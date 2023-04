Les « recettes » à partir d'eau, la dernière proposition alimentaire douteuse née en ligne, à mi-chemin entre le régime minceur, et la boisson ultra-colorée transformée.

Au menu : « gâteau d'anniversaire à l'eau » et autres « recettes » de boissons aromatisées. Après les sodas ultra sucrés façon slushie et autres gallons de vodka ou thés Starbucks censés guérir du Covid, au tour de l'H2O de nous rendre mabouls et de s’ériger en produit. Une dissonance de plus à notre actif en temps de sécheresse et de pénurie.

#watertok, là où l'eau se cuisine à toutes les sauces

Cela se passe sur le #watertok, plus de 130 millions des vues à ce jour. Pour qui a l'habitude de zoner au rayon boissons de TikTok, la scène est connue : une femme (souvent) jeune, belle et mince remplit un gigantesque verre ou une gourde design d'eau purifiée où elle verse ensuite des glaçons pilés et une tranche de citron vert. Le rituel souvent matinal fait partie de la routine beauté de toute influenceuse qui se respecte. Sauf que depuis quelque temps, le contenu du verre est agrémenté de tout un arsenal de sirops, poudres et saveurs liquides destinés à transformer un simple verre d'eau en « gâteau d'anniversaire à l'eau », quoi que cela puisse vouloir dire. Dans ce « recoin de TikTok obsédé par l'hydratation », comme le décrit Eater, les créateurs présentent leurs astuces pour rendre l'eau « plus intéressante ». L'une des influenceuses les plus prolifiques du genre, Tonya (@takingmylifebackat42), amasse depuis 2022 des millions d’abonnés en expliquant comment aromatiser son eau avec du chewing-gum ou de la barbe à papa, distribuant au passage conseils régime et codes promo.

Infiltration : de la chirurgie bariatrique à TikTok

Parmi les ingrédients les plus utilisés, les petits sachets de poudre Starbust à dissoudre dans l’eau ou encore les additifs liquides des marques Hawaiin Punch et Crystal Light qui reproduisent les saveurs du gâteau au citron ou de la tarte à la pêche. Dans la plupart des cas, ces produits sont fabriqués à partir d'édulcorants artificiels, et contiennent zéro ou très peu de calories. Ce type de boissons est depuis longtemps populaire dans la sphère de la chirurgie bariatrique (la chirurgie de l'obésité, qui modifie l'anatomie du système digestif) où elles sont administrées aux personnes ayant subi une intervention chirurgicale et devant suivre des régimes spécifiques. Aujourd'hui, ces boissons sont de plus en plus consommées en place et lieu d'un petit-déjeuner ou d'un goûter, parfois même d'un repas. « Il est facile de comprendre pourquoi quelque chose qui a le goût d'un dessert mais qui ne comporte pas de calories exerce un attrait général en ce moment, compte tenu du nombre de personnes, célébrités et gens ordinaires qui ingurgitent des médicaments à base de sémaglutide originellement destinés à traiter le diabète, pour maigrir. Si la minceur est de retour, comme de nombreux experts et médias l'ont observé ces derniers mois, il en va de même pour les versions modernes des desserts diététiques », souligne Eater.

Pendant ce temps-là dans le sud de la France

Des recettes de plus en plus sophistiquées visant également à écouler des produits divers et variés (carafes filtrantes, sirops bios, poudres aromatisées...) pour le compte d'influenceurs qui ne se contentent pas de présenter des recettes amusantes et visuellement intéressantes, mais aussi un art de vivre où l'eau est implicitement présentée comme une denrée trop ennuyeuse pour être consommée sans être au préalable transformée, et comme une ressource qui, une fois agrémentée à loisir, s’apparente presque à une concoction de luxe.

Pendant ce temps-là, de nombreuses régions dans le monde, de l'Arizona à la péninsule italienne en passant par le sud de la France, essuient une sécheresse et une pénurie d'eau potable ayant conduit au rationnement de la population, et parfois même à l'interdiction d'utiliser le robinet de sa cuisine. Des pénuries inquiétantes qui, dans le sillon du dérèglement climatique, deviendront a priori de plus en plus banales, et pourraient donner naissance à un marché spéculatif et à une hausse des prix hors de contrôle. Un scénario catastrophe récemment illustré par la fausse boutique en ligne The Drop Store, qui propose la vente hypothétique de 5 grammes de riz et 15 ml d'eau, « un must-have du printemps », aux prix respectifs de 89 et 198 dollars. Une initiative du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas pour rappeler la valeur de l'eau et comment sa disparition pourrait transformer nos vies d'une mauvaise manière, faut-il le rappeler.