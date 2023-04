Le subreddit BreedingR4R met en relation des personnes souhaitant avoir des enfants avec des donneurs de sperme.

Les modèles de parentalité et de relations amoureuses se métamorphosent sensiblement, entre trouple, relations platoniques et mariage avec son meilleur ami. Alors forcément, les moyens de rencontrer la personne avec qui faire un enfant aussi. Et c'est sur Reddit que cela se passe.

Une banque de sperme pas comme les autres

À mi-chemin entre le site de rencontre et la banque de sperme, le subreddit BreedingR4R est assez unique en son genre. Créé en novembre 2020, le subreddit compte déjà plus de 43 000 membres, contre seulement 20 000 il y a 9 mois. La proposition est simple : connecter des personnes souhaitant avoir des enfants par le biais d'une relation dite NSA (pour no strings attached, c'est-à-dire sans engagement) ou d'une relation classique, via insémination naturelle ou artificielle. Sur Reddit, il faut aussi compter les forums moins populaires r/spermdonation et r/SpermDonorMatch, qui proposent aussi de jouer le rôle de marieuse-banque de sperme, mais dont le mot d'ordre est sans doute moins galvanisant que le « Happy breeding ! » (bonne reproduction ! ) plébiscité par BreedingR4R.

Comme ces échanges de bons procédés ont vocation à se dérouler dans la bonne humeur et une certaine décontraction, les administrateurs du subreddit précisent accepter les messages NSFW, pour not suitable for work, soit les contenus que l'on ne peut se permettre de partager dans un environnement professionnel. Pour le modérateur de la communauté, informaticien d'une cinquantaine d'années vivant en Angleterre, le subreddit ne diffère en rien des sites de rencontre traditionnels, dans le sens où la plateforme s’articule autour d'une demande bien spécifique, comme dans le cas de l'application FetLife, dédiée au sexe sans attaches et au polyamour, ou du groupe Facebook d'Adopte un·e collapso, qui entend nouer des relations entre ceux qui se préparent à l'effondrement de la civilisation.

Un cahier des charges varié, entre kink sexuel, business et usine à bébés

Parmi les utilisateurs de BreedingR4R, Luke*, interviewé par MEL, qui après une récente rupture s'estime « trop vieux pour les dramas. » Sur le forum, il est donc parti à la recherche d'une partenaire de confiance avec qui nouer une relation platonique pour élever conjointement un enfant. Et plus si affinités. Ici, pas de transactions financières et un état d'esprit inclusif, qui accueille les propositions les plus disparates. Certains couples queer ou hétérosexuels précisent privilégier « strictly business, not pleasure » (le fait de faire des affaires, pas la recherche du plaisir) et un don de sperme qui permettrait de s'affranchir des frais de FIV très élevés dans certains pays (jusqu'à 25 000 dollars aux États-Unis.) D'autres annoncent clairement leurs inclinations et fantasmes, à l'instar de u/Lazy_Librarian2675, qui explique vouloir devenir une « usine à bébés soumise », de u/Italan11, Israélien de 22 ans, qui propose ses services fertiles entre deux cours à la fac, ou de Danny, qui admet être hautement excité sexuellement à l'idée de féconder une femme et de faire l'amour sans protection. Pour certaines femmes, il s'agit aussi de ne pas s'embarrasser d'un partenaire sur le long terme, quand d'autres utilisateurs n'excluent pas la possibilité de laisser fleurir une relation longue.

Dans l'ensemble, l'arrangement proposé est pratique pour les deux (ou plus) parties. Comme le précise le modérateur : « Dans la plupart des pays – à moins que vous ne passiez par une clinique – vous êtes responsable de la pension alimentaire pour l'enfant dont vous êtes légalement les parents biologiques. » Or, dans le cadre de Reddit, les personnes concernées peuvent choisir de rester relativement anonyme afin de court-circuiter les obligations légales, comme dans le cadre des protocoles FIV, où l'identité du donneur est souvent protégée.

*Le prénom a été modifié