Corée mania : Netflix mise sur Séoul

La plateforme de streaming américaine investit 2,5 milliards de dollars dans les films et séries sud-coréens.

Un pari financier qui confirme la place de Séoul en tant que nouvelle reine de la pop culture, en passe de détrôner Hollywood. Ou comment la hallyu, la vague coréenne, n'est pas près de se briser.

« Au cœur de l'air du temps culturel mondial »

La plateforme qui donne le ton dans l'industrie divertissement ne fait pas de petites économies lorsqu'il s'agit de miser sur son prochain poulain. Dans le sillon de la battle royale satirique Squid Game et du thriller spatial The Silent Sea sortis en 2021, Netflix a investi quelque 2,5 milliards de dollars – le double du montant dépensé par Netflix en Corée du Sud jusqu'à présent – pour assurer l'émergence des prochains succès mondiaux. L'initiative a été annoncée après la récente visite du président sud-coréen Yoon Suk Yeol aux États-Unis et de sa rencontre à Washington avec le codirecteur général de Netflix, Ted Sarandos. À cette occasion, ce dernier aurait rappelé que les histoires racontées par la Corée du Sud étaient désormais « au cœur de l'air du temps culturel mondial », citant entre autres la série The Glory (2022) ou encore la télé réalité Physical : 100 (2023). L'objectif de l'investissement qui se déroulera sur quatre ans : produire séries télé (les fameuses k-dramas), films et émissions de téléréalité. Un pari qui s'impose de lui-même, puisque l'année dernière, 60 % des téléspectateurs de Netflix ont visionné au moins un programme sud-coréen et que la série Squid Game a été l'une des séries les plus populaires sur la plateforme américaine.

34 programmes originaux à venir

Il est loin le temps où les fans de k-pop et k-dramas rougissaient de leur passion pour les produits culturels made in Seoul. Aujourd'hui, la Corée du Sud est une puissance culturelle mondiale incontournable, stimulée par un soft power affûté et une grande capacité à industrialiser sa production. Suivant l'exemple de Netflix et selon The Financial Times, d'autres plateformes s’engouffrent dans la brèche, à l'instar de Disney Plus et Apple TV. En 2021, les exportations culturelles du pays, de la musique aux films en passant par les jeux vidéo, ont atteint un taux record de 12,4 milliards de dollars selon les données du gouvernement sud-coréen.

À ce jour, le pays est la première destination de dépenses de Netflix en Asie, la plateforme de streaming prévoyant de produire au moins 34 programmes originaux en 2023. L'année dernière, Netflix a diffusé 29 séries sud-coréennes exclusives : d'après MPD Research, filiale de Media Partners Asia, six d'entre elles se sont hissées dans le top 10 des titres les plus regardées de la région Asie-Pacifique. The Glory, série dramatique de 16 épisodes produite par Studio Dragon et traitant de la violence à l'école, a été l'une des dix séries les plus populaires sur Netflix dans plus de 90 pays.