriétaires d'animaux de compagnie aux États-Unis a considérablement augmenté. Selon une enquête menée entre 2021 et 2022, on trouve des chiens dans environ 65,1 millions de foyers américains. Toujours d'après l'association, les ventes de produits pour animaux de compagnie ont augmenté de 46 milliards de dollars depuis 2018 et devraient atteindre 143,6 milliards de dollars cette année. À San Francisco, Jason Villacampa, 40 ans, a offert à quatre reprises à ses corgis Tony et Captain le menu dégustation à 75 dollars de chez Dogue. Pendant ce temps-là, sur la côte est, le restaurant Le Wilson à Manhattan propose pour 24 dollars des entrées pour chiens composées de viande et de légumes.

Médor is the new Junior

Malgré l'inflation, 54% des propriétaires de chiens ont déclaré lors d'une enquête réalisée en 2022 par Rover, service de garde d'animaux, être prêts à fournir à leur animal un régime alimentaire équilibré et nutritif en phase avec les choix de santé de leur foyer. Derrière ces dépenses conséquentes, une tendance se dessine. Si les gens – surtout les Z – sont de moins en moins désireux de faire des enfants, ils sont plus que jamais enclins à adopter Shiba Inu, Spitz nain et Bouledogue français. « Les animaux domestiques font partie de nos familles et nous voulons les nourrir en conséquence », a déclaré Ron Holloway, propriétaire de Woofbowl, food-truck pour chiens basé à Dumbo à Brooklyn. C'est en tout cas comme cela qu'Ashey Marino perçoit Henry, son Maltipoo qu'elle emmène bruncher aux côtés de son petit ami et qu'elle régale régulièrement d'un cupcake au bacon ou à la banane. (Le chien, pas le copain). « Je veux vivre ça avec lui, a confié la jeune femme de 37 ans au New York Times. Cela semble tellement ridicule à dire à haute voix. C'est juste agréable de le sortir et de lui offrir quelque chose. Ce sont des moments que nous apprécions tous ensemble. » Et le média américain de conclure : « Les menus pour chiens sont devenus la nouvelle version des menus pour enfants dans certains restaurants. »