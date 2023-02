Borg, ou comment le gallon de vodka est devenu le nouveau Jägerbomb

Il y a ceux qui ont remplacé la bière par le thé pétillant. Et ceux qui préfèrent avaler l'alcool par litres.

Tout le monde n'est pas passé au faux gin et au vin zéro degré. Pendant que certains optent pour la bière sans alcool, certains organisent leur consommation d'alcool autour d'un objet simple : le bidon vide rempli de vodka, d'eau de caféine et d'électrolytes en poudre.

C'est quoi le borg ?

Après le binge, le borg. C'est l'acronyme formé à partir de l'expression anglaise blackout rage gallon, qui pourrait se traduire par « le gallon qui sert à te mettre un trou noir de malade ». Le principe est simple : mettre la main sur un récipient pouvant contenir un gallon de liquide, le remplir d'un savant mélange concocté sur mesure pour satisfaire ses préférences, et le boire. Pour rappel, le gallon est une unité de volume anglo-saxonne utilisée pour mesurer les liquides ; il équivaut à 4,54 litres en Grande-Bretagne et 3,78 litres aux États-Unis. Après une première apparition dans l'Urban Dictionary en 2018 qui décrit le borg comme un jeu à boire, l'usage du terme borg se fluidifie jusqu'à s'utiliser tour à tour comme un nom commun décrivant le fameux contenant (on se fait un borg ? ) ou un verbe (tu veux borg ce soir ? ).

Que contient le fameux gallon ? Ça dépend. L'idée étant que chacun puisse préparer sa décoction en fonction de ses ambitions : éviter la gueule de bois et donc forcer la main sur l'eau et les électrolytes, opter pour le black-out et augmenter la dose d'alcool et de caféine, ou obtenir une boisson photogénique en travaillant la combinaison d'alcool et de jus coloré. À ce jour, les adeptes du borg se concentrent sur les campus américains, où entre deux parties de beer pong, ils se rendent – gallon en main – en soirée déguisée ou au match de foot universitaire. Plusieurs raisons avancées par les concernés pour expliquer l'usage. Le borg permet de se confectionner des boissons sur mesure, de surveiller et cantonner sa consommation à une quantité fixe par soirée (1 borg, 2 borgs et quand c'est fini, c'est fini) et d'éviter que l'on se fasse discrètement verser du GBH dans son verre (le goulot des gallons étant souvent étroit.) Et surtout, c'est drôle. Des arguments qui laissent de marbre Gus Colangelo, médecin urgentiste américain. Pour, lui la pratique relève de « la consommation incontrôlée. » Un avis partagé par David Jernigan, professeur au département de droit, politique et gestion de la santé à l'université de Boston, que souligne The Drinks Business : « Faire l'éloge de cette pratique et affirmer qu'elle implique une forme de réduction des effets néfastes de l’alcool ne repose sur absolument aucun fondement. Rester hydraté ne réduira pas les risques de manière significative. »

In borg we trust

Mais tout ça, TikTok s'en fiche. Sur la plateforme, le #borg frôle déjà les 70 millions de vues. Entre les scènes de teuf déglinguées où des étudiants déguisés en Père Noël narguent la police venue calmer le jeu en brandissant des gallons remplis d'alcool (vidéo vue plus d'un million de fois...), des jeunes filles apprêtées partageant face caméra leur recette pour réussir le meilleur borg. D’autres vidéos populaires superposent plusieurs étudiantes et étudiants en train d’exhiber (avec plus ou moins d’aplomb) leur bidon souvent décoré au feutre de cœurs ou d'étoiles, de jeux de mots (borg in the USA, aborgtion clinic, brown vs borg of education...), de légendes poétiques (je ne suis pas une chochotte ! , rien à foutre, on BORG ! !, les samedis sont faits pour le borg, in borg we trust... ) et autres références au physicien allemand Heisenberg, prix Nobel 1932. Car là réside l'un des principaux atouts du borg : c'est un réservoir quasi inépuisable de blagues pour rivaliser de traits d'esprit et de créativité. Autre format : se filmer avant et après l'absorption de son borg. Sans surprise, un borg plus tard, le protagoniste est largement plus titubant et son élocution moins articulée. Un dernier tour de piste avant de succomber à l'appel du thé pétillant ?