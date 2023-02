L’invasion russe stimule l'apprentissage de la langue ukrainienne

En salle de classe ou sur les réseaux, des linguophiles aux quatre coins du monde se sont mis à la langue slave depuis le début du conflit.

Un engouement international qui s'observe aussi en Ukraine, où certains russophones souhaitent témoigner de leur solidarité. Le Courrier International rapporte que selon l'application linguistique Duolingo, plus d'1,3 million de personnes se sont initiées à l'ukrainien depuis l'arrivée des chars russes en février dernier.

« Apprenons l’ukrainien pour que vous puissiez l'utiliser lorsque vous visiterez l'Ukraine »

Voix posée, longs cheveux blonds et anneaux dans le nez, Mila Alien prodigue des cours de langues à ses quelque 300 000 abonnés TikTok. En vidéo, l'Ukrainienne vivant aux États-Unis annonce le programme : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à saluer les gens et à dire au revoir. » Pour chaque expression, la jeune femme décortique les mots syllabe par syllabe et le répète plusieurs fois alors que s'affiche à l'écran la transcription en lettres cyrilliques. Entre deux posts où elle résume l'avancée du conflit et révèle la beauté des Carpates ukrainiennes, Mila partage ses leçons linguistiques tout en distillant ses messages patriotiques : « Hello mes chers, apprenons l’ukrainien pour que vous puissiez l'utiliser lorsque vous visiterez l'Ukraine quand nous aurons gagné la guerre ». Un contenu qui attire à l'heure où de plus en plus de personne dans le monde s'intéresse par solidarité à l'apprentissage de l'ukrainien. C'est d'autant plus vrai dans les pays géographiquement proches du conflit, comme l'Allemagne ou la Pologne, où l'application Duolingo témoigne d'une augmentation de 1600 % de ses utilisateurs apprenant la langue. « La tendance est aussi observée dans des pays bien plus éloignés géographiquement, comme l’Argentine, le Vietnam et le Japon, où l’ukrainien est la langue qui connaît la plus forte progression sur Duolingo », souligne le Courrier International.

L’ukrainien comme engagement politique

La tendance se développe aussi à l'intérieur des frontières ukrainiennes. C'est ce qu'indique le Los Angeles Times après avoir rencontré des russophones de la ville de Tchernihiv ayant commencé à apprendre l'ukrainien (devenu en 2017 la langue enseignée prioritairement dans les écoles) après le début de la guerre. « Des cours d’ukrainien ont lieu dans l’une des rares salles encore intactes de la bibliothèque municipale, endommagée début 2022 lorsque les missiles russes ont pilonné la ville », note le média américain. À ce dernier, l'enseignante Olga Petrenko a confié : « La guerre ne se livre pas seulement sur le champ de bataille. La langue est aussi une arme. » Rappelons que l'Ukraine, pays bilingue, abrite de nombreux russophones, principalement localisés dans le sud du pays. Si la guerre a largement contribué à doper l'engouement pour la langue ukrainienne sur le territoire, la part de citoyens ayant déclaré le russe comme langue maternelle déclinait déjà depuis plusieurs années. Le sondage réalisé début 2022 par l'institut ukrainien Rating montre que seulement 16 % des Ukrainiens déclarent le russe langue maternelle contre 40 % en 2012.